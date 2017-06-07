Uống mật ong theo cách này, da xấu cỡ nào cũng phục hồi lại chỉ sau 1 tuần

Chăm sóc da 07/06/2017 10:32

Mật ong là một nguyên liệu quen thuộc dùng để chế biến món ăn, làm thuốc chữa bệnh và làm đẹp rất hữu hiệu. Uống mật ong theo cách sau sẽ giúp bạn phục hồi làn da khỏe đẹp sau Tết.

Trong rất nhiều nguyên liệu dùng để ăn uống và làm đẹp tốt cho sức khỏe, mật ong dường như luôn chiếm vị trí cao nhất. Ngoài ra, do có tác động làm trẻ hóa tế bào, làm đẹp da và tóc, nên ngày càng có nhiều nhà sản xuất thêm mật ong vào các dòng mỹ phẩm như kem dưỡng, dầu gội, sữa tắm. Tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu, việc dùng mật ong theo đường ăn uống vẫn là cách tốt nhất để tận dụng lợi ích của nó. 

Mỗi  ngày, bạn nên dùng mật ong pha với nước ấm theo tỷ lệ 2 thìa cafe nhỏ vào 200ml nước ấm, sau đó vắt thêm vài giọt chanh. Với cách pha này, bạn sẽ có được những lợi ích tuyệt vời của mật ong mà khó có thức uống nào có được.

Phục hồi, làm đẹp da mặt với công thức mật ong và chanh

1. Giúp phục hồi làn da xấu, trẻ hóa da mỗi ngày

Mật ong và chanh là bộ đôi tuyệt vời giúp hồi phục về trạng thái da khỏe mạnh nhanh chóng nhất. Tất cả những gì bạn cần là uống mật ong theo công thức trên mỗi buổi sáng khi bụng đói liên tục trong vòng 1 tuần. Những vết thâm, tàn nhang và nếp nhăn nhỏ sẽ nhanh chóng biến mất. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể uống hỗn hợp này vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên nó sẽ không tốt bằng việc uống vào buổi sáng.

2. Tăng cường hệ miễn dịch

Mật ong hữu cơ chứa nhiều khoáng chất, vitamin, flavonoids, và các enzym hữu ích. Nó giữ cho đường ruột của bạn sạch sẽ và khỏe mạnh.

Từ đó, hệ thống miễn dịch sẽ hoạt động hiệu quả hơn, và các độc tố cũng được đẩy ra khỏi cơ thể. 

3. Mật ong làm giảm ho và viêm họng

Trong một nghiên cứu có 110 trẻ em bị ho, chỉ cần uống duy nhất một thìa mật ong trước khi ngủ là có thể dứt cơn ho tương tự như thuốc dextromethorphan mà không hề có tác dụng phụ nào. Đồng thời mật ong còn giúp ngủ ngon. 

Vì vậy, những bệnh dị ứng theo mùa, lạnh, và chủng cúm khác nhau với các triệu chứng như ho, đau họng và những cơn sốt, có thể ngăn chặn bằng cách uống mật ong theo công thức trên hàng ngày. 

4. Chống vi khuẩn, sát khuẩn và chống virus

Thực tế là tất cả các loại mật ong là chất kháng khuẩn vì trong quá trình tạo mật, những con ong thêm một loại enzyme tương tự như hydrogen peroxide . Từ đó, mật ong có tác dụng chống vi khuẩn, đặc tính chống virus và thậm chí chống nấm sát trùng mạnh.

Nếu bạn bôi một chút mật ong vào vết cắt nhỏ và vết bỏng, nó hoạt động như một tác nhân chống vi khuẩn và khử trùng, và cũng giúp vết thương lành nhanh hơn. Ngoài ra mật ong sẽ làm sạch các khu vực bị ảnh hưởng và tăng tốc độ chữa lành cho da, làm dịu bất kỳ tình trạng viêm da nào.

Phục hồi, làm đẹp da mặt với công thức mật ong và chanh

5. Hỗ trợ giảm cân

Uống nước ấm với mật ong và vài giọt nước cốt chanh là một phần trong số những liệu pháp giải độc và giảm cân hiệu quả nhất. Thay vì dùng đường để pha chế, khiến bạn tăng cân, mật ong vừa có độ ngọt tự nhiên vừa hỗ trợ tiến trình giảm cân hiệu quả. 

Tuy nhiên bạn cũng không nên dùng quá nhiều mật ong nếu đang muốn gầy đi vì cơ bản nó cũng là một chất có độ ngọt cao.

(Nguồn: LifeStyle)

 

Từ khóa:   nước chanh mật ong tác dụng của chanh mật ong uống chanh mật ong giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 12 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 12 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 6 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