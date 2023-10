Chắc hẳn bạn cũng đã từng nghe được nghe rằng khoai lang có chứa tinh bột, dễ gây béo phì nếu ăn quá nhiều. Do đó, bổ sung khoai lang vào chế độ ăn hàng ngày vẫn còn là vấn đề mang đến nhiều lo ngại đối với các chị em khi giảm cân. Vậy ăn khoai lang có béo không ? Ăn khoai lang có tốt không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé!

Ăn khoai lang có béo không?

Khoai lang là một trong những thực phẩm quan trọng và rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Đây là loại thực phẩm mang đến rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người băn khoăn không biết ăn khoai lang có béo không. Bởi chất dinh dưỡng có trong khoai lang cao hơn cả lúa mì, gạo…

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khoai lang không chứa chất béo và cholesterol nên giúp ngăn chặn quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể. Đồng thời, khoai lang còn chứa nhiều chất giúp tạo cảm giác no bụng lâu hơn so với các loại lương thực khác, giúp bạn lâu đói. Do đó, bạn sẽ không cần phải lo lắng ăn khoai lang có béo không.