Trị tàn nhang hiệu quả chỉ bằng hai cách đơn giản này

Tàn nhang là nỗi ám ảnh lớn đối với phái đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tàn nhang là gì?

Tàn nhang là những đốm nhỏ trên da, có màu đa dạng như: nâu, đỏ, vàng, nâu vàng, nâu sáng, đen,… Tàn nhang thường xuất hiện theo nhóm da, tập trung phần lớn ở má, mũi, cánh tay và vai trên. Ngoài việc gây ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ, tàn nhang không gây nguy hiểm đến sức khỏe trừ khi chuyển biến thành ung thư da.

Tàn nhang là những đốm nhỏ trên da - Ảnh minh họa: Internet

Hai nguyên nhân chính khiến dễ mắc tàn nhang là yếu tố gen và do cháy nắng. Trong đó, yếu tố gen là do sự sản sinh hắc tố nhiều hơn những vùng da còn lại. Tàn nhang do cháy nắng thường xảy ra do ảnh hưởng các yếu tố tự nhiên bên ngoài như ánh nắng trực tiếp, có màu sẫm và to hơn, thường xuất hiện ở lưng trên và vai.