Tưởng vô hại nhưng đây là 5 thói quen khiến da khô khốc từng ngày mà bạn không hề biết

Có những thói quen gây khô da mà bạn không hề biết, đơn cử như việc uống quá nhiều nước, nghe có vẻ trái ngược nhưng thực sự là như vậy.

Tắm quá lâu với nước nóng

Thật tuyệt vời khi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, ta được thoải mái thư giãn trong làn nước nóng thế nhưng việc tắm quá lâu với nước nóng sẽ làm da bị khô đi nhiều. Để tránh được điều này, hãy tắm với nước mát hoặc với nước nóng nhưng trong thời gian ngắn, kết hợp sử dụng loại xà phòng dịu nhẹ để bảo vệ da.

Tắm quá lâu trong nước nóng gây khô da. Ảnh minh họa

Thoa kem dưỡng ẩm không đúng lúc

Thay vì lau mặt rồi đợi da khô mới sử dụng kem dưỡng, hãy thoa kem ngay khi da còn ẩm, làm như vậy sẽ giúp việc khóa ẩm và cấp ẩm cho da đạt hiệu quả cao hơn, giúp da luôn căng mịn.

Lau/chà da mặt bằng khăn bông

Lau/chà da mặt bằng khăn bông có thể làm khô da, không những vậy còn làm kích ứng da, khiến da đỏ và ngứa vì vậy tốt nhất hãy để da tự khô hoặc dùng khăn giấy thấm nhẹ nhàng.

Không nên dùng khăn bông để lau/chà mặt. Ảnh minh họa

Ăn quá nhiều trứng

Trứng là thực phẩm cung cấp lượng protein dồi dào thế nhưng vì nó có chứa vitamin A nên khi ăn quá nhiều sẽ khiến da phát ban đỏ, khô và bong vảy. Chỉ nên ăn 3-4 quả trứng mỗi tuần.

Uống quá nhiều nước

Để cung cấp đủ độ ẩm cho da, uống nước là việc cần thiết tuy nhiên không được uống quá nhiều. Việc nạp nhiều nước sẽ làm cơ thể mất đi các khoáng chất quan trọng, từ đó gây khô da, khiến da trông thiếu sức sống, xỉn màu.

Ít ai biết rằng uống quá nhiều nước chính là nguyên nhân gây khô da. Ảnh minh họa

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