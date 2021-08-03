'Ớn lạnh' với công thức mặt nạ dưỡng da bằng nước tiểu của một hot blogger, netizen nghe xong cũng phải chào thua 10 phần

Một hot blogger chia sẻ phương pháp dưỡng da bằng nước tiểu để có được làn da mềm mại, mịn màng như da em bé. Liệu cách dưỡng da này có thực sự hiệu quả?

Mạng xã hội mỗi ngày có vô vàn thứ hay ho để học hỏi như nấu ăn, làm đẹp,... thế nhưng bên cạnh đó, cũng tồn tại không ít thông tin thiển cận và cư dân mạng cần phải cẩn trọng khi làm theo. Điển hình mới đây, một hot blogger ở Philippines có tên là Thess đã chia sẻ phương thức làm đẹp da vô cùng "kinh dị" trên kênh Youtube cá nhân của mình. Cụ thể, Thess cho biết, cách "dưỡng da thần kỳ" của cô là đắp một lớp nước tiểu của chính bản thân mình lên mặt trước khi đi ngủ. Việc này sẽ giúp phụ nữ sớm có được làn da mềm mại, mịn màng như da em bé.

Thess chia sẻ cách 'dưỡng da thần kỳ' là dùng nước tiểu của bản thân để đắp lên mặt trước khi ngủ - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, cô nàng còn nói rằng nếu gương mặt nổi đầy mụn và tàn nhang, bạn chỉ cần thoa nước tiểu của mình lên vùng da bị tàn nhang hoặc bị mụn. Kết quả sẽ khiến bạn vô cùng ngạc nhiên vì làn da sẽ sáng đẹp, mịn màng hơn mỗi khi thức dậy. Thess cho biết ngoài công dụng dưỡng da, nước tiểu còn có thể dùng trị mụn và tàn nhang - Ảnh: Internet Cô nàng Thess còn minh chứng cho mọi người thấy làn da của mình sau một đêm đắp nước tiểu và khẳng định rằng gương mặt của cô trông đẹp hơn hẳn, các tình trạng mụn trứng cá, mụn bọc trên da cũng đã thuyên giảm rõ rệt.

Cách làm đẹp này liệu có hiệu quả như cô chia sẻ? Theo bác sĩ Carol Cooper (Anh) cho rằng "mặt nạ nước tiểu" mà Thess giới thiệu là phương pháp dưỡng da không có hiệu quả. Hiện tại, chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định rằng nước tiểu giúp cải thiện kết cấu da và sắc tố ra. Bác sĩ Carol Cooper (Anh) cho rằng 'mặt nạ nước tiểu' mà Thess giới thiệu là phương pháp dưỡng da không có hiệu quả - Ảnh: Internet Ngoài ra, nước tiểu còn chứa vô số các loại vi khuẩn, vi trùng, có thể gây nhiễm trùng, bội nhiễm cho làn da của bạn. Bác sĩ này cho biết: "Nước tiểu có tác dụng chống khô da và cũng có thể làm giảm ngứa nhưng nước tiểu lại chứa nhiều nấm men, có thể gây viêm nhiễm."

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