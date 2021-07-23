Chẳng cần đốt cả đống tiền vào mỹ phẩm cao cấp, chị em 30+ thường xuyên làm 5 điều này đảm bảo da không nhăn nheo, chảy xệ

Trong dưa chuột có chứa nhiều nước và silica khoáng, đây là 2 thành phần giúp cải thiện sức khỏe mô da, làm da ngậm nước. Ngoài ăn dưa chuột, bạn có thể ép nó lấy nước để thoa đều lên mặt, vừa làm sạch lỗ chân lông, vừa thúc đẩy sản sinh collagen giúp da mềm mịn, săn chắc.

Thường xuyên nạp đường vào cơ thể sẽ làm cho hệ thống tiêu hóa khởi động quá trình glycation dẫn đến sản sinh ra AGE, đây là chất làm suy giảm collagen từ đó khiến da chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn. Vì vậy nên hạn chế tiêu thụ đường để ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Sử dụng dầu dừa

Dầu dừa mang lại hiệu quả tốt trong việc điều trị khô da, giúp loại bỏ nếp nhăn và ngăn ngừa chảy xệ. Để cung cấp độ ẩm cho da, hãy lấy một lượng dầu dừa vừa đủ thoa trực tiếp lên da và massage nhẹ nhàng.

Sử dụng dầu dừa để cung cấp độ ẩm cho da. Ảnh minh họa

Tăng cường thực phẩm chứa chất chống oxy hóa

Dâu tây, việt quất, cải xoăn, đậu đỏ,... là những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, có khả năng chống lại sự ảnh hưởng của các gốc tự do lên da, giúp làm đẹp da từ bên trong.

Vệ sinh da 2 lần mỗi ngày

Việc rửa mặt 2 lần mỗi ngày không chỉ có công dụng làm sạch da mà bên cạnh đó còn giúp các dưỡng chất ở những bước dưỡng sau dễ dàng thẩm thấu vào da hơn.