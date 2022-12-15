Điểm danh những thực phẩm là "vị cứu tinh" giúp chị em duy trì nhan sắc ngay cả vào thời kỳ mãn kinh

Chọn thực phẩm 15/12/2022 17:32

Đây là những thực phẩm quen thuộc hàng ngày hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, giúp chị em đơn giản hóa quá trình lấy lại thanh xuân.

Các thực phẩm bổ sung nội tiết tố nữ giúp ngăn chặn sự thiếu hụt hormone Estrogen hiệu quả và an toàn. Từ đó giúp người phụ nữ hạn chế tình trạng khó ngủ, bốc hỏa khi thiếu hụt nội tiết nữ.

1. Vừng

Hạt vừng (mè) là loại thực phẩm quen thuộc của người Việt Nam, chứa nhiều chất xơ và thường được kết hợp vào món ăn để làm tăng thêm hương vị, cũng như độ hấp dẫn. Đặc biệt, vừng (mè) rất giàu Phytoestrogen, một trong những món ăn bổ sung nội tiết tố được nhiều chuyên gia Dinh dưỡng khuyên dùng. Theo một số nghiên cứu, ăn vừng (mè) hàng ngày không chỉ làm tăng hoạt động của Estrogen mà còn giúp cải thiện lượng Cholesterol trong máu.

Điểm danh những thực phẩm là 'vị cứu tinh' giúp chị em duy trì nhan sắc ngay cả vào thời kỳ mãn kinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Đậu đen

Hạt đậu đen có giá trị dinh dưỡng cao. Cứ 100 gram hạt đậu đen lại cung cấp 17mg vitamin E. Đây là một nguyên tố vi lượng quan trọng có tác dụng thúc đẩy sự sản xuất hormone giới tính trong cơ thể.

Điểm danh những thực phẩm là 'vị cứu tinh' giúp chị em duy trì nhan sắc ngay cả vào thời kỳ mãn kinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, đậu đen còn chứa anthocyanin có khả năng chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do, giúp làm giảm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi cho da.

Đặc biệt, hạt đậu đen có chứa isoflavone - một loại estrogen từ nhiên, giúp tăng lượng estrogen trong cơ thể, giúp ngăn ngừa sự lão hóa.

3. Đậu nành

Nếu đang thắc mắc nên ăn món gì để bổ sung nội tiết tố nữ, đậu nành là sự lựa chọn hàng đầu mà các chuyên gia khuyên dùng. Trong đậu nành chứa hàm lượng Isoflavone cao, một loại Phytoestrogen có công dụng tương tự như hormone Estrogen, giúp làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú và tuyến tiền liệt.

Điểm danh những thực phẩm là 'vị cứu tinh' giúp chị em duy trì nhan sắc ngay cả vào thời kỳ mãn kinh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Phytoestrogen tồn tại ở bốn dạng chính là Lignan, Isoflavone, Stilbene và Coumestan. Isoflavone và Lignans là hai dạng được nghiên cứu nhiều nhất, đặc biệt Isoflavone là hoạt chất đã được kiểm chứng an toàn, cũng như có công dụng giống hormone Estrogen nhất.

Ngoài ra, đậu nành cũng rất giàu các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp hỗ trợ tim mạch hoạt động hiệu quả. Phụ nữ có thể sử dụng đậu nành ở nhiều dạng như tinh chất mầm đậu nành, đậu phụ, đậu nành rang, sữa đậu nành,…

4. Tỏi

Điểm danh những thực phẩm là 'vị cứu tinh' giúp chị em duy trì nhan sắc ngay cả vào thời kỳ mãn kinh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ được dùng để chế biến nhiều món ăn, tỏi còn được sử dụng để ngăn ngừa nhiều bệnh lý như viêm xoang, viêm họng… Đặc biệt, nó còn được biết là một loại thực phẩm tăng cường nội tiết tố nữ estrogen cho phụ nữ. Theo các chuyên gia, trong khoảng 100g tỏi có chứa khoảng 60,3mcg phytoestrogen. Chất này có tác dụng kích thích cơ thể tăng tiết nội tiết tố. Ăn tỏi còn chống được các chất ôxy hóa và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Chính vì vậy, nếu cơ thể đang bị thiếu nội tiết tố, ăn 1-2 tép tỏi mỗi ngày có thể cải thiện tình trạng này.

 

4 thực phẩm được mệnh danh là "máy lọc thiên nhiên", giúp thải độc từ bên trong cơ thể

4 thực phẩm được mệnh danh là "máy lọc thiên nhiên", giúp thải độc từ bên trong cơ thể

Đây là những thực phẩm thanh lọc đích thực có công hiệu vượt trội hơn hẳn các thực phẩm chức năng đắt tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   4 loại thực phẩm tăng nội tiết tố nữ bảo vệ sức khỏe kiến thức về thực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 20 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 50 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 9 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'