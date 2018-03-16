Chế độ dinh dưỡng cho người mới tập gym giúp giảm mỡ thừa, tăng cơ nhanh chóng

Chuyên gia nói gì 16/03/2018 17:10

Không quá hà khắc nhưng chế độ dinh dưỡng cho người mới tập gym cần được thiết lập một cách khoa học, đảm bảo giảm mỡ thừa hiệu quả và giúp cơ thể săn chắc.

Bên cạnh việc luyện tập thường xuyên thì chế độ dinh dưỡng chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định bạn có giảm cân thành công hay không. Tuy nhiên, phần lớn chỉ quan tâm đến các bài tập chứ không quá chú ý đến việc xây dựng thực đơn ăn uống.

Đặc biệt, đối với những người mới tập gym thì việc thiết lập một thực đơn dinh dưỡng khoa học là điều vô cùng cần thiết.

Chia sẻ với Phụ nữ và Gia đình, anh Nguyễn Hồng Nam – Huấn luyện viên tại một trung tâm thể hình ở TP. HCM cho biết: “Tùy theo thể trạng từng đối tượng và chế độ luyện tập mà thực đơn dinh dưỡng của mỗi người sẽ khác nhau”.

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Anh Nguyễn Hồng Nam – Huấn luyện viên tại một trung tâm thể hình ở TP. HCM - Ảnh: NVCC

Chế độ dinh dưỡng cho người mới tập gym

Theo anh Nguyễn Hồng Nam, dù áp dụng thực đơn nào đi nữa thì cũng cần đảm bảo những nguyên tắc nhất định trong chế độ dinh dưỡng để giúp giảm mỡ thừa và tăng cơ hiệu quả.

Dưới đây là một số nguyên tắc dinh dưỡng đơn giản cho người mới tập thể hình, bạn nên lưu ý để nhanh chóng sở hữu vóc dáng như mong muốn nhé!

Bổ sung đủ lượng protein

Chế độ dinh dưỡng phải đảm bảo đủ lượng protein (chất đạm) cần thiết cho cơ thể, ít nhất 1.1g protein trên mỗi kilogram trọng lượng cơ thể đối với người bình thường.

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Bạn cần bổ sung lượng protein cần thiết cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người mới bắt đầu luyện tập thể hình thì cần bổ sung khoảng 3.3g protein/1kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày, duy trì chế độ này trong 6 tháng đầu luyện tập. Nguồn protein tự nhiên này có sẵn từ các thực phẩm như thịt gà, thịt bò, cá, trứng và các sản phẩm từ sữa.

Tăng lượng tinh bột

Mỗi ngày, cơ thể cần được cung cấp khoảng 2-3g tinh bột trên mỗi 450g trọng lượng. Chế độ dinh dưỡng cho người mới tập gym không thể thiếu tinh bột, đây là dưỡng chất có khả năng hỗ trợ phát triển cơ bắp, giúp cơ thể săn chắc hơn.

Khi được cơ thể hấp thụ, tinh bột sẽ lưu trữ dưới dạng glycogen, giúp cơ bắp luôn săn chắc, khỏe mạnh và cung cấp năng lượng trong suốt quá trình tập luyện. Tốt nhất bạn nên chọn những thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, khoai lang, các loại đậu để bổ sung lượng tinh bột cần thiết cho cơ thể.

Không ăn kiêng chất béo

Nhiều người cho rằng việc giảm cân phải hoàn toàn kiêng chất béo, tuy nhiên quan niệm này không hề đúng đắn. Ngay cả với những người thừa năng lượng cần cắt giảm lượng chất béo bão hòa trong thực đơn hàng ngày thì cơ thể vẫn cần được bổ sung khoảng 5-10% lượng chất béo cần thiết.

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Chất béo có vai trò rất quan trọng trong quá trình tập gym giúp tăng cơ, giảm mỡ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng chất béo này sẽ giúp duy trì lượng testosterone trong cơ thể. Việc duy trì lượng testosterone ở mức độ lí tưởng sẽ giúp cơ bắp khỏe mạnh và giảm mỡ thừa hiệu quả.

Bạn có thể thêm vào thực đơn những thực phẩm chứa lượng chất béo bão hòa như thịt đỏ hoặc các thực phẩm chứa chất béo không bão hòa đơn như bơ, dầu ô liu…

Trên đây là chế độ dinh dưỡng cho người mới tập gym, bạn nên lưu ý để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn và săn chắc nhé!

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