Da trắng bật tông chỉ nhờ đắp mặt nạ khoai lang

Với việc bao gồm những thành phần gồm vitamin, axit amin, protein cùng hàng chục nguyên tố vi lượng, khoai lang là một trong những thực phẩm hàng đầu có tác dụng cải thiện nhan sắc hiệu quả. Đặc biệt là những chất chống oxi hóa có trong khoai lang sẽ giúp làm tăng độ đàn hồi cho làn da, giúp da căng khỏe, trắng hồng hơn chỉ sau một thời gian ngắn thường xuyên sử dụng. Đó cũng chính là lý do mà những công thức làm đẹp bằng mặt nạ khoai lang luôn mang đến sự thay đổi kỳ diệu cho làn da mà mọi cô gái không nên bỏ qua.

Vậy làm thế nào để trắng da mặt với khoai lang? cách làm mặt nạ khoai lang nào hiệu quả, tốt cho làn da? Những thông tin dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những lợi ích của khoai lang đối với làn da cũng như công thức làm mặt nạ khoai lang giúp bạn sở hữu làn da trắng mịn, sáng khỏe nhanh chóng.

Khoai lang bên cạnh có chứa nhiều các vitamin A, B6, C và cùng nhiều vitamin khác và khoáng chất quan trọng khác tốt cho sức khoẻ. Khoai lang cũng rất hữu hiệu trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và chăm sóc làn da cho phái đẹp. Khi dùng nguyên liệu này trong việc chăm sóc da , khoai lang không chỉ giúp kiểm soát lượng dầu tiết ra nhiều gây mụn, làm bít lỗ chân lông mà còn có tác dụng làm da trắng sáng, cân bằng độ ẩm da, giảm thâm nám, tăng cường dưỡng chất cho da, ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm.

Song song đó, hàm lượng vitamin dồi dào trong củ khoai lang sẽ giúp sáng da, làm mờ các vết thâm nám, cải thiện nếp nhăn, làm chậm lão hóa da hiệu quả. Đặc biệt, đây là một trong những công thức làm đẹp vừa tiết kiệm chi phí nhưng hiệu quả lại không thua bất cứ mỹ phẩm đắt tiền nào.

Khi sử dụng khoai lang kết hợp cùng các nguyên liệu khác như mật ong, sữa chua, đặc biệt là sữa tươi sẽ làm tăng thêm khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng làn da, mang lại hiệu quả tốt nhất trong chăm sóc và cải thiện các vấn đề về da.

Khoai lang kết hợp cùng các nguyên liệu sẽ làm tăng thêm khả năng chăm sóc làn da - Ảnh minh họa: Internet

Sở dĩ người ta thường kết hợp bất cứ nguyên liệu nào cũng với sữa tươi, sữa chua để làm đẹp bởi đây được xem là hai trong số những mỹ phẩm thực nhiên có chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, vừa giúp dưỡng da khỏe khoắn hơn lại vừa có khả năng tái tạo cá vùng da bị hư tổn, bổ sung độ ẩm, làm sáng da, ngăn ngừa tình trạng lão hóa, nếp nhăn. Với những nàng có làn da khô hay da dầu thì sữa tươi, sữa chua là hai trong số nguyên liệu cần cân nhắc trong quá trình chăm sóc da.

Do đó, khi được kết hợp mặt nạ khoai lang sẽ càng đẩy nhanh tốc độ dưỡng da gấp nhiều lần, giúp bạn sớm sở hữu làn da đẹp mà không phải tốn kém quá nhiều thời gian, tài chính.

Cách làm mặt nạ khoai lang dưỡng da

Như đã giới thiệu ở trên, với mặt nạ khoai lang, bạn có thể kết hợp cùng nhiều nguyên liệu khác để làm tăng tính hiệu quả chăm sóc da. Tuy nhiên, phổ biến hơn cả vẫn là kết hợp cùng với sữa chua, sữa chua (loại không đường) hoặc mật ong.

Mặt nạ khoai lang và mật ong

Như chúng ta vẫn biết, mật ong là một trong những nguyên liệu chăm sóc da vô cùng hiệu quả và có thể kết hợp cùng với nhiều nguyên liệu khác giúp tăng cường công dụng làm đẹp. Với lượng vitamin, khoáng chất dồi dào, mật ong góp phần nuôi dưỡng làn da mịn màng, sạch mụn và bổ sung độ ẩm cho làn da. Theo đó, khi kết hợp mật ong và khoai lang sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho một làn da hồng hào, trắng mịn.

Mặt nạ khoai lang và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Khoai lang đem rửa sạch và luộc chín, sau đó bóc vỏ và tán cho thật nhuyễn. Trộn đều hỗn hợp gồm khoai lang, mật ong theo tỉ lệ 3:1 cho thật đều rồi đắp lên mặt. Giữ yên trong khoảng 20 phút thì rửa lại mặt thật sạch bằng nước.

