Chắc hẳn bạn cũng đã từng nghe được nghe rằng khoai lang có chứa tinh bột, dễ gây béo phì nếu ăn quá nhiều. Do đó, bổ sung khoai lang vào chế độ ăn hàng ngày vẫn còn là vấn đề mang đến nhiều lo ngại đối với các chị em khi giảm cân. Vậy ăn khoai lang có béo không ? Ăn khoai lang có tốt không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khoai lang không chứa chất béo và cholesterol nên giúp ngăn chặn quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể. Đồng thời, khoai lang còn chứa nhiều chất giúp tạo cảm giác no bụng lâu hơn so với các loại lương thực khác, giúp bạn lâu đói. Do đó, bạn sẽ không cần phải lo lắng ăn khoai lang có béo không.

Khoai lang là một trong những thực phẩm quan trọng và rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Đây là loại thực phẩm mang đến rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người băn khoăn không biết ăn khoai lang có béo không. Bởi chất dinh dưỡng có trong khoai lang cao hơn cả lúa mì, gạo…

Ăn khoai lang có béo không? Ăn khoai lang có tốt không? - Ảnh minh họa: Internet

Vì sao ăn khoai lang không gây tăng cân?

Lượng calo thấp

Một trong những nguyên tắc giúp bạn giảm cân hiệu quả là phải ăn các sản phẩm ít calo. Khoai lang chứa hàm lượng calo tương đối thấp nên không gây béo phì. Hơn nữa bạn còn có thể dùng khoai lang như một món ăn nhẹ khi bạn đói. Tuy nhiên, để ăn khoai lang không gây tăng cân thì bạn nên ăn khoai lang hấp, nướng hoặc luộc thay vì chiên.

Khoai lang chứa hàm lượng calo tương đối thấp nên không gây béo phì - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang giàu chất xơ

Chất xơ là một trong những hoạt chất quan trọng có vai trò quyết định trong việc giảm cân. Khi vào dạ dày, chất xơ sẽ tạo thành một màng gel khiến bạn cảm thấy no lâu hơn và ít thèm ăn hơn. Nó cũng ngăn chặn quá trình hấp thụ chất béo, thúc đẩy sự chuyển động của phân trong đại tràng và kích thích sản xuất các vi khuẩn đường ruột tốt. Do đó, việc ăn khoai lang nhiều chất xơ sẽ giúp tăng tốc độ quá trình trao đổi chất, tiêu hóa và bài tiết. Ăn khoai lang không những không gây béo phì mà còn là cách giúp giảm cân hiệu quả.

Ăn khoai lang nhiều chất xơ sẽ giúp tăng tốc độ quá trình trao đổi chất - Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng nước cao

Hàm lượng nước cao cũng là yêu tố giúp khoai lang có công dụng trong việc giảm cân. Cơ thể thiếu nước, mất nước sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất. Từ đó khiến năng lượng cơ thể không được giải phóng gây ra tích mỡ. Ăn khoai lang giúp cung cấp nước cho các tế bào và sẵn sàng cho quá trình trao đổi chất. ngăn cản cơ thể tích mỡ thừa, cân bằng độ pH bên trong cơ thể và loại bỏ độc tố. Ngoài ra, nước và chất xơ có trong khoai lang sẽ khiến bạn no lâu trong thời gian dài, ngăn bạn nạp quá nhiều đồ ăn không cần thiết.

Ăn khoai lang giúp cung cấp nước cho các tế bào và sẵn sàng cho quá trình trao đổi chất - Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều khoai lang có tốt không?

Khoai lang mang lại hiệu quả cao trong việc giảm cân và giảm triệu chứng của tiểu đường…Tuy nhiên, không vì thế mà bạn lạm dụng quá nhiều thực phẩm này. Nhiều người vì muốn giảm cân nhanh chóng mà đã ăn nhiều khoai lang để thay thế cho các loại thực phẩm khác trong nhiều ngày.

Ăn khoai lang liên tục trong nhiều ngày mà không kết hợp bổ sung những loại dưỡng chất khác sẽ khiến cơ thể không thể tiêu hóa kịp các axit và protein trong khoai lang. Dần dần, các chất này sẽ tích tụ lại trong dạ dày, dẫn đến tình trạng khó tiêu, đầy bụng, nấc, ợ nóng và thậm chí là tiêu chảy.

Ăn nhiều khoai lang có tốt không? - Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn khoai lang giảm cân, bạn cần phải có chế độ ăn dinh dưỡng khoa học và đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động suốt một ngày dài. Thay vì ăn từ 1 đến 2 chén cơm mỗi ngày, bạn nên thay bằng 1 - 2 củ khoai lang để giảm bớt khoảng 20 - 25% hàm lượng calo nạp vào cơ thể. Đối với người thừa cân, béo phì thì việc thay thế một phần cơm bằng khoai lang sẽ giúp giảm đi một phần năng lượng hấp thụ vào cơ thể.

Ăn khoai lang lúc nào tốt nhất?

Có 2 thời điểm tốt nhất mà bạn nên bổ sung ăn khoai lang là vào bữa sáng và bữa trưa. Việc ăn khoai lang buổi sáng sẽ giúp tăng hiệu quả giảm cân gấp 4 lần so với cách làm thông thường. Trong khi đó, ăn khoai lang vào bữa trưa được cho là mang lại hiệu quả tốt nhất. Bởi sau khi ăn thì hàm lượng canxi trong khoai lang cần phải mất 4 - 5 giờ có có thể hấp thụ được. Ánh sáng mặt trời sau buổi trưa, nhất là vào khoảng từ 2 - 5 giờ chiều sẽ có tác động rất nhiều đến quá trình này.

Ăn khoai lang buổi sáng sẽ giúp tăng hiệu quả giảm cân gấp 4 lần so với cách làm thông thường - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp bạn biết được ăn khoai lang có béo không để có thể cân nhắc bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc.