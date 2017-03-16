Tuyệt chiêu giúp bạn thu nhỏ lỗ chân lông "thần tốc"

Lỗ chân lông ngày càng có xu hướng to hơn khi tuổi tăng lên. Những yếu tố như: di truyền, stress, và những thói quen chăm sóc da sai lầm cũng góp phần mở lỗ chân lông. Một số sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường có thể giảm thiểu sự giãn nở chân lông, tuy nhiên trước khi mua sắm, các chị em có thể thử một số biện pháp khắc phục rẻ tiền và hiệu quả tại nhà. Dưới đây là 10 cách giúp thu nhỏ lỗ chân lông , các chị em hãy cùng tham khảo nhé!

Đá lạnh giúp thu nhỏ lỗ chân lông và làm da trở nên săn chắc hơn, đồng thời nó cũng sẽ kích thích lưu thông máu.

Cuộn một vài viên đá trong một chiếc khăn sạch và giữ nó trên làn da của bạn từ 15 đến 30 giây. Thực hiện phương pháp này vài lần mỗi ngày. Ngoài ra, bạn có thể chỉ cần rửa mặt với nước lạnh một lần mỗi ngày.

Để nâng cao hiệu quả thu nhỏ lô chân lông, bạn hãy làm đông nước ép dưa chuột, nước táo, trà xanh hoặc nước hoa hồng thành những viên đá để đắp mặt.

2. Dấm táo

Dấm táo có tác dụng như một chất làm se lỗ chân lông trên da và toner hoàn toàn tự nhiên. Ngoài ra, dấm táo còn giúp cân bằng độ pH của da và có tính kháng khuẩn và chống viêm cao giúp cho quá trình trị mụn trứng cá.

Trộn một lượng bằng nhau dấm rượu táo và nước. Nhúng một miếng bông trong dung dịch trên và đắp nó lên khuôn mặt của bạn. Duy trì trong một vài phút, sau đó rửa sạch lại mặt bằng nước lạnh.

Để đạt hiệu quả tối ưu, hãy áp dụng phương pháp này mỗi tối, sau khi rửa mặt sử dụng một loại kem dưỡng ẩm nhẹ. Bạn sẽ bất ngờ trước sự thay đổi của làn da chỉ sau một vài tuần.

3. Lòng trắng trứng

Ngoài chức năng thu nhỏ lỗ chân lông, mặt nạ lòng trắng trứng cũng có chức năng kiểm soát dầu thừa trên da rất tốt.

Phương pháp 1: Mặt nạ lòng trắng trứng

Đánh đều một lòng trắng trứng và đắp lên toàn bộ khuôn mặt của bạn cho đến khi lớp mặt nạ khô hoàn toàn, và sau đó rửa lại mặt bằng nước sạch. Thực hiện phương pháp này một hoặc hai lần một tuần.

Phương pháp 2: Mặt nạ lòng trắng trứng – nước cốt chanh

Đánh đều hai lòng trắng trứng cùng với nước cốt vắt từ nửa quả chanh. Đắp lên toàn bộ khuôn mặt và duy trì nó trong khoảng 10 phút hoặc đến khi khô hoàn toàn. Rửa sạch lại mặt với nước mát. Lặp lại một vài lần một tuần trong một tháng.

Phương pháp 3: Mặt nạ lòng trắng trứng – nước cốt chanh – bột yến mạch

Đánh đều một lòng trắng trứng với một thìa cà phê nước cốt và một thìa cà phê bột yến mạch. Đắp lên toàn bộ khuôn mặt của bạn và để cho nó khô trong khoảng thời gian 30 phút rồi rửa sạch lại mặt bằng nước mát. Để có kết quả tốt nhất, các chị em hãy đắp mặt nạ trên hai lần một tuần.

4. Đường

Trộn hai thìa cà phê đường, một thìa cà phê dầu ô liu và một vài giọt nước cốt chanh. Nhẹ nhàng chà lên da của bạn trong vòng 20 đến 30 giây, và sau đó rửa sạch với nước mát. Sử dụng nó thường xuyên, một lần hoặc hai lần một tuần để làm sạch tế bào chết.

5. Baking Soda

Baking soda có chức năng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn trên da. Nó cũng giúp cân bằng độ pH của da và làm giảm các vấn đề như mụn trứng cá và mụn nhọt do tính chất kháng khuẩn và chống viêm của nó.

Trộn 1 thìa baking soda với 1 thìa nước ấm. Thoa đều hỗn hợp lên da và massage theo chuyển động tròn trong vài giây.Cuối cùng, rửa sạch mặt với nước mát.Lặp lại quá trình này hàng ngày trong 5-7 ngày, sau đó giảm xuống 3-5 lần mỗi tuần.

6. Mặt nạ đất sét

Đất sét (multani mitti) là một phương thuốc tự nhiên hữu ích cho các vấn đề về lỗ chân lông, ngoài ra đất sét còn có khả năng hấp thụ dầu dư thừa và làm mờ sẹo.

