Tuyệt chiêu uống nước đậu đen rang đẹp da hoàn hảo nhất

Đậu đen là một trong nhiều loại ngũ cốc được dùng phổ biến tại Việt Nam với thành phần dưỡng chất cao. Nò là nguồn cung cấp protein, chất xơ, chất chống oxy hóa cùng nhiều vitamin và khoáng chất (vitamin A, B, E, D, canxi, magie, sắt, kẽm...).

Cùng với hành trình làm đẹp của chị em phụ nữ, hiện nay có một thứ nước uống công hiệu mà chị em nên thử nghiệm ngay đó là cách dùng nước đậu đen rang đẹp da . Loại nước này không chỉ giúp sạch mụn, trắng da mà còn duy trì nét đẹp thanh xuân lâu dài, giúp chị em thêm tự tin khi đứng trước mọi người.

Các nghiên cứu liên quan cho biết dùng đậu đen thừng xuyên sẽ giúp bảo vệ cơ thể chống lại chứng viêm nấm, bệnh tim, bị lên cân, tiểu đường, một số bệnh ung thư và ngăn chặn sự thiếu hụt dinh dưỡng .

Với thành phần dinh dưỡng cao, đậu đen không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn có tác dụng làm đẹp da và chăm sóc vóc dáng hiệu quả. Đặc biệt, nước đậu đen rang sẽ giúp giải nhiệt, loại bỏ các độc tố trong cơ thể, diệt khuẩn mụn, giảm tiết nhờn cho làn da sạch, không bóng dầu, giảm mụn và trắng hồng rạng rỡ. Cùng sự có mặt của protein và chất xơ giúp cho cơ thể cảm thấy no và hạ lượng thức ăn nạp vào giúp giảm cân nhanh chóng.

Chất chống oxy hóa hoạt động giúp cải thiện tình trạng lão hóa da sớm, giúp làn da của bạn luôn căng tràn sức sống. Do đó, uống nước đậu đen rang đẹp da là một trong những sự lựa chọn thông minh mà phái đẹp nên áp dụng ngay hôm nay.

Cách nấu nước đậu đen rang làm đẹp da

Để làm nước đậu đen rang cũng rất đơn giản, chỉ cần bạn chuẩn bị nguyên liệu là có thể bắt tay vào thực hiện ngay và chắc chắn thành công.

Nguyên liệu chuẩn bị: Đậu đen (chọn loại tùy ý nhưng đậu đen xanh lòng vẫn là tốt nhất) – khoảng 200 – 300gram, nồi nước (2 lít), chảo lớn.

Thực hiện:

- Đậu đen rửa sạch, nhặt bỏ những cát bẩn, hạt hư lép. Để ra rổ cho ráo nước.

- Đặt chảo lên bếp nóng, cho toàn bộ đậu vào rang đều tay. Chú ý ngọn lửa để đậu không bị cháy khét.

- Rang đến khi đậu khô hoàn toàn và chín thơm mùi nhẹ thì tắt bếp.

- Đun nước sôi rồi cho đậu rang vào nấu chung, nấu chừng 10 phút rồi tắt bếp, ủ khoảng 30 phút. Cách này sẽ giúp đậu được nở đều và giảm thời gian nấu xuống.

- Tiếp tục đun nhỏ lửa cho đến khi đậu chín mềm là được.

- Để nguội rồi lọc lấy nước, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sử dụng dần.

Cách uống nước đậu đen đẹp da

Để làn da được cải thiện, mịn màng và trắng hồng hơn, chị em hãy uống nước đậu đen rang mỗi ngày để hỗ trợ đạt kết quả cao nhất.

Mỗi ngày, chị em nên uống khoảng 500 – 750ml, chia đều ra làm 3 – 4 ly nước, thời gian uống có thể theo như các bữa ăn là được. Nếu kiên trì cách này, chỉ sau khoảng 1 tháng bạn sẽ cảm nhận rõ nét sự thay đổi tuyệt vời của làn da.

Ngoài ra, ngoài cách uống, chị em cũng có thể áp dụng trực tiếp nước đậu đen lên da mặt mà hiệu quả không hề thuyên giảm. Rửa mặt hay thoa nước đậu đen lên mặt là cách hữu hiệu chăm sóc da ngay từ bên ngoài.

Với cách uống nước đậu đen rang đẹp da trên đây, chị em nếu muốn cải thiện tình trạng da dầu, da mụn, đem sạm thì hãy mua đậu đen về và áp dụng ngay hôm nay. Ngoài đẹp da, uống nước đậu đen còn giúp duy trì sức khỏe và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Trước lợi ích kép này tại sao chị em không sử dụng nó mỗi ngày từ bây giờ.