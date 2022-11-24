Thay đổi 'cuộc chơi' với những mẹo nhỏ này giúp bạn đạt được đỉnh cao nhan sắc !

Chăm sóc da 24/11/2022 12:23

Trẻ hóa làn da sẽ càng đơn giản nếu bạn biết đến những mấu chốt thăng hạng nhan sắc này. Không quá cầu kỳ nhưng đây sẽ là những điểm đặc biệt để bạn cải thiện tối đa làn da của mình.

Năm 2022, thị trường chống lão hóa toàn cầu dự kiến ​​đạt 67,1 tỷ USD. Nhưng giá cao không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với kết quả tốt hơn. Nguyên nhân là do các sản phẩm chống lão hóa như kem dưỡng ẩm, kem dưỡng da ban đêm, kem nền là mỹ phẩm chứ không phải từ phương pháp điều trị. Ngoài ra, các nhà sản xuất chỉ được khuyến cáo, không bị bắt buộc tiến hành các thử nghiệm cụ thể trên sản phẩm của họ. Đó là lý do tại sao có thể đã đến lúc quay trở lại với các nguyên liệu tự nhiên và thực hiện để trẻ hóa tuổi thanh xuân của chúng ta.

Các công thức và cách làm tự nhiên, dễ tiếp cận và hiệu quả nhất với sự nhất quán, sẽ giúp làn da của bạn săn chắc và sáng mịn mà không bị ảnh hưởng. Hãy cùng tìm hiểu sau đây nhé !

1. Loại bỏ tóc bạc với hương thảo 

Thay đổi 'cuộc chơi' với những mẹo nhỏ này giúp bạn đạt được đỉnh cao nhan sắc ! - Ảnh 1

Nếu bạn muốn ngăn chặn tóc bạc, hương thảo thực sự là một phương thuốc tự nhiên để làm chậm quá trình lão hóa của tóc. Xịt nước hương thảo lên tóc sẽ làm đen tóc và phục hồi màu tự nhiên của tóc.

2. Chuyển sang sữa không béo 

Thay đổi 'cuộc chơi' với những mẹo nhỏ này giúp bạn đạt được đỉnh cao nhan sắc ! - Ảnh 2

Sữa là một trong những thực phẩm gây nhiều tranh cãi, nhưng một nghiên cứu gần đây đã giải thích rất rõ về nó. Người ta thấy rằng những người lớn không uống sữa già nhanh hơn những người uống sữa ít chất béo. Mặc dù cần phải nghiên cứu thêm, nhưng điều này cho thấy uống sữa ít béo hoặc không béo sẽ làm chậm quá trình lão hóa sinh học, trong khi kiêng sữa hoặc tiêu thụ sữa nguyên chất béo sẽ đẩy nhanh quá trình này.

3. Thử nghiệm với nhịn ăn gián đoạn 

Thay đổi 'cuộc chơi' với những mẹo nhỏ này giúp bạn đạt được đỉnh cao nhan sắc ! - Ảnh 3

Nhịn ăn không liên tục đã là một thực tế phổ biến trong nhiều năm nay. Nhưng các nghiên cứu gần đây dưới sự bảo trợ của các nghiên cứu về tuổi thọ đã phát hiện ra rằng nó có tác dụng chống lão hóa. Khi chúng ta già đi, DNA của chúng ta bị suy giảm, đó là nguyên nhân khiến chúng ta già đi. Với việc nhịn ăn, quá trình sửa chữa DNA sẽ tăng tốc, giúp kiểm soát quá trình lão hóa.

4. Nằm ngửa khi ngủ 

Thay đổi 'cuộc chơi' với những mẹo nhỏ này giúp bạn đạt được đỉnh cao nhan sắc ! - Ảnh 4

Khi nhiều người cố gắng bắt đầu hành trình chống lão hóa của mình, họ đã bỏ qua một phần ba thời gian trong ngày của mình: thời gian ngủ. Vị trí mà chúng ta ngủ sâu ảnh hưởng đến ngoại hình của chúng ta, đặc biệt là ở vùng ngực và mặt. Bạn nên tập cho mình cách ngủ nằm ngửa thay vì nằm sấp hoặc nằm nghiêng.

5. Làm sạch gấp đôi 

Thay đổi 'cuộc chơi' với những mẹo nhỏ này giúp bạn đạt được đỉnh cao nhan sắc ! - Ảnh 5

Làm sạch hai lần rất dễ hiểu, vì nó liên quan đến việc rửa mặt hai lần với 2 loại làm sạch khác nhau. Sữa rửa mặt đầu tiên thường là sữa rửa mặt gốc dầu, tẩy trang và loại còn lại là dạng nước. Lý do đằng sau phương pháp này là bước đầu tiên sẽ loại bỏ lớp trang điểm, kem chống nắng và ô nhiễm, trong khi bước tiếp theo là loại bỏ bụi bẩn và mồ hôi trên da của bạn.

6. Tự làm mặt nạ nghệ 

Thay đổi 'cuộc chơi' với những mẹo nhỏ này giúp bạn đạt được đỉnh cao nhan sắc ! - Ảnh 6

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nghệ có thể giúp loại bỏ nếp nhăn cũng như chứng tăng sắc tố da, là những dấu hiệu chính của sự lão hóa. Để làm mặt nạ nghệ, hãy kết hợp bột nghệ hoặc chiết xuất với chất làm đặc. Bạn có thể tùy chỉnh mặt nạ dựa trên sở thích của mình.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng nước, gel lô hội hoặc sữa chua tự nhiên để kết hợp với mặt nạ nghệ. Để mặt nạ trong 10 phút. Sau khi hết thời gian đắp, rửa da thật sạch bằng nước ấm và tiếp theo là thoa toner, serum và kem dưỡng ẩm như mong muốn. Sử dụng công thức này tối đa 3 lần mỗi tuần.

7. Chấm dứt nếp nhăn với tinh dầu quả lựu 

Thay đổi 'cuộc chơi' với những mẹo nhỏ này giúp bạn đạt được đỉnh cao nhan sắc ! - Ảnh 7

Dầu hạt lựu là một sản phẩm chống lão hóa được đánh giá thấp khi ít ai để ý. Nhưng lý do nó có lợi cho da phần lớn là do chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa như vitamin A và vitamin C, cũng như các đặc tính chống viêm và dưỡng ẩm của nó.

Để tối đa hóa kết quả, hãy làm sạch và săn chắc da mặt và cổ của bạn, sau đó cho một lượng cỡ 1/4 tinh dầu lên tay của bạn. Sau đó, vỗ nhẹ và nhấn cho đến khi da hấp thụ hoàn toàn hoặc phun sương để tăng tốc độ hấp thụ.

Theo Brightside

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