Trộn 2 thìa đất sét với một lượng vừa đủ nước hoa hồng tạo thành hỗn hợp mặt nạ đặc quánh. Đắp hỗn hợp trên lên mặt và duy trì nó trong 15 đến 20 phút. Mat-xa và rửa sạch mặt bằng nước mát. Sử dụng mặt nạ đất sét 1-2 lần mỗi tuần.

7. Nước chanh

Nước chanh có chứa axit citric giúp trắng da và hạn chế sự dãn nở lỗ chân lông.

Phương pháp 1: Mặt nạ mật ong – nước chanh

Trộn một thìa cà phê mật ong hữu cơ cùng với nước ép từ 1 quả chanh. Đắp hỗn hợp trên lên mặt trong 10-15 phút trước khi rửa sạch mặt.

Phương pháp 2: Mặt nạ cà chua – nước chanh

Trộn đều 1 thìa nước cốt chanh và một thìa nước ép cà chua. Duy trì hỗn hợp trên lên da trong 10-15 phút. Lặp lại hàng ngày hoặc ba hoặc bốn lần một tuần trong ít nhất một tháng, bạn sẽ ngạc nhiên trước kết quả đạt được.

8. Dưa chuột

Dưa chuột ngoài chức năng thu nhỏ lỗ chân lông còn có thể làm da bạn trở nên sáng và đều màu hơn.

Thấm bông trong nước ép của một trái dưa chuột tươi, đắp và mat-xa lên da mặt trong khoảng 15-20 phút trước khi rửa sạch mặt với nước mát.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm một chút nước hoa hồng hoặc nước cốt chanh với nước ép dưa chuột. Áp dụng nó trên da của bạn, và để nó vào trong 10-15 phút trước khi rửa với nước mát.

Bạn hãy áp dụng phương pháp này hàng ngày trong khoảng một tháng để lỗ chân lông thu nhỏ lại và da trở nên trắng mịn hơn.

9. Sữa chua

Sữa chua có chứa axit lactic giúp loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và tế bào chết trên da, do đó giảm thiểu sự xuất hiện hiện tượng lỗ chân lông bị dãn mở. Ngoài ra sữa chưa còn có công dụng tuyệt vời giảm các nếp nhăn trên da.

Phương pháp 1: Thoa một lớp mỏng sữa chua trên khuôn mặt của bạn. Hãy duy trì trong 10 phút, sau đó rửa sạch mặt bằng nước mát. Lặp lại hàng ngày hoặc ba hoặc bốn lần một tuần trong ít nhất một tháng.

Phương pháp 2: Trộn một muỗng bột gram (hay còn gọi là bột besan, bột đậu gà) với hai muỗng sữa chua. Đắp hỗn hợp trên lên mặt trong khoảng 15 đến 20 phút. Cuối cùng, rửa sạch mặt với nước mát. Thực hiện phương pháp này hai lần một tuần trong khoảng một tháng. Bật mí với các chị em, bột Gram có công dụng tuyệt vời trong việc loại bỏ lông trên da.

Phương pháp 3: Với những người sở hữu làn da quá nhờn và mụn có thể thử hỗn hợp mặt nạ gồm có: một muỗng cà phê sữa chua, hai viên aspirin (nghiền thành bột mịn) và một lòng trắng trứng. Đắp hỗn hợp trên lên mặt trong 15 đến 20 phút, sau đó rửa sạch với nước mát. Lặp lại một lần hoặc hai lần một tuần. Bạn sẽ nhận thấy da bạn được cải thiện đáng kể chỉ sau một vài lần sử dụng.

10. Bột yến mạch

Bột yến mạch là một nguyên liệu thiên nhiên có công dụng tẩy tế bào chết trên da và kiểm soát lượng dầu dư thừa giúp lỗ chân lông không bị dãn nở lớn hơn. Một ưu điểm khác của bột yến mạch là nó giúp làm dịu da và có công dụng tốt cho da nhạy cảm.

Trộn năm muỗng mật ong, hai thìa sữa bột và hai muỗng bột yến mạch thành một hỗn hợp đặc quánh.Bôi hỗn hợp này lên mặt và nhẹ nhàng chà xát theo chuyển động tròn.Duy trì trong khoảng 15 phút hoặc cho đến khi nó khô hoàn toàn rồi rửa sạch lại mặt bằng nước lạnh. Lặp lại một lần hoặc hai lần một tuần phương pháp trên để đạt được hiệu quả tối ưu.

Lưu ý: Ngoài các biện pháp khắc phục bằng những nguyên liệu thiên nhiên rẻ tiền, dễ kiếm trên, các chị em cần chăm sóc làn da của mình một cách đúng đắn và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Thêm vào đó, các chị em cần tẩy da chết một lần hoặc hai lần một tuần để loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và tế bào da chết.

Bên cạnh đó, lựa chọn các sản phẩm mỹ phẩm không gây mụn (noncomedogenic) và tránh các sản phẩm chăm sóc da có chứa dầu. Hãy nhớ tẩy trang và rửa mặt trước khi đi ngủ hàng ngày để duy trì một làn da khỏe mạnh, trẻ trung và rạng ngời.

Chúc các bạn thu nhỏ lỗ chân lông thành công!