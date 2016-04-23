Quý ông muốn duy trì phong độ và trẻ mãi không già thì hãy áp dụng cách này ngay

• Vì phải cạo râu mỗi ngày nên làn da của nam giới rất dễ bị tổn thương và lão hóa sớm hơn so với phụ nữ . Do đó, phái mạnh nên dùng gel cạo râu chất lượng tốt, phù hợp với làn da nhạy cảm, có khả năng kháng khuẩn cao. Đồng thời, bạn cũng nên thay đổi lưỡi dao cạo râu thường xuyên để tránh làm trầy xước làn da của mình.

• Trước khi cạo râu, các bạn nên rửa mặt thật sạch bằng nước ấm để làm thông thoáng lỗ chân lông, đồng thời lớp ngoài của làn da trở nên mềm mại, ẩm ướt hơn. Sau đó, thoa gel cạo râu và tạo bọt đều lên khắp vùng mặt rồi mới tiến hành t? vi ệc cạo râu.

• Sau khi cạo râu xong, bạn nên dùng nước đá lạnh để rửa lại da mặt thật sạch nhằm làm xoa dịu và săn chắc lỗ chân lông, từ đó khiến cho làn da trở nên nhẵn mịn hơn.

• Sau bước cạo râu, bạn nên thoa kem dưỡng ẩm để cung cấp chất collagen và elastin giúp cho làn da khỏe đẹp và có độ đàn hồi tốt. Đây chính là những yếu tố quan trọng góp phần giữ cho làn da lâu bị nếp nhăn "ngự trị".

• Một nguyên nhân nữa khiến làn da của bạn nhanh bị lão hóa là tiếp xúc trực tiếp với các tia gây hại từ ánh sáng mặt trời mà không có sự bảo vệ đúng đắn. Do đó, các bạn nam cũng phải nhớ dùng kem chống nắng mỗi khi bước ra đường phố. Một số loại kem chống nắng mà bạn nên chọn mua là phải chứa ít nhất 25% titanium dioxide và 20% oxit kẽm hoặc SPF 35 để chống lại các tia UV gây hại.

• Không chỉ vậy, các nhà khoa học còn cho biết rằng, tuyến mồ hôi ở nam giới thường hoạt động mạnh và tiết ra mồ hôi nhiều hơn phụ nữ, từ đó gây mất nước cho cơ thể. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo bạn nên uống nhiều nước mỗi ngày để giúp loại bỏ độc tố ra ngoài cơ thể dễ dàng hơn, đồng thời còn giúp cho làn da của bạn được thủy hợp tốt và duy trì độ tươi trẻ lâu hơn.

• Thói quen ăn uống thất thường, thường xuyên bỏ bữa ăn sáng hoặc ăn uống không đủ chất...cũng góp phần làm cho "mặt tiền" của phái mạnh mau "già" hơn. Do vậy, bạn phải thay đổi thói quen này bằng cách thực hiện chế độ ăn uống cân bằng, đủ chất dinh dưỡng. Nên ăn nhiều loại rau củ, trái cây tươi để cung cấp vitamin A, C và E giúp "níu kéo thời gian" cho làn da của bạn được tốt hơn.

• Bên cạnh đó, hút thuốc lá thường xuyên cũng là lý do khiến làn da của bạn bị "xuống sắc". Bởi lẽ, chất nicotine trong thuốc lá làm cho các mạch máu bị co thắt lại, từ đó làm cho sự phân bố các dưỡng chất nuôi dưỡng làn da bị giảm sút, dẫn đến làn da bị nhăn nheo sớm. Vì vậy, các bạn nam nên từ bỏ thói quen hút thuốc lá để bảo vệ sức sức khỏe và duy trì độ tươi trẻ cho "mặt tiền" của mình.

• Thêm một bí quyết nữa để làm chậm quá trình lão hóa là bạn nên tăng cường luyện tập thể thao để giúp cơ thể khỏe đẹp và tự tin hơn trong cuộc sống. Khi niềm vui luôn tràn ngập trên nét mặt, chắc chắn bạn sẽ nhận được những lời khen thưởng của người đối diện. Không cần phải đến các trung tâm thể thao đắt tiền, bạn vẫn có thể thực các môn vận động tại nhà đơn giản mà hiệu quả như chạy bộ, bơi lội, đạp xe, chơi bóng chuyền, đá bóng...

• Ngoài ra, bạn cũng phải chú ý đến chế độ ngủ nghĩ sao cho hợp lý. Đừng nên thường xuyên thức khuya làm bạn bị "xuống sắc và xuống sức" nhanh chóng. Khi ngủ, các bạn nam nên dùng áo gối có chất liệu vải lanh hoặc lụa mịn màng sẽ giảm thiểu tối đa sự ma xát giữa da mặt và áo gối, từ đó hạn chế nếp nhăn xuất hiện sớm một cách hiệu quả.