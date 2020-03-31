Trị tàn nhang hiệu quả chỉ bằng hai cách đơn giản này

Tàn nhang ảnh hưởng rất nhiều đến vẻ bề ngoài của phái đẹp và làm mất đi sự tự tin của họ. Có rất nhiều cách trị tàn nhang trên mặt nhưng đa phần đều khá tốn kém, hiệu quả không cao và dễ tái phát. Vậy đâu mới là phương pháp giúp chữa trị tàn nhang hiệu quả , ít tốn kém và đơn giản nhất? Hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Hai nguyên nhân chính khiến dễ mắc tàn nhang là yếu tố gen và do cháy nắng. Trong đó, yếu tố gen là do sự sản sinh hắc tố nhiều hơn những vùng da còn lại. Tàn nhang do cháy nắng thường xảy ra do ảnh hưởng các yếu tố tự nhiên bên ngoài như ánh nắng trực tiếp, có màu sẫm và to hơn, thường xuất hiện ở lưng trên và vai.

Tàn nhang là những đốm nhỏ trên da, có màu đa dạng như: nâu, đỏ, vàng, nâu vàng, nâu sáng, đen,… Tàn nhang thường xuất hiện theo nhóm da, tập trung phần lớn ở má, mũi, cánh tay và vai trên. Ngoài việc gây ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ, tàn nhang không gây nguy hiểm đến sức khỏe trừ khi chuyển biến thành ung thư da.

Những yếu tố có thể làm tăng khả năng mắc tàn nhang hơn như: yếu tố di truyền, những người có vùng da sáng màu, trẻ em, những người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Dễ bị tàn nhang khi tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cách trị tàn nhang tự nhiên bằng những nguyên liệu có sẵn từ thiên nhiên vừa an toàn hiệu quả lại ít tốn kém. Hãy cùng tham khảo 2 phương pháp hữu ích dưới đây.

Trị tàn nhang hiệu quả bằng nghệ

Củ nghệ chứa hàm lượng lớn curcumin, đây là loại dược chất giúp kháng viêm tự nhiên, có khả năng chống oxy hóa cao. Do đó, không khó để hiểu vì sao sử dụng nghệ là một trong những cách trị tàn nhang tại nhà từ thiên nhiên hiệu quả, được phái nữ ưa chuộng. Cách làm đơn giản như sau:

Chuẩn bị:

Nghệ vàng tươi, ưu tiên chọn những củ có màu đậm.

Máy xay sinh tố.

Dụng cụ lọc nước.

Hũ đựng.

- Cách làm:

Củ nghệ cạo vỏ, rửa sạch rồi để ráo.

Dùng dao thái nhỏ củ nghệ rồi cho vào máy xay sinh tố kèm ít nước, xay nhuyễn mịn.

Sử dụng dụng cụ để lọc nước cốt phần nghệ vừa xay nhuyễn. Chú ý lọc nhiều lần để loại bỏ hết phần xơ và xác nghệ.

Để yên phần nước cốt từ 4 đến 5 giờ cho tinh bột lắng xuống rồi vớt hết phần nước và dầu phía trên ra.

Pha loãng một ít nước vào hỗn hợp nghệ, đem đun sôi rồi phơi ở nơi thoáng. Khi hỗn hợp nghệ vón cục lại, cho vào máy xay nhuyễn ra, sau đó bỏ vào hũ chứa và bảo quản nơi thoáng mát.

Trị tàn nhang hiệu quả bằng tinh bột nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Điều trị tàn nhang bằng tinh bột nghệ:

Cho 1 muỗng cà phê bột nghệ cùng với một thìa sữa chua trộn đều với nhau.

Đắp lên vùng da bị nám, để khoảng 20 phút rồi rửa bằng nước sạch hoặc nước ấm.

Áp dụng đắp mặt nạ nghệ mỗi tuần 2 lần. Trong vòng từ 5 – 6 tháng, những vết tàn nhang sẽ bắt đầu mờ dần đi và thay vào đó là một làn da sáng và hồng hào hơn.

Chữa tàn nhang bằng chanh

trong chanh có chứa chất tẩy trắng tự nhiên, vì vậy sử dụng nước chanh pha loãng để rửa mặt sẽ giúp làm mờ đi tàn nhang. tuy nhiên, bạn nên tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, nên dùng thêm kem chống nắng bảo vệ da vì da dễ bắt nắng khi đã sử dụng chanh.

Bên cạnh đó da sẽ khô khi đã dùng chanh, vì vậy bạn nên dùng kem dưỡng ẩm để da bớt khô hơn.

Củ cải trắng trị tàn nhang

Củ cải trắng được coi là một phương thuốc hiệu quả cho những nốt tàn nhang nhưng củ cải trắng có mùi hăng hăng không mấy quyến rũ.

Cách làm:

- 1 thìa cafe củ cải bào + 1 thìa đường đắp lên mặt trong 30 phút sau đó rửa lại bằng nước. Lặp lại phương pháp này 3 lần/ tuần để phát huy hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Trị tàn nhang bằng giấm táo

Giấm táo có nhiều tác dụng như: làm trắng, mịn da, thu nhỏ lỗ chân lông, giảm nhờn trên da, trị mụn, nám, tàn nhang, dưỡng da và phục hồi da bị cháy nắng. Loại giấm này cũng giúp cân bằng độ pH của làn da. Do đó, giấm táo được dùng như cách trị tàn nhang tự nhiên tại nhà hữu hiệu.

Chuẩn bị:

Dùng một trong các loại táo như: táo đỏ, táo xanh, táo mèo.

2 thìa đường, nước lọc.

Hũ thủy tinh.

Cách làm:

Táo gọt vỏ, rửa sạch cho vào hũ thủy tinh.

Cho nước vào vừa ngập táo, sau đó cho tiếp đường và khuấy đều.

Dùng đĩa lớn đậy lên, đặt thêm phía trên bịch nilon có nước rồi phủ lên toàn bộ bằng khăn mỏng, sạch.

Để nguyên khoảng 1 tuần cho đến khi trong lọ xuất hiện một ít nấm men nổi lên, dùng thìa gạt bỏ nấm men đi.

Dùng vợt hoặc dụng cụ để lọc giấm và cho vào lọ bảo quản. Để các hũ giấm khoảng 6 tuần trước khi dùng. Chú ý khi thấy giấm bị đục và bị lắng thì bỏ ra lọc lại (đây không phải dấu hiệu cho thấy giấm bị hư).

Trị tàn nhang hiệu quả bằng giấm táo - Ảnh minh họa: Internet

Điều trị tàn nhang bằng giấm táo:

Pha loãng một muỗng cà phê giấm táo với hai muỗng nước sạch.

Thoa đều lên vùng da bị tàn nhang, để yên trong 5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch hoặc nước ấm.

Sử dụng giấm táo mỗi ngày 2 lần, liên tục trong nhiều ngày cho đến khi vết nám mờ đi rồi khỏi hẳn.

Làn da trở nên đẹp hơn khi không còn tàn nhang - Ảnh minh họa: Internet

Hai cách trị tàn nhang hiệu quả trên đây chắc chắn sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại làn da mịn màng, trắng sáng và đẹp không tì vết. Sử dụng đều đặn sẽ giúp cho phái đẹp không còn phải ái ngại và lo sợ tàn nhang sẽ làm ảnh hưởng đến nhan sắc của mình.