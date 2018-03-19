Tưởng vứt đi nhưng 3 thứ này lại là 'thần dược' làm dịu, dưỡng trắng da sau khi bị cháy nắng

Chăm sóc da 19/03/2018 16:10

Bạn muốn phục hồi, làm trắng làn da bị cháy nắng cấp tốc, hãy tận dụng những nguyên liệu cực kỳ quen thuộc, có sẵn tại nhà dưới đây.

Da cháy nắng sẽ trở nên sạm đen, mẩn đỏ và khiến bạn cảm thấy đau rát rất khó chịu. Để phục hồi, làm trắng làn da hư tổn do ánh nắng mặt trời một cách nhanh chóng, hãy học ngay các phương pháp đơn giản dưới đây.

Cách làm trắng da khi bị cháy nắng

Các nguyên liệu tưởng chừng như vô dụng dưới đây sẽ giúp bạn làm trắng, xoa dịu làn da bỏng rát, sạm đen do cháy nắng cực kỳ hiệu nghiệm.

Túi lọc trà

Sau khi sử dụng, bạn đừng vứt túi lọc trà đi, đây là nguyên liệu có thể làm dịu và dưỡng trắng da cháy nắng rất hữu hiệu. 

Nguyên liệu cần có:

- 3 túi lọc trà

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Bóc vỏ, cho trà vào chiếc bát nhỏ. Sau đó, thêm nước lọc, mật ong đã chuẩn bị vào, khuấy thật đều. Tiếp đó, đặt hỗn hợp vào ngăn mát tủ lạnh sau 20 - 30 phút thì lấy ra sử dụng. 

Tưởng vứt đi nhưng 3 thứ này lại là 'thần dược' làm dịu, dưỡng trắng da sau khi bị cháy nắng - Ảnh 1
Túi trà là một trong những nguyên liệu có thể làm trắng, phục hồi làn da sau khi bị cháy nắng hiệu quả - Ảnh: Internet

Dùng bông nhẹ nhàng làm sạch vùng da bị cháy nắng, thoa đều hỗn hợp trà và mật ong lên. Nằm thư giãn khoảng 20 - 30 phút thì vệ sinh lại là hoàn thành. Bạn nên áp dụng phương pháp này mỗi ngày để phục hồi làn da cháy nắng nhanh chóng.

Vỏ chuối

Vỏ chuối chứa lượng dưỡng chất, vitamin dồi dào có khả năng tăng cường tái tạo tế bào mới giúp làn da bị cháy nắng phục hồi nhanh chóng. 

Nguyên liệu cần có:

- 2 chiếc vỏ chuối

- 1 muỗng canh dầu ô liu

Cách thực hiện:

Dùng muỗng lấy đi lớp trắng mềm phía trong vỏ chuối cho ra chiếc bát nhỏ. Thêm dầu ô liu vào, trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Làm sạch vùng da bỏng nắng rồi thoa đều hỗn hợp hai thành phần vừa thực hiện lên. Nằm yên thư giãn khoảng 20 - 30 phút thì vệ sinh lại.

Tưởng vứt đi nhưng 3 thứ này lại là 'thần dược' làm dịu, dưỡng trắng da sau khi bị cháy nắng - Ảnh 2
Để làm trắng vùng da bị cháy nắng, bạn có thể dùng vỏ chuối thoa trực tiếp lên mà không cần kết hợp với nguyên liệu nào khác - Ảnh: Internet

Bã cà phê

Đây là loại nguyên liệu giàu chất chống oxy hóa, dưỡng chất có vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo tế bào giúp làn da trở nên căng mịn, trắng hồng sau khi bị cháy nắng. 

Nguyên liệu cần có:

- 3 muỗng canh bã cà phê

- 2 muỗng canh sữa tươi (không đường)

Cách thực hiện:

Trộn đều hai nguyên liệu đã chuẩn bị vào trong chiếc bát nhỏ. Dùng bông nhẹ nhàng làm sạch vùng da bị cháy nắng, đợi khi da khô thì thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên. Nằm yên thư giãn trong vòng 20 - 30 phút thì vệ sinh lại.

Tưởng vứt đi nhưng 3 thứ này lại là 'thần dược' làm dịu, dưỡng trắng da sau khi bị cháy nắng - Ảnh 3
Ngoài khả năng làm dịu, dưỡng trắng da sau khi bị cháy nắng vượt trội, bã cà phê còn có tác dụng ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Bằng những nguyên liệu hết sức đơn giản, dễ tìm trên, làn da đen sạm, bỏng rát do cháy nắng sẽ được làm dịu, nuôi dưỡng trở nên trắng hồng sau thời gian ngắn.

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