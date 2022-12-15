Điểm danh những thực phẩm là "vị cứu tinh" giúp chị em duy trì nhan sắc ngay cả vào thời kỳ mãn kinh

Các thực phẩm bổ sung nội tiết tố nữ giúp ngăn chặn sự thiếu hụt hormone Estrogen hiệu quả và an toàn. Từ đó giúp người phụ nữ hạn chế tình trạng khó ngủ, bốc hỏa khi thiếu hụt nội tiết nữ.

Hạt vừng (mè) là loại thực phẩm quen thuộc của người Việt Nam, chứa nhiều chất xơ và thường được kết hợp vào món ăn để làm tăng thêm hương vị, cũng như độ hấp dẫn. Đặc biệt, vừng (mè) rất giàu Phytoestrogen, một trong những món ăn bổ sung nội tiết tố được nhiều chuyên gia Dinh dưỡng khuyên dùng. Theo một số nghiên cứu, ăn vừng (mè) hàng ngày không chỉ làm tăng hoạt động của Estrogen mà còn giúp cải thiện lượng Cholesterol trong máu.

Hạt đậu đen có giá trị dinh dưỡng cao. Cứ 100 gram hạt đậu đen lại cung cấp 17mg vitamin E. Đây là một nguyên tố vi lượng quan trọng có tác dụng thúc đẩy sự sản xuất hormone giới tính trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, đậu đen còn chứa anthocyanin có khả năng chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do, giúp làm giảm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi cho da.

Đặc biệt, hạt đậu đen có chứa isoflavone - một loại estrogen từ nhiên, giúp tăng lượng estrogen trong cơ thể, giúp ngăn ngừa sự lão hóa.

3. Đậu nành

Nếu đang thắc mắc nên ăn món gì để bổ sung nội tiết tố nữ, đậu nành là sự lựa chọn hàng đầu mà các chuyên gia khuyên dùng. Trong đậu nành chứa hàm lượng Isoflavone cao, một loại Phytoestrogen có công dụng tương tự như hormone Estrogen, giúp làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú và tuyến tiền liệt.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Phytoestrogen tồn tại ở bốn dạng chính là Lignan, Isoflavone, Stilbene và Coumestan. Isoflavone và Lignans là hai dạng được nghiên cứu nhiều nhất, đặc biệt Isoflavone là hoạt chất đã được kiểm chứng an toàn, cũng như có công dụng giống hormone Estrogen nhất.

Ngoài ra, đậu nành cũng rất giàu các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp hỗ trợ tim mạch hoạt động hiệu quả. Phụ nữ có thể sử dụng đậu nành ở nhiều dạng như tinh chất mầm đậu nành, đậu phụ, đậu nành rang, sữa đậu nành,…

4. Tỏi

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Không chỉ được dùng để chế biến nhiều món ăn, tỏi còn được sử dụng để ngăn ngừa nhiều bệnh lý như viêm xoang, viêm họng… Đặc biệt, nó còn được biết là một loại thực phẩm tăng cường nội tiết tố nữ estrogen cho phụ nữ. Theo các chuyên gia, trong khoảng 100g tỏi có chứa khoảng 60,3mcg phytoestrogen. Chất này có tác dụng kích thích cơ thể tăng tiết nội tiết tố. Ăn tỏi còn chống được các chất ôxy hóa và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Chính vì vậy, nếu cơ thể đang bị thiếu nội tiết tố, ăn 1-2 tép tỏi mỗi ngày có thể cải thiện tình trạng này.