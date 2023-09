Còn muối có công dụng làm sạch, kháng khuẩn tự nhiên. Chính vì vậy, khi bia và muối kết hợp sẽ giúp làm trắng da phát huy công dụng tiêu diệt vi khuẩn, bụi bẩn trên da, tiêu diệt nguyên nhân gây nên mụn và các bệnh ngoài da. Đồng thời, kiểm soát được chất nhờn, giúp da săn chắc, tươi sáng và khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên, để cách tắm trắng bằng bia và muối đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên chọn muối biển nhé! Bởi vì muối biển có hàm lượng khoáng chất cao hơn so với muối ăn thông thường, chứa đến 80% Natri Clorua và 20% khoáng chất thiết yếu giúp nuôi dưỡng làn da tuyệt vời như kẽm, canxi, clo, vitamin A, magie, vitamin C, A, E… đồng thời đẩy nhanh sự phục hồi và tái tạo da. Do vậy, tắm trắng bằng bia và muối biển là cách chăm sóc da mặt và toàn thân thông minh cho những chị em muốn nhanh chóng có làn da trắng rạng rỡ và khỏe mạnh.

Hướng dẫn thực hiện cách tắm trắng bằng bia và muối đúng cách

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn cần thực hiện cách tắm trắng bằng bia và muối biển đúng cách, kết hợp khoa học các nguyên liệu với nhau.

Nguyên liệu chuẩn bị gồm có:

Bia tươi.

Muối biển.

Sữa tươi.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Bạn đổ bia ra một chiếc bát lớn, sau đó cho sữa tươi vào trộn đều.

Bước 2: Cho thêm muối vào khuấy tan thành hỗn hợp thống nhất.

Bước 3:

Dùng cho da mặt:

Sau khi rửa mặt thật sạch với sữa rửa mặt thì bạn thoa hỗn hợp lên, kết hợp với massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu nhanh vào da. Sau khoảng 15 phút, bạn rửa sạch bằng nước là được.

Dùng cho toàn thân:

Bạn cho toàn bộ hỗn hợp vào nước tắm, sau đó ngâm mình, kết hợp massage thư giãn trong khoảng 20 phút, cuối tắm lại bằng nước sạch.

Trên đây là cách tắm trắng bằng bia và muối biển giúp bạn có một làn da trắng sáng, mịn màng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cách này bạn cần kiên trì thực hiện đều đặn từ 2 – 3 lần/tuần và liên tục trong thời gian nhất định thì mới đạt được hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên bảo vệ tránh những yếu tố tác động làm cho da bị đen sạm đặc biệt là tia UV có trong ánh nắng mặt trời. Chúc các chị em sớm thành công!