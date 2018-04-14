Trà xanh – 'Tiên dược' lưu giữ tuổi xuân giúp phụ nữ Nhật Bản 'trẻ mãi không già'

Không những thế, trà xanh còn chứa lượng dưỡng chất có khả năng ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin, từ đó ngăn ngừa và điều trị nám da, tàn nhang và đốm nâu hữu hiệu.

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa có khả năng phá hủy các góc tự do, nguyên nhân lớn gây nên lão hóa tế bào khiến nhan sắc già đi nhanh chóng. Từ xưa phụ nữ Nhật Bản đã sử dụng loại lá này để làm đẹp , bổ sung vào bữa ăn hàng ngày để nuôi dưỡng làn da, duy trì nhan sắc khỏe đẹp thách thức thời gian.

Mỗi ngày, bạn nên dùng nước trà xanh để rửa mặt vào hai buổi sáng và tối. Lượng chất chống viêm, kháng khuẩn trong trà xanh sẽ làm sạch sâu giúp loại bỏ hết các tác nhân gây nên mụn.

- Vài lá trà xanh

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Đun sôi khoảng 1 lít nước trong nồi, sau đó, thêm lá trà xanh vò nát và mật ong vào rồi đậy kín nắp. Đợi khoảng 2 phút nữa thì tắt bếp, đợi hỗn hợp nguội là có thể sử dụng được.

Dùng bông tẩy trang thấm vào hỗn hợp rồi lau nhẹ nhàng khắp da mặt. Thực hiện đến khi nào lớp bụi bẩn trên da được loại bỏ hết là hoàn thành.

Rửa mặt bằng nước trà xanh 2 lần mỗi ngày giúp loại bỏ triệt để tác nhân xấu đồng thời ngăn ngừa lão hóa tối ưu - Ảnh: Internet

Mặt nạ bột trà xanh

Đắp mặt nạ bột trà xanh kết hợp với một số nguyên liệu tự nhiên như mật ong, dầu ô liu, nha đam, nước cốt chanh… mang đến vô vàn tác dụng dưỡng da.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh bột trà xanh

- 1 muỗng canh dầu ô liu

Cách thực hiện:

Cho hai nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau là hoàn thành. Tiếp đó, rửa sạch da mặt với nước ấm, thoa đều hỗn hợp trà xanh lên, mát xa nhẹ nhàng, giữ thêm 10 phút nữa thì vệ sinh sạch.

Mặt nạ trà xanh ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nếp nhăn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Uống nước trà xanh

Thói quen uống nước trà xanh ấm vào buổi sáng cực kỳ tốt đối với sức khỏe và làn da. Nguồn dưỡng chất trong loại lá này thúc đẩy quá trình trao đổi, chuyển hóa và đào thải độc tố ra ngoài. Do đó, uống nước trà xanh ấm vào mỗi sáng hỗ trợ thanh lọc cơ thể, ngăn ngừa lão hóa và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong hữu hiệu.

Uống nước trà xanh giúp đẩy lùi lão hóa hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Những bí quyết làm đẹp từ trà xanh trên của phụ nữ Nhật Bản sẽ giúp bạn đẩy lùi lão hóa, kéo dài tuổi xuân, duy trì làn da căng mịn thách thức thời gian.