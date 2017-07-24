Tắm trắng bằng bia và muối giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da trắng như trứng gà bóc

Chăm sóc da 24/07/2017 15:31

Không cần phải đến thẩm mỹ viện hay spa, chỉ cần áp dụng cách tắm trắng bằng bia và muối tại nhà cũng giúp các nàng nhanh chóng sở hữu được làn da mềm mịn, trắng hồng rạng rỡ như mong muốn. Đây là phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên vô cùng an toàn, siêu tiết kiệm mà hiệu quả thì vạn người mê.

Tắm trắng bằng bia và muối – Sự kết hợp hoàn hảo giúp da trắng hồng rạng rỡ

Thay vì dùng bia để uống, các chị em có thể dùng “thần dược” này kết hợp với muối để tạo ra công thức dưỡng trắng da hiệu quả cho bản thân.

Theo các nhà nghiên cứu, khi bia đang trong quá trình lên men sẽ tạo ra một lượng axit lactic có nồng độ nhẹ, làm sạch da và cân bằng độ PH trên da tốt. Đồng thời, ức chế sự hình thành và sản sinh vi khuẩn gây mụn. Đặc biệt, bia được lên men từ ngũ cốc chứa nhiều vitamin B, E giúp cho da sáng hơn và mịn màng hơn.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tam-trang.topic'>Tắm trắng</a> bằng bia và muối giúp da trắng hồng rạng rỡ.
Tắm trắng bằng bia và muối giúp da trắng hồng rạng rỡ. Ảnh internet

Với những người có làn khô thì sử dụng cách tắm trắng bằng bia và muối giúp cải thiện tình trạng này hiệu quả, cung cấp độ ẩm dồi dào và tăng khả năng đàn hồi, làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tình trạng thâm nám, sạm đen cho da.

Còn muối có công dụng làm sạch, kháng khuẩn tự nhiên. Chính vì vậy, khi bia và muối kết hợp sẽ giúp làm trắng da phát huy công dụng tiêu diệt vi khuẩn, bụi bẩn trên da, tiêu diệt nguyên nhân gây nên mụn và các bệnh ngoài da. Đồng thời, kiểm soát được chất nhờn, giúp da săn chắc, tươi sáng và khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên, để cách tắm trắng bằng bia và muối đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên chọn muối biển nhé! Bởi vì muối biển có hàm lượng khoáng chất cao hơn so với muối ăn thông thường, chứa đến 80% Natri Clorua và 20% khoáng chất thiết yếu giúp nuôi dưỡng làn da tuyệt vời như kẽm, canxi, clo, vitamin A, magie, vitamin C, A, E… đồng thời đẩy nhanh sự phục hồi và tái tạo da. Do vậy, tắm trắng bằng bia và muối biển là cách chăm sóc da mặt và toàn thân thông minh cho những chị em muốn nhanh chóng có làn da trắng rạng rỡ và khỏe mạnh.

Hướng dẫn thực hiện cách tắm trắng bằng bia và muối đúng cách

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn cần thực hiện cách tắm trắng bằng bia và muối biển đúng cách, kết hợp khoa học các nguyên liệu với nhau.

Bia và muối biển 2 nguyên liệu <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/lam-dep-8'>làm đẹp</a>
Bia và muối biển 2 nguyên liệu làm đẹp "sáng giá". Ảnh internet

Nguyên liệu chuẩn bị gồm có:

  • Bia tươi.
  • Muối biển.
  • Sữa tươi.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Bạn đổ bia ra một chiếc bát lớn, sau đó cho sữa tươi vào trộn đều.

Bước 2: Cho thêm muối vào khuấy tan thành hỗn hợp thống nhất.

Bước 3:

Dùng cho da mặt:

Sau khi rửa mặt thật sạch với sữa rửa mặt thì bạn thoa hỗn hợp lên, kết hợp với massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu nhanh vào da. Sau khoảng 15 phút, bạn rửa sạch bằng nước là được.

Da mặt căng mịn, hồng hào sau khi tắm trắng từ bia và muối.
Da mặt căng mịn, hồng hào sau khi tắm trắng từ bia và muối. Ảnh internet

Dùng cho toàn thân:

Bạn cho toàn bộ hỗn hợp vào nước tắm, sau đó ngâm mình, kết hợp massage thư giãn trong khoảng 20 phút, cuối tắm lại bằng nước sạch.

Trên đây là cách tắm trắng bằng bia và muối biển giúp bạn có một làn da trắng sáng, mịn màng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cách này bạn cần kiên trì thực hiện đều đặn từ 2 – 3 lần/tuần và liên tục trong thời gian nhất định thì mới đạt được hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên bảo vệ tránh những yếu tố tác động làm cho da bị đen sạm đặc biệt là tia UV có trong ánh nắng mặt trời. Chúc các chị em sớm thành công!

Làm thế nào để tắm trắng tại nhà bằng sữa tươi hiệu quả nhất?

Làm thế nào để tắm trắng tại nhà bằng sữa tươi hiệu quả nhất?

Tắm trắng tại nhà bằng sữa tươi là một trong những cách làm đẹp đơn giản, có hiệu quả cao, tiết kiệm tối đa chi phí cho người thực hiện. Đây cũng là tuyệt chiêu làm trắng da an toàn, giúp phái đẹp nhanh chóng sở hữu được làn da hồng hào, mịn màng trong thời gian ngắn nhất.

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