Chị em 30+ sẽ tự tin hơn nếu biết 3 cách làm trẻ hóa vùng da mắt này

Chăm sóc da 20/07/2021 06:30

Đôi mắt có nếp nhăn và quầng thâm sẽ khiến vẻ ngoài trở nên “xuống cấp”, già hơn rất nhiều vì vậy hãy chăm sóc vùng da mắt thật kỹ lưỡng theo 3 cách dưới đây.

Trang điểm

Đây là cách làm tạm thời để giúp làn da vùng mắt trở nên trẻ trung, rạng ngời hơn. Chị em có thể dùng mi giả, phấn mắt, kẻ mắt và highlight để tô điểm cho đôi mắt của mình, màu sắc phấn mắt hay kiểu dáng eyeliner sẽ được cân nhắc sao cho phù hợp với trang phục, hoàn cảnh, lứa tuổi. 

Chị em 30+ sẽ tự tin hơn nếu biết 3 cách làm trẻ hóa vùng da mắt này - Ảnh 1
Trang điểm là cách tạm thời để làm trẻ hóa vùng da mắt. Ảnh minh họa

Dùng kem dưỡng mắt chứa retinol

Retinol có khả năng kích thích sản sinh collagen và sợi elastin từ đó làm giảm nếp nhăn và giúp da căng mịn. Vì mắt là vùng da nhạy cảm nên bạn hãy lựa chọn sản phẩm dịu nhẹ, chứa một lượng retinol vừa phải. Sử dụng cách ngày để da thích ứng từ từ sau đó tăng dần tần suất lên. 

Chị em 30+ sẽ tự tin hơn nếu biết 3 cách làm trẻ hóa vùng da mắt này - Ảnh 2
Dùng kem dưỡng mắt có chứa retinol để cải thiện nếp nhăn vùng mắt. Ảnh minh họa

Thẩm mỹ trẻ hóa vùng mắt

Đây là phương pháp được nhiều chị em lựa chọn bao gồm một số thủ thuật như: cắt mí, lấy mỡ mí mắt, nâng cung mày, cắt da mắt thừa hay tiêm Botox để xóa nhăn. Sau khi thẩm mỹ, nàng có thể nhận thấy hiệu quả rõ rệt tuy nhiên nên tìm hiểu kỹ, lựa chọn bệnh viện/trung tâm uy tín để làm đẹp, đảm bảo an toàn sức khỏe.

Chị em 30+ sẽ tự tin hơn nếu biết 3 cách làm trẻ hóa vùng da mắt này - Ảnh 3
Chị em nên tìm địa chỉ uy tín để thực hiện trẻ hóa vùng da mắt. Ảnh minh họa
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