Tự tay làm mặt nạ ngủ cho da dầu tại nhà, hiệu quả gấp 100 lần mỹ phẩm tiền triệu

Chăm sóc da 19/02/2018 11:21

Da dầu nhờn thường rất nhạy cảm, dễ bị kích ứng bởi một số tác nhân như môi trường, mỹ phẩm, thậm chí là thức ăn. Để chăm sóc làn da "khó tính" này, bạn hãy thực hiện các loại mặt nạ ngủ từ thiên nhiên dưới đây.

Mặt nạ ngủ sẽ cung cấp dưỡng chất cho da tăng cường sản sinh tế bào mới, sau đó lấp đầy lớp da sạm khô, nứt nẻ, thâm nám cũ. Đồng nghĩa với việc, làn da sẽ trắng hồng và tươi trẻ hơn. Nếu sở hữu làn da dầu, hãy tham khảo các công thức mặt nạ ngủ từ tự nhiên dưới đây.

Mặt nạ ngủ dành cho da dầu từ nha đam

Gel nha đam vô cùng lành tính, ngay cả đối với làn da dễ kích ứng nhất. Do đó, bạn hãy yên tâm và kiên trì sử dụng loại gel này, chỉ sau thời gian ngắn, tình trạng da sẽ được cải thiện đáng kể.

Nguyên liệu cần có:

- 1 nhánh nha đam tươi

- 10 viên Vitamin E

Cách thực hiện:

Nha đam gọt vỏ, cắt gai rồi thái thành từng lát mỏng ngâm trong nước muối ấm pha loãng. Đợi khoảng 10 phút thì vớt chúng ra, rửa lại với nước lạnh rồi vớt ra rổ cho ráo nước. Tiếp đó, cho nha đam vào máy xay đến khi nhuyễn mịn thì lọc lấy nước cho vào lọ thủy tinh. Thêm Vitamin E đã chuẩn bị vào, khuấy đều là có thể sử dụng.

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Mặt nạ ngủ cho da dầu từ nha đam và Vitamin E - Ảnh: Internet

Mối tối trước khi đi ngủ, bạn thoa đều mặt nạ nha đam đã thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng khoảng 2 phút, giữ qua đêm và rửa thật sạch da mặt vào sáng hôm sau.

Mặt nạ ngủ dành cho da dầu từ dầu ô liu 

Dầu ô liu rất giàu dưỡng chất lành tính có khả năng phục hồi làn da nhanh chóng. Hơn nữa, khoáng chất từ loại dầu này còn giúp cân bằng độ pH, giảm độ nhạy cảm của da dầu nhờn.

Nguyên liệu cần có:

- 5 muỗng canh dầu ô liu

- 1 muỗng canh sáp ong

Cách thực hiện:

Đun chảy sáp ong đã chuẩn bị sau đó đổ ra chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, thêm dầu ô liu vào khuấy đều, đợi đến khi nguội là có thể sử dụng.

Tự tay làm mặt nạ ngủ cho da dầu tại nhà, hiệu quả gấp 100 lần mỹ phẩm tiền triệu - Ảnh 2
Mặt nạ ngủ cho da dầu từ sáp ong và dầu ô liu - Ảnh: Internet

Để mặt nạ ngủ này phát huy hết tác dụng, bạn nên rửa sạch da mặt với nước ấm trước. Nên nhớ giữ mặt nạ qua đêm và rửa sạch lại vào sáng hôm sau.

Tự tay làm mặt nạ ngủ cho da dầu tại nhà, hiệu quả gấp 100 lần mỹ phẩm tiền triệu - Ảnh 3
Mặt nạ ngủ sẽ giúp da dầu giảm đi độ nhảy cảm và trở nên trắng mịn, căng mướt nhanh chóng - Ảnh: Internet

Lưu ý rằng, trong suốt thời gian áp dụng phương pháp này, để làn da dầu phục hồi nhanh nhất, hãy cố gắng bảo vệ, che chắn da trước các tác nhân xấu từ môi trường, đặc biệt là ánh nắng mặt trời.

Với các công thức mặt nạ ngủ dành cho da dầu trên, nỗi lo về kích ứng, mẩn ngứa, thậm chí là viêm nhiễm sẽ được đẩy lùi. Đồng thời, chỉ sau thời gian ngắn áp dụng, nhan sắc của bạn sẽ trở nên lung linh hơn rất nhiều.

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