Trước khi đi ngủ, mát xa mặt theo 6 động tác này, sáng dậy da trắng hồng, mịn màng như em bé

Để các động tác mát xa khuôn mặt vào buổi tối phát huy tối đa tác dụng làm đẹp làn da, bạn có thể thoa các loại tinh dầu tự nhiên hoặc Vitamin E lên trước khi thực hiện khoảng 2 phút.

Nếu mát xa da mặt đúng cách trước khi ngủ, sau khoảng thời gian dài, làn da của bạn sẽ trở nên trắng mịn, căng hồng mà chẳng cần dùng nhiều mỹ phẩm. Mát xa da mặt có tác dụng gì? Tăng sản sinh tế bào mới: Mát xa là phương pháp dùng lực nhất định tác động lên bề mặt da, nhờ đó làm tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện quá trình trao đổi, chuyển hóa chất bên trong. Điều này giúp cơ thể loại bỏ tế bào hư tổn, đồng thời tăng cường sản sinh, tái tạo làn da mới trắng mịn, hồng hào và tươi trẻ.

Kéo căng nếp nhăn: Mát xa là phương pháp trẻ hóa làn da, kéo căng các nếp nhăn cực kỳ hiệu nghiệp. Nhờ tác động bởi lực nên các vùng tế bào bị giãn, mất độ đàn hồi trở nên săn chắc trở lại cực kỳ nhanh chóng. Mát xa là phương pháp tuyệt vời giúp duy trì sự tươi trẻ cho da mặt - Ảnh: Internet Đốt cháy mỡ thừa trên mặt: Lực từ tay tác động làm cơ mặt hoạt động mạnh hơn, nhờ đốt lớp chất béo, mỡ thừa bên dưới da nhanh chóng bị đốt cháy, điều này giúp khuôn mặt thon gọn hiệu nghiệm.

Ngăn ngừa lão hóa: Mát xa giúp dưỡng chất thẩm thấu nhanh vào tế bào hơn, điều này giúp ngăn ngừa lão hóa đến mức tối đa, nhờ đó làn da sẽ thêm tươi trẻ và rạng rỡ. Ngoài ra, phương pháp này còn hỗ trợ cải thiện sắc tố giúp làn da trắng mịn từ sâu bên trong. Cách mát xa da mặt trước khi đi ngủ Động tác 1: Dùng 4 ngón tay của hai bàn tay lần lượt vuốt nhẹ với một lực vừa phải từ khóe môi lên đến tai. Cứ như vậy trong vòng 2 phút thì đổi bên, thực hiện tương tự là hoàn thành - Ảnh: Cắt từ clip Động tác 2: Gập ngón tay trỏ lại rồi áp sát vài gò mát. Tiếp đó, ấn với lực vừa đủ, đồng thời miết dài từ cánh mũi lên thái dương, thực hiện cho hai bên mặt cùng lúc trong khoảng 3 phút - Ảnh: Cắt từ clip Động tác 3:

Đặt ngón cái của bản tay trái lên mép miệng phải, dùng lực vừa ấn vừa kéo nhẹ nhàng lên đến tai khoảng 20 nhịp. Đổi bên, thực hiện tương tự là hoàn thành - Ảnh: Cắt từ clip Động tác 4: Cuộn hai tay thành nắm đấm, ấn lên dưới gò má, vừa dùng lực ở tay vừa cúi đầu xuống dưới. Thực hiện khoảng 20 nhịp động tác này mỗi ngày - Ảnh: Cắt từ clip Động tác 5: Đặt đầu ngón trỏ và ngón cái lên vùng má như tạo thành chiếc kềm, kế đó, ấn nhẹ vùng gò má khoảng 1 phút là xong - Ảnh: Cắt từ clip Động tác 6: Đặt hai lòng bàn tay ra trước, bằng với chiều cao của cổ. Kế đó, đưa cằm vào giữa, áp sát vào lòng bàn tay. Sau đó, cúi đầu mạnh xuống, kéo lòng bàn tay đến tai thì quay về tư thế ban đầu. Thực hiện động tác này khoảng 20 nhịp - Ảnh: Internet Một lưu ý bạn cần nhớ là nên mát xa da mặt trước khi đi ngủ ít nhất 2 giờ đồng hồ để không làm bạn cảm thấy khó đi vào giấc ngủ.

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