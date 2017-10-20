Tiết lộ cách trị mụn sưng đỏ và đau siêu đơn giản hàng triệu người tin dùng

Chăm sóc da 20/10/2017 09:27

Trị mụn sưng đỏ và đau bằng cách nào hiệu quả nhất? Là câu hỏi mà hàng ngàn phụ nữ thắc mắc. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chính xác để giải đáp “tất tần tật” thắc mắc này nhé!

Mụn sưng đỏ xuất hiện nhiều nhất vào mùa hè vì lúc này thời tiết oi bức, da tiết rất nhiều dầu nhờn, khiến cho lỗ chân lông bị bít tắc. Hơn nữa nếu không có cách chăm sóc hiệu quả thì mụn mọc lên càng nhiều hơn, gương mặt sẽ sưng tấy và đau nhức, khiến bạn thiếu tự tin khi giao tiếp. Để “xóa sổ” tình trạng này trong thời gian sớm nhất, bạn hãy áp dụng ngay những cách trị mụn sưng đỏ và đau sau đây.

Cách trị mụn sưng đỏ và đau bằng mật ong

 

Cách <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tri-mun.topic'>trị mụn</a> sưng đỏ và đau bằng mật ong
Cách trị mụn sưng đỏ và đau bằng mật ong. Ảnh internet

Để điều trị mụn sưng đỏ và đau bạn hoàn toàn có thể tinh tưởng vào mật ong. Đây là “thần dược” chứa nhiều chất kháng khuẩn, kháng viêm loại bỏ các vi khuẩn gây hại, giảm đỏ, giảm sưng hiệu quả. Chất chống oxy hóa trong mật ong cũng sẽ nhanh chóng tác động để làm se nhân mụn, giảm đau nhanh chóng.

Để làm tăng công dụng điều trị, mật ong sẽ kết hợp với chanh. Tính axit trong chanh sẽ làm sạch tế bào chết, lỗ chân lông thông thoáng, ngăn cản quá trình hình thành mụn mới và tái phát. Thành phần vitamin C trong chanh sẽ cung cấp năng lượng, giúp da khỏe mạnh hơn.

Nguyên liệu cần có:

  • 1 thìa mật ong.
  • 1 thìa nước cốt chanh.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều 1 thìa mật ong và 1 thìa nước cốt chanh thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Vệ sinh làn da sạch sẽ bằng nước ấm.
  • Thoa đều hỗn hợp lên vùng da mụn rồi massage nhẹ nhàng.
  • Để hỗn hợp trên da khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Sau lần thực hiện đầu tiên, bạn sẽ cảm nhận được giảm đau rõ rệt. Nhưng phải mất một thời gian từ 1-2 tháng để kiên trì thực hiện đều đặn thì mụn sưng đỏ mới khỏi hẳn.

Cách trị mụn sưng đỏ và đau bằng hành tây

 

Cách trị mụn sưng đỏ và đau bằng hành tây
Cách trị mụn sưng đỏ và đau bằng hành tây. Ảnh internet

Hành tây có các dưỡng chất kháng viêm hiệu quả, đẩy lùi quá trình phát triển của mụn. Đặc biệt, quexitin là một chất chống oxy hóa trong loại củ này làm khô nhân mụn, nhanh chóng giúp làn da trắng mịn hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

  • Hành tây: 1 củ.
  • 1 thìa mật ong.

Cách thực hiện:

  • Bạn bóc sạch lớp vỏ khô của hành tây bỏ đi, sau đó rửa sạch thái nhỏ, rồi mang đi xay nhuyễn.
  • Dùnng rây lọc tách lấy phần nước cốt hành tây.
  • Trộn đều phần nước cốt hành tây với mật ong thành hỗn hợp sền sệt.
  • Vệ sinh da sạch sẽ bằng sữa rửa mặt
  • Thoa đều hỗn hợp lên da vùng da mụn, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong.
  • Để khoảng 15-20 phút, sau khi lớp hỗn hợp đã khô, bạn hãy rửa sạch bằng nước ấm, sau đó rửa lại một lần nữa bằng nước mát.
  • Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, các nốt mụn sẽ giảm sưng và đau nhanh chóng.

Cách trị mụn sưng đỏ và đau bằng dưa leo

 

Cách trị mụn sưng đỏ và đau bằng dưa leo
Cách trị mụn sưng đỏ và đau bằng dưa leo. Ảnh internet

Thành phần chính của dưa leo là vitamin A, E, C, cùng các khoáng chất vi lượng và chất kháng khuẩn cực cao. Các chất này nhanh chóng tác động vào vùng da mụn, làm giảm sưng và đau, để bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Khi điều trị mụn sưng đỏ và đau bằng dư leo bạn hãy kết hợp với sữa chua. Đây là nguyên liệu chứa thành phần là axit lactic và các lợi khuẩn, giúp tẩy sạch tế bào chết, giúp lỗ chân lông giãn nở, da thêm khỏe mạnh, nhanh chóng “đánh bật” mụn sưng đỏ hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

  • Dưa leo: ½ quả dưa leo.
  • Sữa chua: 1 thìa sữa chua không đường.

Cách thực hiện:

  • Xay nhuyễn quả dưa leo sau đó trộn đều với 1 thìa sữa chua thành hỗn hợp sánh mịn.
  • Vệ sinh sạch sẽ làn da mụn để các dưỡng chất dễ thẩm thấu.
  • Thoa đều hỗn hợp lên da, để khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần để các nốt mụn sưng đỏ nhanh chóng xẹp xuống, nâng cao thẩm mỹ cho làn da. 

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