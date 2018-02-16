Bật mí cách pha trà ngon cho ngày Tết thêm ấm áp và dồi dào sức khỏe

Để giúp bạn có được tách trà ngon dâng lên cúng ông bà, tổ tiên hay mời mọi người dùng trong lúc nhâm nhi bánh mứt, chúng tôi xin bật mí một vài cách pha trà ngon, đơn giản dưới đây.

Pha trà là một công việc rất đơn giản mà chị em nội trợ nào cũng từng làm qua. Tuy nhiên, để có được những ấm trà ngon còn phụ thuộc rất nhiều vào cách pha của từng loại mà không phải chị em nội trợ nào cũng biết.

Theo nhiều nghiên cứu, trà vắng có nhiều công dụng như: thanh lọc gan, tăng cường sức đề kháng, chữa các bệnh đường ruột hay giúp các chị em phụ nữ có làn da trắng mịn màng.

Bạn rửa sạch 50g trà vằng rồi cho vào ấm đun sôi khoảng 15 phút sau đó hạ lửa nhỏ để đến khi nước có màu vàng đậm thì tắt bếp.

Trà xanh

Một tách trà xanh mỗi ngày không những giúp bạn nâng cao sức đề kháng của cơ thể, tăng cường sinh lực mà còn phòng chống được nhiều bệnh tật.

Cách pha:

Bạn lấy một lượng trà xanh vừa đủ cho vào ấm, đổ một ít nước sôi vào để tráng sạch trà. Sau đó đổ nước sôi vào đầy ấm, đậy kín nắp trong khoảng 15 -20 phút cho trà nở, hương vị sẽ đậm đà hơn.

Trà gừng

Trà gừng với cách pha đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng có chứa nhiều vitamin C, axit amin, canxi, kẽm, phốt pho... có lợi cho cơ thể. Ngoài ra, nó còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe đặc biệt là trong việc điều trị các vấn đề liên quan đến tiêu hóa.

Cách pha:

Gừng mua về cạo sạch vỏ, rửa lại với nước rồi thái hình hạt lựu. Tiếp theo, bạn cho gừng vào nồi nước đun sôi khoảng 15 phút cho bớt vị cay. Cuối cùng, cho mật ong vào nồi tùy theo khẩu vị của bạn, khuấy đều rồi tắt bếp.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc vừa thơm ngon vừa có nhiều công dụng chữa bệnh đáng ngạc nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chuyên gia cho biết, trà hoa cúc có khả năng phòng và chữa được nhiều bệnh như: Đau dạ dày, nhức đầu, viêm khớp hay các vấn đề về tim mạch.

Cách pha:

Hoa cúc khô bạn rửa sạch, để ráo nước. Cho nước vào nồi đun, khi sôi, bạn thêm hoa cúc, cam thảo và đường vào khuấy đều. Sau đó, hạ lửa nhỏ đun thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp. Trước khi uống, bạn có thể cho thêm mật ong hay vài lát chanh vào để trà thêm thơm ngon.

Trà hoa hồng

Thường xuyên uống trà hoa hồng có thể giúp tinh thần được thoải mái, chống trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, hoa hồng có chứa các hợp chất giúp cải thiện sự trao đổi chất trong cơ thể, giúp loại bỏ độc tố, giảm căng thẳng... vô cùng hiệu quả.

Cách pha:

Bạn rửa thật sạch hoa hồng khô và gừng rồi thái lát. Ngâm gói trà túi lọc với nước nóng. Tiếp theo cho hoa hồng và gừng vào ngâm khoảng 10 phút là có thể dùng được rồi. Nếu thích ngọt, bạn có thể thêm mật ong vào để trà hoa hồng thơm ngon hơn.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được nhâm nhi vài miếng mứt và uống những ngụm trà ngon trong những ngày đầu năm đúng không? Hy vọng với những cách pha trà ngon cho ngày Tết ở trên, các chị em nội trợ sẽ góp phần làm cho những ngày sum họp đầu năm thêm ấm áp.