Đối với các cô nàng sở hữu làn da bóng dầu, bạn có thể cải thiện tình trạng này bằng cách cho thêm vào trong hỗn hợp một vài giọt nước cốt chanh sẽ giúp da giảm nhờn, mịn màng hơn.

Mặt nạ khoai lang và sữa tươi

Dưỡng da với sữa tươi là phương pháp chăm sóc da khá phổ biến với hầu hết phái đẹp. Trong sữa tươi có chứa nhiều thành phần dưỡng ẩm, acid lactic từ sữa khả năng tẩy tế bào chết, giúp da khỏe mạnh, tăng độ đàn hồi và dưỡng ẩm.

Cách làm: Khoai lang (khoảng 1 củ) đem rửa sạch và luộc/hấp chín rồi đem nghiền nhuyễn. Trộn hỗn hợp gồm khoai lang, sữa tươi (chọn loại không đường) sau đó đắp hỗn hợp này lên da trong khoảng 20 phút rồi rửa mặt lại bằng nước ấm. Áp dụng 2 lần/tuần sẽ mang đến kết quả khả quan.

Mặt nạ khoai lang và sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi áp dụng công thức mặt nạ khoai lang cùng với sữa tươi đó là sau khi đắp mặt nạ nên tránh tiếp xúc với ánh nắng, bởi sau khi dưỡng da với sữa, làn da rất dễ bị bắt nắng, nếu không che chắn cẩn thận có thể sẽ làm da bị thâm, sạm.

Mặt nạ khoai lang và sữa chua

Sữa chua được lên men tự nhiên có chứa nhiều dưỡng chất giúp làm sạch da, tẩy tế bào chết, ngừa mụn, dưỡng ẩm cũng như làm trắng da vô cùng hiệu quả. Chính vì thế mà bộ đôi gồm khoai lang, sữa chua không chỉ giúp phái đẹp sở hữu làn da trắng mà còn làm sạch những đốm mụn trên da.

Cách làm: Khoai lang luộc chín đem nghiền nhuyễn và trộn cùng với sữa chua không đường sao cho hỗn hợp sánh mịn là có thể dùng được (cũng có thể cho vào thêm một chút nước gừng tươi để tăng hiệu quả chăm sóc da. Thoa hỗn hợp lên mặt và giữ yên trong khoảng 20 phút thì rửa mặt lại thật sạch bằng nước ấm. Kiên trì thực hiện khoảng 2-3 lần/ tuần sẽ mang lại kết quả như mong muốn.

Mặt nạ khoai lang và sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết

Bạn có thể thay thế nước bằng nước luộc khoai lang để làm sạch da và tẩy tế bào chết, loại bỏ các tạp chất bán trên bề mặt da. Nước luộc từ khoai lang không chỉ giúp làm sạch da mà còn làm se lỗ chân lông, dịu da do ảnh hưởng của mụn rất tốt.

Cách 1: Để tẩy tế bào chết với nước luộc khoai lang, bạn chỉ cần lấy khoảng 100ml nước khoai luộc, trộn cùng 1 thìa cafe sữa chua không đường, 1 chút xíu bột mì. Thoa hỗn hợp này lên bề mặt da và massage nhẹ nhàng khoảng 15 phút rồi rửa mặt lại thật sạch bằng nước ấm, bạn sẽ cảm nhận được làn da láng mịn, căng sạch.

Cách 2: Ngoài cách làm trên, để tạo ra loại "mỹ phẩm" làm sạch da dịu nhẹ, dưỡng ẩm tốt mà vẫn không làm khô da, hãy lấy khoảng 1/2 nước luộc khoai lang hoà cùng 1 muỗng canh bột yến mạch, 1 thìa nhỏ sữa chua. Trộn tất cả các nguyên liệu với nhau thành hỗn hợp keo dính. Lấy hỗn hợp thoa lên mặt và nhẹ nhàng massage bề mặt da theo chuyển động tròn trong khoảng 15 phút thì rửa mặt lại thật sạch với nước ấm và cảm nhận làn da sạch mịn màng.

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Nước luộc khoai lang để làm sạch da và tẩy tế bào chết - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý sau khi tẩy tế bào chết nên thoa kem dưỡng ẩm để da không bị khô và hấp thụ dưỡng chất tốt nhất.

Có thể nói, khoai lang là một nguyên liệu tự nhiên tuy rẻ tiền nhưng lại mang đến những lợi ích kỳ diệu với làn da. Mặt nạ khoai lang được xem là lựa chọn tuyệt vời mà mọi cô gái không nên bỏ qua. Song song với đó, việc kết hợp khoai lang cùng những nguyên liệu tự nhiên khác cũng sẽ giúp có được công thức tuyệt vời để cải thiện các vấn đề về da và sở hữu làn da sáng khỏe tự nhiên.