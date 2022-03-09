Xoa một viên đá lên mặt mỗi buổi sáng, bạn sẽ thu được kết quả bất ngờ

Bạn đã bao giờ thử chườm đá lạnh lên mặt chưa? Dưới đây là một vài công dụng tuyệt vời có thể bạn chưa biết.

Thời tiết nắng nóng, trang điểm, ánh nắng mặt trời… Khiến cho làn da của chúng ta yếu đi. Việc chăm sóc da thường xuyên giúp da khỏe hơn. Hầu hết chúng ta sẽ nghĩ đến việc thoa kem, lotion... khi nói đến việc chăm sóc da. Một số chị em thì đi spa để chăm da nhưng việc chăm sóc da tại spa có thể khá tốn kém. Một trong những cách chăm sóc da mặt có thể mang lại cho bạn làn da săn chắc đó là nước đá. Chúng ta có thể tiết kiệm nhiều chi phí khi áp dụng biện pháp chăm sóc da tại nhà này!

Ảnh minh họa

Dưới đây là một số lợi ích đáng kinh ngạc của việc chăm sóc da bằng nước đá:

Cải thiện lưu lượng máu . Máu lưu thông tốt giúp da trông tươi tắn và trẻ trung hơn.

Giảm mụn nhọt, mẩn đỏ và các bất thường khác làm cho làn da mịn màng.

Trông bạn sẽ tràn đầy sức sống vì nhiệt độ lạnh là cách chữa quầng thâm mắt rất hiệu quả. Hãy nói lời tạm biệt với những bọng mắt của bạn! Để tăng hiệu quả giảm thâm quần, chúng ta có thể làm những viên nước ép dưa chuột đông đá thay vì nước đá như bình thường.

Thu nhỏ lỗ chân lông, trả lại cho bạn làn da mịn màng giúp lớp nền trở nên hoàn hảo và bám lâu hơn.

Chườm đá thường xuyên có thể làm giảm và ngăn ngừa nếp nhăn .

Phương pháp

Ảnh minh họa

Vậy phương pháp chườm đá cho da như thế nào? Trộn nước với trà xanh, nước ép dưa chuột, nước hoa hồng, chanh hoặc trà hoa cúc và đổ vào khay đá. Để nó đông cứng lại. Sáng hôm sau bạn có thể lấy ra một viên, chờ một hoặc hai phút để đá không còn quá lạnh. Bọc viên đá vào túi nhựa hoặc khăn giấy. Tốt nhất là đừng để viên đá tiếp xúc trực tiếp với da mặt vì nó có thể gây tổn thương cho da. Chà xát viên đá lên mặt theo chuyển động tròn. Làm điều này mỗi sáng và bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả nhận được!

Da trắng bóc, mịn màng như gái Hàn Quốc nhờ 1 viên đá lạnh Sử dụng đá lạnh theo các cách dưới đây, sau 1 tuần bạn sẽ sở hữu làn da trắng mướt, không tì vết như phụ nữ Hàn Quốc.

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