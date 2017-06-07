Phục hồi, làm đẹp da mặt với công thức mật ong và chanh

Mỗi ngày, bạn nên dùng mật ong pha với nước ấm theo tỷ lệ 2 thìa cafe nhỏ vào 200ml nước ấm, sau đó vắt thêm vài giọt chanh. Với cách pha này, bạn sẽ có được những lợi ích tuyệt vời của mật ong mà khó có thức uống nào có được.

Trong rất nhiều nguyên liệu dùng để ăn uống và làm đẹp tốt cho sức khỏe , mật ong dường như luôn chiếm vị trí cao nhất. Ngoài ra, do có tác động làm trẻ hóa tế bào, làm đẹp da và tóc, nên ngày càng có nhiều nhà sản xuất thêm mật ong vào các dòng mỹ phẩm như kem dưỡng, dầu gội, sữa tắm. Tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu, việc dùng mật ong theo đường ăn uống vẫn là cách tốt nhất để tận dụng lợi ích của nó.

Mật ong và chanh là bộ đôi tuyệt vời giúp hồi phục về trạng thái da khỏe mạnh nhanh chóng nhất. Tất cả những gì bạn cần là uống mật ong theo công thức trên mỗi buổi sáng khi bụng đói liên tục trong vòng 1 tuần. Những vết thâm, tàn nhang và nếp nhăn nhỏ sẽ nhanh chóng biến mất.

Ngoài ra, bạn cũng có thể uống hỗn hợp này vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên nó sẽ không tốt bằng việc uống vào buổi sáng.

2. Tăng cường hệ miễn dịch

Mật ong hữu cơ chứa nhiều khoáng chất, vitamin, flavonoids, và các enzym hữu ích. Nó giữ cho đường ruột của bạn sạch sẽ và khỏe mạnh.

Từ đó, hệ thống miễn dịch sẽ hoạt động hiệu quả hơn, và các độc tố cũng được đẩy ra khỏi cơ thể.

3. Mật ong làm giảm ho và viêm họng

Trong một nghiên cứu có 110 trẻ em bị ho, chỉ cần uống duy nhất một thìa mật ong trước khi ngủ là có thể dứt cơn ho tương tự như thuốc dextromethorphan mà không hề có tác dụng phụ nào. Đồng thời mật ong còn giúp ngủ ngon.

Vì vậy, những bệnh dị ứng theo mùa, lạnh, và chủng cúm khác nhau với các triệu chứng như ho, đau họng và những cơn sốt, có thể ngăn chặn bằng cách uống mật ong theo công thức trên hàng ngày.

4. Chống vi khuẩn, sát khuẩn và chống virus

Thực tế là tất cả các loại mật ong là chất kháng khuẩn vì trong quá trình tạo mật, những con ong thêm một loại enzyme tương tự như hydrogen peroxide . Từ đó, mật ong có tác dụng chống vi khuẩn, đặc tính chống virus và thậm chí chống nấm sát trùng mạnh.

Nếu bạn bôi một chút mật ong vào vết cắt nhỏ và vết bỏng, nó hoạt động như một tác nhân chống vi khuẩn và khử trùng, và cũng giúp vết thương lành nhanh hơn. Ngoài ra mật ong sẽ làm sạch các khu vực bị ảnh hưởng và tăng tốc độ chữa lành cho da, làm dịu bất kỳ tình trạng viêm da nào.

5. Hỗ trợ giảm cân

Uống nước ấm với mật ong và vài giọt nước cốt chanh là một phần trong số những liệu pháp giải độc và giảm cân hiệu quả nhất. Thay vì dùng đường để pha chế, khiến bạn tăng cân, mật ong vừa có độ ngọt tự nhiên vừa hỗ trợ tiến trình giảm cân hiệu quả.

Tuy nhiên bạn cũng không nên dùng quá nhiều mật ong nếu đang muốn gầy đi vì cơ bản nó cũng là một chất có độ ngọt cao.

(Nguồn: LifeStyle)