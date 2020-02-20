Cách chăm sóc tóc xoăn chuẩn salon tại nhà chỉ trong vài phút ngắn ngủi

Mỗi một kiểu tóc cần phải có cách chăm sóc khác nhau sao cho phù hợp thì mới giữ được nếp tóc hoàn hảo. Đối với tóc xoăn, nếu không chăm sóc thường xuyên rất dễ bị khô xơ và bông xù cũng như mất nếp. Vì vậy, nếu đang quan tâm về cách chăm sóc tóc xoăn, cách chăm sóc tóc xoăn lơi, cách chăm sóc tóc xoăn sóng ngắn, cách chăm sóc tóc uốn bị khô và cách giữ nếp tóc xoăn sóng lơi thì đừng bỏ qua bài viết này.

Còn nếu như không tìm được loại dầu dành cho tóc hư tổn, bạn hoàn toàn có thể chọn dầu gội dành riêng cho tóc xoăn và sử dụng. Tuy nhiên cần phải lưu ý về dung tích của sản phẩm đó để tránh lãng phí nếu bạn muốn thay đổi kiểu tóc trước khi sử dụng hết.

Sau khi làm xoăn, tóc thường dễ bị khô cũng như hư tổn vì vậy bí quyết chọn dầu gội hoàn hảo cho bạn đó là chọn loại dành cho tóc hư tổn. Vì loại này có thành phần nhẹ hơn các loại khác không làm ảnh hưởng đến tóc.

Không nên gội đều mỗi ngày và cũng không nên gội quá 2 lần/tuần. Như vậy tóc sẽ đẹp, giữ nếp và không bị rối. Khi chải tóc hãy thực hiện thật nhẹ nhàng.

Lựa chọn dầu gội và dầu xả dành cho tóc hư tổn hoặc tóc xoăn để sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng dầu xả đúng cách

Bạn hoàn toàn có thể chỉ ủ dầu xả trên tóc mà không cần sử dụng đến dầu gội đầu. Quá trình này sẽ cấp ẩm cực kỳ tốt cho tóc xoăn. Việc lựa chọn loại dầu xả có gốc silicone sẽ không tốt cho tóc.

Lượng dầu xả phù hợp chỉ khoảng bằng một đồng xu chứ không nên dùng quá nhiều. Đối với những ai tóc dầu, viêm da thì hạn chế dùng dầu xả. Nếu muốn dùng nên hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đừng quên dưỡng ẩm chuyên sâu nếu tóc xoăn của bạn đang bị khô và xơ rối. Chắc chắn bạn sẽ có một mái tóc hoàn hảo.

Sau khi gội và xả tóc, hãy lấy áo thun mỏng để làm khô tóc thay vì sử dụng khăn lau.

Ủ tóc tại nhà giúp tóc chắc khỏe hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hấp tóc

Hãy thực hiện hấp tóc 1 tuần 1 lần tại nhà trong khoảng thời gian 15 phút để tóc được tái tạo. Bạn có thể mua các sản phẩm hấp bằng tinh dầu dừa, dầu ô liu để giúp giữ nếp tóc. Rất đơn giản, chỉ cần thoa lớp dầu lên tóc, quấn khăn kín đầu và đợi đủ thời gian thì xả tóc.

Tạo kiểu tóc xoăn đúng cách

Để việc sấy tóc xoăn được hiệu quả, hãy dùng dầu khuếch tán nhiệt. Như vậy thì tóc sẽ không phải tiếp xúc trực tiếp với nhiệt giúp bạn dễ dàng tạo kiểu tóc hơn.

Quy trình sấy tóc như sau: Hất hết tóc ra phía sau rồi bắt đầu sấy từ chân tóc và vòng vào phần giữa đầu tính từ phần chân tóc. Như vậy tóc của bạn trông sẽ dày hơn. Hãy lấy ngón tay để xoắn tóc theo chiều làm xoăn của tóc và sấy. Tóc sẽ giữ được nếp lâu hơn. Chỉ nên sấy ở nhiệt độ thấp hoặc để tóc khô tự nhiên.

Trong quá trình sấy, nếu tóc bị rối, dùng ngón tay hoặc lược thưa để gỡ rối. Việc chải tóc thường xuyên sẽ khiến cho tóc bị xơ rối, chẻ ngọn. Lưu ý không chải tóc từ chân mà gỡ từ phần ngọn tóc và chải ngược lên phía trên.

Dùng dưỡng ẩm, serum để giữ nếp tóc hoàn hảo hơn. Chọn loại serum chống xơ rối để tóc mềm mượt và không xơ sau khi gội, sấy tóc. Không nên lấy quá nhiều mà chỉ cần 1 lượng bằng đồng xu nhỏ rồi xoa đều lên tóc.

Không nên buộc và búi tóc khi ngủ. Nên xõa tóc và chia chúng sang hai bên để tóc giữ được nếp sau khi thức dậy. Có thể dùng lô để cuốn tóc và sấy tạo nhiệt giúp tóc vào nếp đẹp hơn.

Sấy tóc đúng cách sẽ giúp giữ nếp lâu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tóc xoăn đúng cách

Để tóc luôn giữ được nếp, bóng mượt tự nhiên, bên cạnh việc gội đầu, tạo kiểu bạn cũng cần chú trọng đến việc bảo vệ tóc trước tác động của môi trường. Khi di chuyển bên ngoài, nếu không cần thiết, bạn nên cặp tóc xoăn lại bằng kẹp càng cua và che chắn kỹ càng để không cho ánh nắng mặt trời cũng như khói bụi làm tóc hư tổn.

Giữ bền màu tóc xoăn

Theo nghiên cứu, 71% các loại thuốc nhuộm có chứa hắc ín, bên cạnh đó là các độc tính rất cao như chì, bismuth, các chất có nhân thơm, đặc biệt là P-phenylenediamine (PPD). Đây chính là nguyên nhân vì sao mà sau khi nhuộm tóc bạn thấy tóc mình bị khô, xơ và chẻ ngọn nhanh hơn.

Khi uốn tóc xoăn khiến thay đổi cấu trúc tóc cùng với nhuộm tóc làm tình trạng xơ rối lại diễn ra nhanh hơn. Để vừa chăm sóc tóc hiệu quả, vừa giữ bền màu tóc, bạn cần phải thường xuyên bôi kem dưỡng ẩm và dùng dầu xả mỗi lần gội đầu.

Không nên chải đầu quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Cắt tóc thường xuyên

Hãy đến salon và tỉa phần đuôi tóc thường xuyên để chúng không bị khô, xơ ở phần đuôi. Tóc sẽ mọc nhanh hơn và dưỡng chất bạn cung cấp cũng sẽ tập trung ở phần chân để nuôi dưỡng tóc hiệu quả. Phần lọn tóc xoăn cũng mượt mà vào vào nếp mềm mại hơn.

Chăm sóc đúng cách giúp bạn luôn tự tin với mái tóc xoăn hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Với những cách chăm sóc tóc xoăn vô cùng đơn giản như trên, hy vọng bạn có thể chăm sóc tại nhà mái tóc của mình thật hoàn hảo và có được mái tóc đẹp đúng như mong muốn giúp tôn lên vẻ đẹp, sự cá tính.