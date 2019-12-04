Xay nhuyễn vài lá diếp cá theo cách này để đắp mặt, nám sạm, tàn nhang hay thâm mụn chi chít đều giảm hẳn sau 1 tuần

Học ngay công thức trị tàn nhang bằng rau diếp cá dưới đây để áp dụng mỗi ngày. Chỉ sau 1 tuần, bạn sẽ sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng không tì vết.
Nám sạm, tàn nhang hay các vết thâm do mụn luôn là nỗi ám ảnh đối với phụ nữ. Ngoài việc dùng các sản phẩm làm đẹp đắt tiền, bạn có thể tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên để loại bỏ hoàn toàn những khuyết điểm trên da mặt, chẳng hạn như rau diếp cá. Đây được xem là “thần dược” trong việc nuôi dưỡng làn da.
Hãy học ngay các công thức điều trị tàn nhang bằng rau diếp cá dưới đây.
Rau diếp cá trị tàn nhang, nám da như thế nào?
Không chỉ là loại rau quen thuộc cực kỳ tốt cho sức khỏe, rau diếp cá còn chứa nguồn dưỡng chất rất tốt đối với làn da.
Loại lá xanh đậm này giàu vitamin C, B12 có khả năng xóa mờ các vết thâm nám, tàn nhàng, từ từ phục hồi lại làn da trắng mịn, không tì vết.
Bên cạnh đó, nguồn dưỡng chất từ rau diếp cá thẩm thấu vào lớp biểu bì nhằm ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin giúp ngăn ngừa nám và tàn nhang quay trở lại một cách tuyệt đối.
Hàm lượng lớn các chất tiêu viêm, kháng khuẩn trong nguyên liệu này có khả năng điều trị mụn, viêm da rất nhanh chóng.
Có thể nói rau diếp cá có khả năng nuôi dưỡng làn da một cách toàn diện.
Cách trị nám da, tàn nhang bằng rau diếp cá
Nguyên liệu cần có:
- 100gr rau diếp cá
- 1 muỗng canh dầu dừa
- Vài giọt tinh dầu ô liu
Cách thực hiện:
Nghiền nhuyễn rau diếp cá trong chiếc bát nhỏ, thêm dầu dừa và dầu ô liu vào rồi trộn đều là có thể sử dụng.
Đầu tiên, bạn phải vệ sinh khuôn mặt thật kỹ rồi mới thoa đều hỗn hợp rau diếp cá lên. Tiếp đến, dùng ngón tay mát xa nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong da nhằm tăng cường hiệu quả đạt được.
Nằm thư giãn khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước mát.
Lưu ý trong khi điều trị nám da, tàn nhang
Nám da, tàn nhang hình thành bởi việc sản sinh quá mức hắc sắc tố melanin trên khuôn mặt. Quá trình này bắt nguồn bởi các thói quen xấu như thức khuya, chăm sóc da sai cách, không thoa kem chống nắng…
Do đó, để các vấn đề này không quay trở lại, bạn cần điều chỉnh chế độ sinh hoạt sao cho thật lành mạnh và khoa học.
Bên cạnh đó, sử dụng kem chống nắng mỗi ngày vì tia UV là tác nhân trực tiếp gây ra nám và tàn nhang.
Chăm chỉ bổ sung dưỡng chất, chăm sóc da mỗi ngày để ngăn ngừa lão hóa, tăng cường sức đề kháng cho làn da.
Ngoài dầu dừa và dầu ô liu, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu khác như tinh bột nghệ, sữa chua, sữa tươi không đường... kết hợp cùng rau diếp cá.
Kiên trì sử dụng cách trị nám và tàn nhang bằng rau diếp cá trên 2 đến 3 lần mỗi tuần, sau khoảng 2 tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi đáng kể của làn da. Lúc này, các khuyết điểm sẽ mờ hẳn, làn da sẽ mềm mại và hồng hào hơn rất nhiều.