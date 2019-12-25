Những cách làm mềm môi giúp bạn có đôi môi căng mọng, hồng hào

Ngày nay, nhiều chị em thường tìm đến các Spa hoặc săn lùng các loại mỹ phẩm để cải thiện da môi với mong muốn môi của mình sẽ không bị khô, thâm, trở nên hồng và mịn màng hơn. Nhưng việc lạm dụng mỹ phẩm quá mức sẽ ảnh hưởng đến da môi và cả sức khỏe của người sử dụng. Có rất nhiều cách làm mềm môi tại nhà vừa đơn giản lại vừa tiết kiệm chi phí mà vô cùng an toàn cho da. Vậy đó là những cách nào? Chúng ta cùng tham khảo bài viết sau.

Thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh cũng có thể ảnh hưởng đến làn da, nhất là da môi nhạy cảm. Vì thế, bạn cần bổ sung các chất vitamin để dưỡng ẩm môi của mình.

Nhiều chị em hay có thói quen liếm môi nhiều lần trong ngày. Thói quen này tưởng chừng như bình thường, không ảnh hưởng gì đến môi nhưng thực chất nó lại là nguyên nhân làm da bị thâm và khô môi. Trong nước bọt có chứa axit, nếu bạn liếm môi thường xuyên có thể làm da môi bị bong tróc.

Do hóa chất

Với những chị em hay sử dụng son môi, đã từng xăm môi, phun môi thì môi dễ khô hơn những người bình thường.

Di truyền

Cách làm mềm môi trong mùa khô lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Yếu tố di truyền từ người thân cũng là một trong những nguyên nhân làm đôi môi bị khô, thâm môi. Với những người bị thâm môi do di truyền, bạn nên quan tâm, chăm sóc môi của mình nhiều hơn.

Dưới đây là những cách làm mềm môi tại nhà bằng nguyên liệu thiên nhiên, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và đem lại hiệu quả bất ngờ.

Cách làm mềm môi bằng mật ong

Cách làm mềm môi - Ảnh minh họa: Internet

Trong mật ong có rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe và có khả năng dưỡng ẩm cho đôi môi. Việc bôi mật ong lên môi có rất nhiều tác dụng như làm chậm quá trình lão hóa da môi, làm sạch, loại bỏ bụi bẩn, tẩy tế bào da chết, dưỡng ẩm, mềm môi, trị khô môi, nứt nẻ, thâm môi, giúp môi sáng hồng tự nhiên và ngăn ngừa các vấn đề về môi hiệu quả.

Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn tẩy tế bào chết ở môi. Lấy một cái bát trộn mật ong với đường, chanh lại với nhau. Thoa hỗn hợp này lên môi rồi nhúng ướt khăn, chà nhẹ khoảng 5 phút rồi lấy khăn ấm làm sạch môi. Tiếp đến, thoa lớp mật ong lên môi, nhớ thoa đều môi rồi đi ngủ bình thường. Thực hiện như vậy đều đặn mỗi ngày thì môi sẽ mềm và sáng hồng hơn. Thời điểm dưỡng môi tốt nhất là buổi tối.

Chanh có nhiều axit có tác dụng tẩy tế bào chết trên da môi nên khi phối hợp với collagen của mật ong có tác dụng nuôi dưỡng môi cực kỳ tuyệt vời.

Cách làm mềm môi bằng dầu oliu

Cách làm mềm môi bằng dầu oliu - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những bí quyết làm mềm môi là dùng dầu oliu. Trong dầu oliu có nhiều chất dinh dưỡng cần thiết giúp môi bớt khô, giảm bong tróc da.

Dầu oliu và nước chanh

Chanh kết hợp với dầu oliu được xem là thần dược trong việc cải thiện đôi môi khô cứng thành làn môi căng mọng, mịn màng.

Cách thực hiện: Trộn 2 thìa dầu oliu với nước cốt chanh rồi dùng bông gòn thấm dung dịch bôi lên môi. Chờ khoảng 15 phút cho các vitamin, dưỡng chất trong hỗn hợp thấm hết vào da rồi rửa môi lại bằng nước ấm.

Dầu oliu và mật ong

Dầu oliu và mật ong sẽ giúp đôi môi của bạn giữ được độ ẩm.

Cách thực hiện: Trộn đều 1 thìa dầu oliu và 1 thìa mật ong với nhau sau đó bôi hỗn hợp này lên môi. Một tuần bạn có thể sử dụng 2 lần để có đôi môi sáng hồng và rạng rỡ.

Cách làm mềm môi bằng kem đánh răng

Cách làm mềm môi bằng kem đánh răng - Ảnh minh họa: Internet

Kem đánh răng có chứa các thành phần như flo, ancol, có khả năng ngăn cản sự xâm nhập của các vi khuẩn và tẩy tế bào chết trên da đồng thời tái tạo tế bào mới giúp môi hồng hào, mềm mại.

Cách thực hiện: Làm sạch môi trước rồi lấy một lượng kem đánh răng thoa đều khắp môi trong 20 phút. Dùng bàn chải đánh răng (chọn bàn chải có lông mềm) để tẩy các tế bào chết trên môi. Sau đó lau sạch lớp kem đánh răng và rửa sạch môi. Một tuần, bạn chỉ nên sử dụng phương pháp này khoảng 2 lần, vì nếu lạm dụng nhiều thì rất có hại cho da môi do trong kem đánh răng có độ tẩy mạnh.

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Cách làm mềm môi bằng dầu dừa

Cách làm mềm môi bằng dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Làm mềm môi bằng dầu dừa cũng là một trong những phương pháp trị môi khô và môi thâm được chị em tin dùng. Trong dầu dừa có chứa khoảng 50% axit lauric có vai trò như một loại kem dưỡng ẩm cho môi, giúp môi căng mướt. Chỉ cần bôi dầu dừa vào môi một tuần một lần, bạn sẽ cảm thấy được sự khác biệt mà không cần sử dụng đến những mỹ phẩm đắt tiền.

Cách thực hiện: Bạn thoa nước cốt chanh lên vùng môi rồi nhẹ nhàng mát xa môi. Sau đó, lấy nước ấm lau sạch môi, thoa một lớp dầu dừa trước khi đi ngủ. Khi thức dậy, hãy rửa sạch môi bằng nước ấm.

Với những cách làm mềm môi trên, bạn có thể áp dụng để giúp da môi của mình thêm mềm mại, trắng hồng. Chúc các bạn luôn xinh đẹp và tự tin!