Bật mí cách pha trà ngon cho ngày Tết thêm ấm áp và dồi dào sức khỏe

Chọn thực phẩm 16/02/2018 08:27

Các chị em nội trợ hãy học cách pha trà ngon cho ngày Tết dưới đây để cả nhà cùng thưởng thức trong khi nhâm nhi những miếng mứt nhé!

Pha trà là một công việc rất đơn giản mà chị em nội trợ nào cũng từng làm qua. Tuy nhiên, để có được những ấm trà ngon còn phụ thuộc rất nhiều vào cách pha của từng loại mà không phải chị em nội trợ nào cũng biết.

Bật mí cách pha trà ngon cho ngày Tết thêm ấm áp và dồi dào sức khỏe - Ảnh 1
Ngày Tết bên cạnh mâm mứt không thể thiếu một ấm trà ngon - Ảnh minh họa: Internet

Để giúp bạn có được tách trà ngon dâng lên cúng ông bà, tổ tiên hay mời mọi người dùng trong lúc nhâm nhi bánh mứt, chúng tôi xin bật mí một vài cách pha trà ngon, đơn giản dưới đây.

Những cách pha trà ngon, đơn giản cho ngày Tết

Trà vằng

Bật mí cách pha trà ngon cho ngày Tết thêm ấm áp và dồi dào sức khỏe - Ảnh 2
Trà vằng có nhiều ích lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều nghiên cứu, trà vắng có nhiều công dụng như: thanh lọc gan, tăng cường sức đề kháng, chữa các bệnh đường ruột hay giúp các chị em phụ nữ có làn da trắng mịn màng.

Cách pha:

Bạn rửa sạch 50g trà vằng rồi cho vào ấm đun sôi khoảng 15 phút sau đó hạ lửa nhỏ để đến khi nước có màu vàng đậm thì tắt bếp.

Trà xanh

Một tách trà xanh mỗi ngày không những giúp bạn nâng cao sức đề kháng của cơ thể, tăng cường sinh lực mà còn phòng chống được nhiều bệnh tật.

Cách pha:

Bạn lấy một lượng trà xanh vừa đủ cho vào ấm, đổ một ít nước sôi vào để tráng sạch trà. Sau đó đổ nước sôi vào đầy ấm, đậy kín nắp trong khoảng 15 -20 phút cho trà nở, hương vị sẽ đậm đà hơn. 

Trà gừng

Bật mí cách pha trà ngon cho ngày Tết thêm ấm áp và dồi dào sức khỏe - Ảnh 3
Trà gừng với cách pha đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng có chứa nhiều vitamin C, axit amin, canxi, kẽm, phốt pho... có lợi cho cơ thể. Ngoài ra, nó còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe đặc biệt là trong việc điều trị các vấn đề liên quan đến tiêu hóa.

Cách pha:

Gừng mua về cạo sạch vỏ, rửa lại với nước rồi thái hình hạt lựu. Tiếp theo, bạn cho gừng vào nồi nước đun sôi khoảng 15 phút cho bớt vị cay. Cuối cùng, cho mật ong vào nồi tùy theo khẩu vị của bạn, khuấy đều rồi tắt bếp.

Trà hoa cúc

Bật mí cách pha trà ngon cho ngày Tết thêm ấm áp và dồi dào sức khỏe - Ảnh 4
Trà hoa cúc vừa thơm ngon vừa có nhiều công dụng chữa bệnh đáng ngạc nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chuyên gia cho biết, trà hoa cúc có khả năng phòng và chữa được nhiều bệnh như: Đau dạ dày, nhức đầu, viêm khớp hay các vấn đề về tim mạch.

Cách pha:

Hoa cúc khô bạn rửa sạch, để ráo nước. Cho nước vào nồi đun, khi sôi, bạn thêm hoa cúc, cam thảo và đường vào khuấy đều. Sau đó, hạ lửa nhỏ đun thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp. Trước khi uống, bạn có thể cho thêm mật ong hay vài lát chanh vào để trà thêm thơm ngon.

Trà hoa hồng

Bật mí cách pha trà ngon cho ngày Tết thêm ấm áp và dồi dào sức khỏe - Ảnh 5
Thường xuyên uống trà hoa hồng có thể giúp tinh thần được thoải mái, chống trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, hoa hồng có chứa các hợp chất giúp cải thiện sự trao đổi chất trong cơ thể, giúp loại bỏ độc tố, giảm căng thẳng... vô cùng hiệu quả.

Cách pha:

Bạn rửa thật sạch hoa hồng khô và gừng rồi thái lát. Ngâm gói trà túi lọc với nước nóng. Tiếp theo cho hoa hồng và gừng vào ngâm khoảng 10 phút là có thể dùng được rồi. Nếu thích ngọt, bạn có thể thêm mật ong vào để trà hoa hồng thơm ngon hơn.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được nhâm nhi vài miếng mứt và uống những ngụm trà ngon trong những ngày đầu năm đúng không? Hy vọng với những cách pha trà ngon cho ngày Tết ở trên, các chị em nội trợ sẽ góp phần làm cho những ngày sum họp đầu năm thêm ấm áp.

Mứt gừng vị trà xanh ngon miệng và ấm nóng cho ngày Tết

Mứt gừng vị trà xanh ngon miệng và ấm nóng cho ngày Tết

Ngày Tết mưa xuân lành lanh, được nhâm nhi mứt gừng trà xanh thơm ngon, cay cay ấm nóng cùng ly trà thì còn gì hấp dẫn bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   cách pha trà ngon cho ngày Tết cách pha trà ngon đơn giản

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 42 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 47 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen