Uống ly nước này trước khi ngủ, da trẻ hơn 10 tuổi chẳng cần tốn 1 đồng mua mỹ phẩm

Chăm sóc da 21/01/2017 22:13

Đây là một trong những phương pháp làm đẹp được nhiều phụ nữ phương Tây ưa chuộng.

Giấm táo là một loại gia vị vô cùng quen thuộc ở các nước châu Âu. Nó được sử dụng trong các món salad vì có hương vị tuyệt vời và rất tốt cho sức khỏe. Giấm táo (Apple Cider Vinegar) được tinh chế từ táo tươi, là một phương pháp giảm cân được lưu truyền từ xưa trong dân gian tại các nước Tây Âu. Giấm táo rất tốt cho sức khỏe nhờ vào thành phần chứa 4-8% axit axetic [1]. Axit axetic là một loại axit yếu với công thức hóa học là CH3COOH. Độ mạnh của một axit được đánh giá dựa vào khả năng hoặc khuynh hướng mất proton (H+), theo đó, một axit yếu chỉ tách được một phần H+ khi tác dụng với các chất khác. Phần lớn phần còn lại của giấm táo là nước.

Do có nguyên liệu đặc biệt cùng quá trình lên men phức tạp, giấm táo chứa rất nhiều đặc tính tốt của táo cùng các enzym có lợi cho cơ thể. Từ lâu, đã có một phương pháp làm đẹp và chăm sóc sức khỏe được rất nhiều người tin dùng đó là uống giấm táo ấm đã pha loãng trước khi đi ngủ. Liệu trình này đem đến rất nhiều lợi ích khác nhau.

Cách làm:

Đầu tiên, bạn chỉ cần lấy 1 cốc nước 200ml, làm ấm nó bằng lò vi sóng đến 70 độ, cho thêm vào 1 thìa cafe giấm táo và khuấy đều. Uống ngay khi nước còn ấm.

Sau đây là một số công dụng của việc uống giấm táo loãng trước khi đi ngủ:

Uống ly nước này trước khi ngủ, da trẻ hơn 10 tuổi chẳng cần tốn 1 đồng mua mỹ phẩm - Ảnh 1

1. Giảm cân

Công dụng phổ biến đầu tiên của giấm táo là giảm cân. Giấm táo giúp đốt cháy lượng calo thừa bạn hấp thụ trong cả ngày, đặc biệt là bữa tối. Giấm táo ngăn chặn sự tích tụ của chất béo, tinh bột do đó bạn sẽ không bao giờ bị dư thừa calo dẫn đến béo phì. Giấm táo cũng làm giảm sự thèm ăn nhờ pectin. Nó mà làm cho bộ não cảm thấy no. Vì vậy nếu đang muốn giảm cân, hãy uống 1 ly giấm táo loãng trước khi đi ngủ.  

2. Trị nấc

Để trị nấc, bạn cần uống giấm táo chua hơn bình thường một chút. Với công thức trên, thay vì cho 1 thìa giấm táo, bạn pha 3 thìa. Vị chua của giấm sẽ làm kích thích vị giác, giúp chúng ta quên đi cảm giác nấc.

3. Điều trị đau họng

Khi bị đau họng, bạn sẽ ho liên tục vì cảm giác vướng víu do họng sưng to gây nên. Enzym và acid trong giấm táo có tác dụng chống vi khuẩn trong vòm miệng, giúp bạn khỏi đau họng nhanh hơn. Vì thế khi găp vấn đề này, hãy nuốt một thìa giấm táo, bạn sẽ nhanh chóng hết ho và hết đau họng.

4. Trị nghẹt mũi

Giấm táo chứa các chất như vitamin B1, B2, A và E, cũng như kali và magiê. Đây là những vi chất giúp làm giãn mạch máu trong mũi, làm thông xoang và loại bỏ chất bẩn, chất nhầy. Do đó bạn chỉ cần uống giấm táo ấm pha loãng trước khi ngủ. Sáng hôm sau, mũi sẽ không còn bị nghẹt nữa. 

5. Làm đẹp da

Ngoài công dụng giảm cân được nhiều chị em phụ nữ yêu thích, thì giấm táo còn giúp bạn có làn da sáng mịn và tươi trẻ. Để làm đẹp da, bạn chỉ cần uống 1 ly nước ấm 200ml có pha 1 thìa cafe giấm táo trước khi đi ngủ. Chỉ sau 2 tuần, bạn sẽ thấy sự khác biệt đến kinh ngạc.

(Nguồn: StyleCraze)

 

 

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