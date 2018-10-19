Trộn dầu ô liu theo công thức bí truyền này thoa mỗi tối, da mặt đen xỉn hay đầy thâm mụn cũng trở nên trắng hồng, không tì vết

Chăm sóc da 19/10/2018 09:52

Boldsky vừa đăng tải 4 công thức dưỡng trắng da, xóa mờ vết thâm do mụn bằng dầu ô liu cực kỳ hiệu quả, an toàn và rất phù hợp để bạn áp dụng ngay tại nhà.

Dầu ô liu giúp làm sáng da cực kỳ hiệu quả. Đây là một trong những nguyên liệu được sử dụng rộng rãi, phổ biến nhất trong ngành công nghiệp mỹ phẩm và các công thức làm đẹp tự nhiên.

Trong bài viết này, Boldsky đã đưa ra những lợi ích cũng như cách dùng dầu ô liu để dưỡng trắng da hiệu quả ngay tại nhà. 

Loại dầu từ hạt này chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt là vitamin cần thiết để tái tạo tế bào mới, xóa bỏ các lớp da chết và cải thiện tông màu sắc tố nhanh chóng. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong dầu ô liu giúp chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa, làm trẻ hóa làn da. 

Sau đây là những cách sử dụng dầu ô liu để dưỡng trắng, nuôi dưỡng làn da tại nhà.

Trộn dầu ô liu theo công thức bí truyền này thoa mỗi tối, da mặt đen xỉn hay đầy thâm mụn cũng trở nên trắng hồng, không tì vết - Ảnh 1
Dầu ô liu có tác dụng dưỡng trắng da vô cùng vượt trội - Ảnh: Internet

Dầu ô liu và dưa leo

Dưa leo chứa các vitamin giúp cải thiện tông màu da, cũng như làm mờ nhanh chóng các vết sẹo.

Bạn cần chuẩn bị 1 muỗng cà phê dầu ô liu, 1 muỗng cà phê sữa tươi và 1 muỗng canh dưa leo đã nghiền nhuyễn. Cho tất cả những nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều để thu được hỗn hợp sánh mịn. Thoa đều hỗn hợp này lên khuôn mặt sạch sẽ, để yên trong 15 phút. Sau đó, bạn có thể rửa sạch bằng nước mát.

Trộn dầu ô liu theo công thức bí truyền này thoa mỗi tối, da mặt đen xỉn hay đầy thâm mụn cũng trở nên trắng hồng, không tì vết - Ảnh 2
Công thức dưỡng trắng da bằng dầu ô liu và dưa leo - Ảnh: Internet

Dầu ôliu và glycerin

Glycerin có đặc tính chữa bệnh giúp điều trị sắc tố da, giảm bất kỳ loại viêm nhiễm nào. Tất cả những gì bạn cần là trộn đều ½ muỗng cà phê dầu ô liu và ½ muỗng cà phê glycerin. Lấy hỗn hợp thu được thoa lên khắp da mặt.

Bạn có thể thêm vài giọt nước chanh vào công thức này. Áp dụng mặt nạ này khoảng 20 phút, sau đó, rửa sạch bằng nước mát.

Trộn dầu ô liu theo công thức bí truyền này thoa mỗi tối, da mặt đen xỉn hay đầy thâm mụn cũng trở nên trắng hồng, không tì vết - Ảnh 3
Phương pháp dưỡng trắng da tuyệt vời từ dầu ô liu và glycerin - Ảnh: Internet

Dầu ô liu và giấm táo

Giấm táo chứa axit alpha hydroxy giúp loại bỏ tế bào chết. Ngoài ra, các vitamin trong loại nước ép lên men này giúp làm sáng da cực kỳ hiệu quả.

Trước tiên, bạn cần pha loãng ¼ chén giấm táo với lượng nước tương đương. Tiếp theo, thêm ½ chén dầu ôliu vào rồi trộn đều.

Thoa hỗn hợp này lên da mặt, đợi đến khô trong 20 - 30 phút. Sau đó, bạn có thể rửa sạch bằng nước mát. Hãy bảo quản hỗn hợp này trong tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài.

Trộn dầu ô liu theo công thức bí truyền này thoa mỗi tối, da mặt đen xỉn hay đầy thâm mụn cũng trở nên trắng hồng, không tì vết - Ảnh 4
Dầu ô liu dưỡng trắng da, đồng thời điều trị mụn hiệu quả khi kết hợp với giấm táo - Ảnh: Internet

Dầu ôliu và dầu thầu dầu

Dầu thầu dầu có axit béo omega-3 giúp cải thiện độ đàn hồi của da, đồng thời điều trị sắc tố da.

Trộn đều 1 muỗng cà phê dầu ô liu với dầu thầu dầu với lượng tương tự. Áp dụng hỗn hợp thu được lên khuôn mặt. Dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn, để yên trong 15 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát. 

Trộn dầu ô liu theo công thức bí truyền này thoa mỗi tối, da mặt đen xỉn hay đầy thâm mụn cũng trở nên trắng hồng, không tì vết - Ảnh 5
Dầu ô liu và dầu thầu dầu giúp dưỡng trắng da tuyệt vời, ngoài ra còn ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Hãy chăm chỉ sử dụng các công thức mặt nạ từ dầu ô liu trên, làn da xỉn đen sẽ được thay mới, trở nên trắng hồng, rạng rỡ sau thời gian ngắn. 

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