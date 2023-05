Điểm danh 4 loại thực phẩm chẳng khác gì 'máy bơm collagen', chị em muốn có làn da đẹp càng không nên bỏ qua

Cả ớt chuông xanh và đỏ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm chất xơ, canxi, kali, vitamin C và choline, nhưng hàm lượng chất dinh dưỡng ở hai loại quả này là khác nhau. Một chén ớt chuông xanh thô cắt nhỏ có 119mg vitamin C, còn ớt đỏ chứa 190mg vitamin C.

Tất cả các loại ớt chuông đều rất giàu vitamin C, giúp trong việc sản xuất collagen. Collagen giúp da săn chắc và bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại, tăng cường khả năng chống lại quá trình ôxy hóa của làn da.

Cải Xoăn (cải Kale)

Cải xoăn, đặc biệt trong những phần lá xanh đậm, chứa rất nhiều chất chống oxi hóa, bao gồm B-ca-rô-ten hay vitamin C cùng nhiều chất khác. Chất chống oxy hóa là những chất giúp chống lại tác hại oxy hóa bởi các gốc tự do trong cơ thể. Oxy hóa được cho là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa và các bệnh khác, bao gồm cả ung thư.

Và những chất chống oxy hóa được tìm kiếm trong cải xoăn bao gồm: flavonoid quercetin và kaempferol. Chúng có tác dụng bảo vệ tim mạnh mẽ, giảm huyết áp, chống viêm, chống virus, chống trầm cảm và ung thư.

Cải xoăn chứa 1 nguồn vitamin C dồi dào - Ảnh: Internet

Cải xoăn chứa 1 nguồn vitamin C dồi dào. Được biết, vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng hỗ trợ cho hoạt động của nội quan. Vitamin C hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen, một loại protein có cấu trúc phong phú nhất trong cơ thể. Cải xoăn có hàm lượng vitamin C cao hơn rất nhiều so với các loại rau khác, gấp khoảng 4,5 lần so với rau chân vịt.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, cải xoăn là một trong những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nhất, khi một khẩu phần cải xoăn sống chứa nhiều vitamin C hơn cả một quả cam.

Cá chép

Ăn cá chép đem lại nhiều lợi ích sức khỏe như tiêu thũng, hạ khí thông nhũ, khai vị kiện tỳ (lợi tiểu tiêu phù, thông sữa, tạo cảm giác thèm ăn và bồi dưỡng hệ tiêu hóa). Chính vì vậy, dùng cá chép chữa bệnh, bổ sung collagen cho cơ thể đều rất tốt.

Trong mỗi 100g thịt cá chép tươi có chứa 17,6g protid; 4,1g lipid; 25mg vitamin A; 0,09mg vitamin B2; 2,7mg vitamin PP; 1,27mg vitamin E; 33mg Mg; 2,08mg Zn; 15,38mg Se.

Chị em ăn cá chép thường xuyên sẽ có làn da trắng mịn, ngày càng căng bóng - Ảnh: Internet

Trong đó, thành phần protein amino axit trong cá chép tương đương với thành phần protein amino axit mà cơ thể cần. Nó rất dễ dàng hấp thụ để bổ sung collagen. Đây cũng là dạng chất đạm chất lượng cao, chất xơ tốt, hàm lượng nước nhiều hơn. Do đó, thịt rất mềm và tinh mịn. Chị em ăn thường xuyên sẽ có làn da trắng mịn, ngày càng căng bóng.

Cá tuyết

Collagen cá tuyết là loại collagen được chiết xuất từ da và sụn của loài cá hiếm (cá tuyết), chỉ sống tự nhiên trong môi trường biển sâu, lạnh. Collagen cá tuyết thuộc tuýp 1 (chiếm 80% trong da) cho hiệu quả cao. Collagen này có cấu trúc collagen khá giống với cơ thể người, thuộc dạng collagen thủy phân cho hiệu quả cao gấp 07 lần so với loại collagen thông thường. Trong collagen được thủy phân từ cá tuyết chủ yếu được tạo thành từ collagen type 1, là thành phần quan trọng trong da, xương, răng, cơ, gân, dây chằng.

Collagen cá tuyết là collagen loại 1 và có đặc tính chống oxy hóa, giảm nếp nhăn, cải thiện độ ẩm, giúp da săn chắc - Ảnh: Internet

Phần lớn lượng collagen trong cơ thể chúng ta là collagen loại 1. Vì vậy việc bổ sung collagen loại 1 để duy trì làn da khỏe mạnh, chống lão hóa là một điều vô cùng quan trọng. Collagen cá tuyết là collagen loại 1 và có đặc tính chống oxy hóa, giảm nếp nhăn, cải thiện độ ẩm, giúp da săn chắc,...

Hơn thế nữa, collagen cá tuyết mang lại hiệu quả trong việc làm mờ sẹo, hỗ trợ tái tạo tế bào da, từ đó giúp các vết thương lành nhanh hơn, làm đầy các vết sẹo,... Collagen cá tuyết có khả năng hấp thu cao trong số các loại collagen được làm từ cá. Collagen cá tuyết không gây béo, nóng khi sử dụng lâu dài.