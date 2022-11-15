Ngại gì nứt nẻ với các cách trị khô môi bằng nha đam hay tuyệt vời sau đây

Chăm sóc môi 15/11/2022 13:55

Môi khô, nứt nẻ và vấn đề phiền toái nhiều chị em gặp phải. Nếu đang loay hoay tìm biện pháp khắc phục thì đừng quên cách trị môi khô bằng nha đam siêu đơn giản giới thiệu trong bài nhé.

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Da trên cơ thể của bạn được tạo thành từ 16 lớp. Nhưng môi của bạn chỉ có ba lớp rất tinh tế, mờ và mỏng. Điều đó làm cho môi dễ bị khô hơn. Nên dưỡng môi là cách mà chị em cần đặc biệt lưu ý. Trong đó, nổi bật là cách trị khô môi bằng nha đam - một trong những giải pháp tự nhiên tuyệt vời dành cho môi khô. Tuyệt vời thế nào và cách dưỡng môi bằng nha đam ra sao, hãy cùng khám phá ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nha đam - dưỡng chất tuyệt vời từ tự nhiên

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 Nha đam mang nhiều dưỡng chất hữu ích cho quá trình làm đẹp của chị em!

Nha đam là một nguyên liệu hẳn đã vô cùng quen thuộc với những công cuộc làm đẹp tại nhà của chị em. Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, trong nha đam cung cấp rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho làn da như các vitamin nhóm C, B, A, E các loại axit folic, những yếu tố vi lượng như kẽm, natri, mangan,… Những dưỡng chất có công dụng giúp dưỡng ẩm, làm mềm mịn môi vô cùng hiệu quả cho chị em.

Không chỉ vậy, nha đam còn có thể dễ dàng kết hợp cùng những nguyên liệu khác để đạt được hiệu quả tuyệt vời nhất nữa nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 4 cách trị khô môi bằng nha đam ở ngay dưới đây nào!

Mách bạn 4 cách trị khô môi bằng nha đam tại nhà

1. Nha đam tươi 

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Trị môi khô bằng nha đam tươi đơn giản mà an toàn tại nhà!  

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Gel nha đam được chiết xuất hoặc lá nha đam tươi đã rửa sạch. 

Các bước tiến hành thực hiện:

- Với cách trị môi khô bằng nha đam tươi các bạn chỉ cần chiết xuất gel/dịch nha đam tươi từ lá hoặc dùng gel nha đam tươi mua từ cửa hàng.

- Sau đó tiến hành thoa nhẹ gel nha đam tươi lên môi 2 lần mỗi ngày, đặc biệt là trước khi đi ngủ.Chỉ cần vậy thôi là môi bạn sẽ luôn được dưỡng ẩm tự nhiên và không bị khô nữa nhé, rất đơn giản phải không nào?!

2. Nha đam kết hợp cùng mật ong và dầu dừa

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Sự kết hơp của nha đam, dầu dừa và mật ong đơn sẽ mang lại đôi môi mềm mịn! 

Chuẩn bị cần nguyên liệu: 

  • Lá nha đam hoặc gel nha đam tinh khiết (nên dùng gel nha đam tốt hơn)
  • Một con dao nhỏ sắc
  • Thìa
  • Dầu dừa
  • Viên vitamin E
  • Bình kín có nắp
  • Bàn chải đánh răng có lông mềm

Các bước tiến hành như sau:

- Lấy gel nha đam tinh khiết hoặc chiết xuất tươi từ lá.

- Tiếp đó, kết hợp một thìa mật ong với nửa thìa dừa dầu dừa và vài giọt dầu vitamin E, các loại dầu này làm tạo nên một lớp rào cản để khóa các đặc tính giữ ẩm của nha đam và bảo vệ đôi môi của bạn khỏi các điều kiện khắc nghiệt, khô, chẳng hạn như nhiệt hoặc gió cực nóng.

- Kế đến, khuấy đều tất cả các hỗn hợp trên với nhau và cất trong tủ lạnh trong một hộp kín nhỏ, bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần. 

- Khi tiến hành dưỡng môi mềm cấp tốc, bạn nhẹ nhàng chà môi bằng một bàn chải đánh răng có lông mềm để lột bỏ lớp da chết nào.

- Sau đó, dùng một đầu ngón tay sạch thoa hỗn hợp trên môi, nhẹ nhàng xoa bóp, mát xa môi theo chuyển động tròn.

- Áp dụng hỗn hợp trị môi khô bằng nha đam ở trên ít nhất một lần mỗi ngày. Sử dụng thường xuyên hơn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc gió hoặc khi môi bạn đặc biệt khô, thành quả sẽ khiến bạn bất ngờ đấy!

3. Nha đam và dầu ôliu 

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 Nha đam và dầu oliu giúp dưỡng ẩm môi vô cùng hiệu quả!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • Gel nha đam tươi
  • Một ít dầu ôliu

Các bạn tiến hành cách trị môi khô bằng nha đam đơn giản như sau:

- Trộn đều gel nha đam tươi với dầu ôliu (loại siêu tinh khiết) cho vào một lọ nhỏ và để bên mình sử dụng bất cứ khi nào thấy môi khô.

- Thoa nhẹ hỗn hợp lên môi ít nhất 2 lần một ngày. Dầu ô liu sẽ ngăn ngừa lão hóa và làm lành da, còn nha đam sẽ làm nốt công việc còn lại là dưỡng ẩm cho đôi môi của bạn.

4. Son dưỡng môi với nha đam

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 Son dưỡng tự làm bằng nha đam, chất lượng chẳng thua gì các loại thương hiệu nhé!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • Sáp ong
  • Gel nha đam tươi
  • Dầu dừa
  • Vitamin E
  • Mật ong
  • Tinh dầu tùy chọn

Các bạn tiến hành làm son dưỡng môi trị môi khô bằng nha đam:

- Đầu tiên, đun nóng chảy sáp ong với mật ong.

- Tiếp đó cho thêm vitamin E, dầu dừa, tinh dầu vào và quấy đều lên.

- Sau đó lấy hỗn hợp ra để nguội và thêm gel nha đam vừa đủ và trộn đều là được.

Vậy là bạn đã có một loại son dưỡng môi tuyệt vời từ gel nha đam rồi đấy. Bạn có thể bôi son dưỡng bất cứ khi nào bạn thích, đặc biệt là trước khi đi ngủ, đôi môi sẽ luôn mềm mại và mịn màng đến bất ngờ đấy!

Mẹo chọn mua nha đam tươi

- Bạn nên chọn những cây nha đam có nhánh nhỏ và đều nhau, có màu xanh đều, thường có đốm trắng nhỏ và chảy ra nhớt khi có vết cắt, đây là những cây nha đam tươi mới và chất lượng.

- Ngược lại, tránh mua những cây nha đam có nhánh dài và lớn vì những nha đam này thường có thuốc tăng trưởng không tốt cho sức khỏe.

- Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý, nếu nha đam có màu xanh hơi ngả về phía rìa gai, thì đây là nha đam héo, đã hái lâu ngày, không nên mua.

- Ngoài ra, bạn cũng không nên chọn mua loại nha đam có màu xanh tím và có nhánh lớn, vì đây là loại nha đam Ấn Độ không có nhiều dưỡng chất bằng.

Trên đây là tổng hợp 4 cách trị khô môi bằng nha đam siêu đơn giản và hiệu quả tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ chọn được một cách dưỡng môi bằng nha đam thích hợp nhất, để luôn sở hữu được đôi môi mềm mịn, đẹp xinh bất chấp thời tiết nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!

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