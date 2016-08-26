Tuy nhiên, không phải mọi loại cá đều tốt. Một số loài cá bị nhiễm độc thủy ngân cao ở biển. Trong khi đó, có nhiều loài cá nuôi gây ra những nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe mà tất cả chúng ta đều phải tránh hoàn toàn, hay ít nhất là giảm tiêu thụ nếu không muốn nhập viện, thậm chí tử vong.

Cá luôn được xem là một trong những nguồn protein lành mạnh nhất. So với thịt bò và thịt heo, nó chứa ít chất béo, cholesterol và calorie hơn nhiều. Đồng thời, nó lại giàu vitamin, khoáng chất và các axit béo thiết yếu tốt cho sức khỏe .

Tại sao việc ăn cá rô phi lại nguy hiểm như thế? Theo Healthyfoodteam, vấn đề với cá rô phi chính là nguồn gốc của nó. Trong khi cá rô phi hoang dã ăn tảo và thực vật, thì hầu hết cá rô phi bán ngoài chợ và siêu thị được nuôi bằng bã đậu, ngô biến đổi gen và chất thải gia súc, gia cầm. Cá rô phi hoang dã giàu dầu cá có lợi cho sức khỏe chứ không như cá nuôi.

Cá rô phi, một trong những loài cá nuôi phổ biến nhất, được nhiều bà nội trợ ưa thích vì giá rẻ và mùi vị thơm ngon. Thực tế, cá rô phi là thủy sản được tiêu thụ nhiều thứ 4 tại Mỹ, theo Viện cá quốc gia Mỹ. Nhưng có thể bạn chưa biết, mỗi lần ăn cá rô phi, bạn đang khiến sức khỏe của bản thân và gia đình gặp nguy hiểm.

Đây là 3 lí do để bạn ngừng ăn cá rô phi nuôi ngay lập tức mà trang Lifehack đưa ra:

Bạn có khả năng bị nhiễm độc

Cá là loại thủy hải sản mà những ai muốn hấp thu axit béo omega-3 thường ăn. Như bạn đã biết, omega 3 có lợi cho sức khỏe bằng cách hạ huyết áp, giảm cholesterol trong máu, và tăng cường hệ miễn dịch. Nó cũng ngừa viêm khớp, suy nhược, bệnh tim, thậm chí ung thư.

Tuy nhiên, một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Wake Forest cho hay, cá rô phi chứa nhiều omega 6 hơn omega 3, với tỷ lệ là 11:1. Mặc dù cơ thể cũng cần omega 6, song lượng omega 6 cao hơn đồng nghĩa với việc gia tăng nguy cơ mắc bệnh suyễn, viêm khớp và những bệnh viêm khác.

Nguy cơ mắc ung thư cao hơn

Có nhiều báo cáo cho biết cá rô phi nuôi tại Trung Quốc được nuôi bằng phân gia cầm và gia súc, do đó có thể tăng nguy cơ mắc ung thư của bạn lên gấp 10 lần so với cá rô phi ngoài đồng. Theo nhiều nguồn tin, cá rô phi nuôi thường được cho ăn phân vịt, gà và heo.

Có nhiều lí do để tin rằng đây không chỉ là lời đồn đại. Năm 2009, Cơ quan nghiên cứu kinh tế của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) đã kiểm tra thủy sản nuôi nhập khẩu từ Trung Quốc và cho biết nhiều nông trại và cơ sở chế biến thực phẩm Trung Quốc được đặt tại những khu công nghiệp nơi không khí, đất đai và nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Hơn nữa, nghiên cứu tuyên bố nhiều nông dân thường dùng chất thải gia súc và gia cầm để làm thức ăn cho cá rô phi.

Bạn có thể ăn phải thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu và hóa chất

Vì cá rô phi được nuôi ở môi trường chật hẹp, chúng dễ bị mắc bệnh hơn. Khi đó, người nuôi sẽ cho cá uống kháng sinh để ngừa bệnh. Cá cũng được cho thuốc trừ sâu để trị bệnh rận biển. Những hóa chất này cực hại hại cho sức khỏe nếu bạn ăn phải.

Dibutylin, 1 hóa chất được dùng trong việc chế tạo nhựa PVC, cũng có thể được tìm thấy ở cá rô phi nuôi ở nông trại. Hóa chất độc hại này có thể gây viêm nhiễm và làm suy yếu hệ miễn dịch. Nó cũng có thể tăng nguy cơ mắc bệnh dị ứng, hen suyễn, béo phì và rối loạn trao đổi chất.

Một hóa chất độc hại khác trong cá rô phi là dioxin, vốn có liên quan tới việc phát triển bệnh ung thư và những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Cơ thể bạn cần tới 7-11 năm để thải loại được chất độc này khỏi cơ thể đấy!

Những thông tin này có thể khiến bạn phải cân nhắc lại trước khi ăn món khoái khẩu này. Nếu không mua được cá rô phi ngoài đồng, hãy hỏi kỹ người bán về nguồn gốc của cá nuôi mà bạn định mua. Đừng mua cá rô phi từ những nguồn trôi nổi, không rõ xuất xứ. Nếu thấy cá có dấu hiệu nhiễm bệnh, đừng bao giờ mua và ăn nhé.