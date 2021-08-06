Thường xuyên sử dụng 5 loại trái cây màu đỏ này, da giảm nếp nhăn và ngày càng mịn màng, hệ miễn dịch cũng được nâng cao

Ăn nhiều nho đỏ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim và cả ung thư. Bên cạnh chứa nhiều phốt pho, sắt, canxi, axit folic và flavonoid, trong nho đỏ còn có resveratrol - một chất chống oxy hóa vì vậy có thể làm chậm quá trình lão hóa da, mờ nếp nhăn. Sử dụng nho đỏ còn có tác dụng trong việc làm trắng răng và giảm cân.

Lưu là loại quả rất có lợi cho cơ thể, giải quyết được tình trạng máu khó đông, viêm khớp và rối loạn cương dương, giúp tăng cường hệ miễn dịch bảo vệ sức khỏe . Đặc biệt trong lựu chứa rất nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa nên nó có tác dụng làm đẹp da, kiểm soát các vấn đề lão hóa như nếp nhăn từ đó mang lại cho bạn làn da tươi trẻ, rạng rỡ.

Quả lựu vừa tốt cho sức khỏe vừa làm đẹp làn da. Ảnh minh họa

Táo

Để cung cấp lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể, bạn chỉ cần ăn một quả táo mỗi ngày. Táo làm hạn chế sự sản sinh cholesterol đồng thời nuôi dưỡng máu bằng cách tăng số lượng tế bào hồng cầu vì vậy đây là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe và làn da. Đối với những ai đang giảm cân thì trong khẩu phần của mình không được để thiếu táo bởi nó có chứa rất nhiều loại vitamin nhưng lại "nghèo nàn" calo, giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Ăn một quả táo đỏ mỗi ngày giúp giảm cân, đẹp da và tăng cường sức khỏe. Ảnh minh họa

Cà chua

Có lẽ ai cũng đã từng nghe qua câu nói cửa miệng "ăn cà chua cho đẹp da". Thật vậy, những dưỡng chất như phốt pho, niacin, folate, magie, vitamin B6, vitamin A, C, K có trong cà chua giúp da chống lại quá trình lão hóa tự nhiên để ngày càng trở nên hồng hào, tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó đây còn là loại quả rất hữu ích trong việc tăng cường hệ miễn dịch.

'Ăn cà chua cho đẹp da'. Ảnh minh họa

Dưa hấu

Trong dưa hấu có chứa glutathione - một hợp chất chống oxy hóa và chứa lượng lớn vitamin C nên giúp da không bị khô, các nếp nhăn trên da mặt cũng hạn chế đi rất nhiều. Ăn dưa hấu hay uống nước ép của nó vừa mang lại hiệu quả giảm cân, vừa làm cho làn da trở nên sáng mịn.