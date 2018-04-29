Nước vo gạo: 'Thần dược' làm trắng, trị mụn, xóa mờ nám da mà bạn đang vứt đi mỗi ngày

Chăm sóc da 29/04/2018 07:27

Sau khi đã tường tận những công dụng như dưỡng trắng, xóa mờ thâm nám, trị mụn... của nước vo gạo, bạn hãy áp dụng ngay các cách làm đẹp sau đây để sở hữu làn da trắng mịn.

Nước vo gạo chứa lượng cám cực kỳ tốt đối với làn da. Nếu sử dụng đúng cách loại nước này, bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng, đồng thời đẩy lùi lão hóa.

Nước vo gạo có tác dụng gì?

Lượng cám gạo được lấy đi bởi nước vô cùng tốt cho việc làm sạch lỗ chân lông, hạn chế khả năng nổi mụn, viêm da. Bên cạnh đó, nguồn dưỡng chất dồi dào trong nước vo gạo thẩm thấu vào bên trong làm tăng tốc độ quá trình tái tạo tế bào mới giúp làn da trắng mịn nhanh chóng.

Trong khi đó, lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong loại nước này hỗ trợ xóa bỏ các gốc tự do, ngăn ngừa quá trình lão hóa tế bào, ngăn ngừa nếp nhăn giúp làn da tươi trẻ, mịn màng.

Nước vo gạo: 'Thần dược' làm trắng, trị mụn, xóa mờ nám da mà bạn đang vứt đi mỗi ngày - Ảnh 1
Nước vo gạo có vô vàn tác dụng cũng như cách làm đẹp da mặt - Ảnh: Internet

Dưỡng chất trong cám gạo có khả năng ngăn ngừa sản sinh hắc sắc tố melanin - nguyên nhân gây nám, tàn nhang, từ đó điều trị các vấn đề này hiệu nghiệm.

Được biết, nước vo gạo là "thần dược" giúp phụ nữ Nhật Bản lưu giữ tuổi xuân, làn da tươi trẻ, không tì vết.

Cách dưỡng da bằng nước vo gạo

Rửa mặt bằng nước vo gạo

Mỗi buổi sáng, sau khi ngủ dậy bạn nên rửa mặt bằng nước vo gạo. Thói quen này hỗ trợ đào thải độc tố, cặn bã tiết ra trong lỗ chân lông một cách triệt để. Hơn nữa, nguồn dưỡng chất trong nước vo gạo sẽ bảo vệ da trước các tác nhân của ánh nắng mặt trời.

Cách thực hiện cực kỳ đơn giản, bạn nên vo lượng nước gạo lớn rồi bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng khoảng 4 - 5 ngày. Nên nhớ, hãy rửa lại với nước mát sau đó.

Đắp mặt nạ nước vo gạo

Vì nước vo gạo cực kỳ lành tính nên bạn có thể kết hợp cùng với nhiều loại nguyên liệu tự nhiên khác nhau để mang đến hiệu quả dưỡng da tốt hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 3 muỗng canh gạo

- 1 viên Vitamin E

- 1 mặt nạ giấy

Cách thực hiện: 

Vo gạo với nước rồi cho vào nồi đun sôi cùng 100ml nước. Giữ hỗn hợp sôi khoảng 3 phút thì tắt bếp, đổ nước ra chiếc bát lớn đợi đến khi nguội hẳn thì thêm Vitamin E vào. Khuấy đều, cho mặt nạ giấy vào, nhúng ướt sau đó đắp lên mặt. Nằm thư giãn khoảng 10 phút thì rửa lại với nước mát.

Nước vo gạo: 'Thần dược' làm trắng, trị mụn, xóa mờ nám da mà bạn đang vứt đi mỗi ngày - Ảnh 2
Kết hợp cùng Vitamin E  là cách làm đẹp bằng nước vo gạo mang đến hiệu quả vượt trội - Ảnh: Internet

Dùng nước vo gạo làm xịt khoáng

Cách dùng nước vo gạo làm xịt khoáng này sẽ giúp cung cấp độ ẩm, cân bằng da vào mùa hè oi bức, nắng nóng.

Nguyên liệu cần có:

- 3 muỗng canh gạo

- Vài nhánh hoa hồng

- 1 lát chanh tươi

Cách thực hiện:

Cho gạo và 100ml nước vào nồi, đun sôi khoảng 3 phút thì cho cánh hoa hồng vào, đậy kín nắp. Khi hỗn hợp đã nguội, đổ chúng vào bình xịt, thêm lát chanh tươi, đậy là có thể sử dụng. Bạn có thể bảo quản nước xịt khoáng này trong tủ lạnh để làm tăng hiệu quả hạ nhiệt cho làn da.

Nước vo gạo: 'Thần dược' làm trắng, trị mụn, xóa mờ nám da mà bạn đang vứt đi mỗi ngày - Ảnh 3
Dùng nước vo gạo để xịt khoáng là cách làm đẹp mang đến hiệu quả tức thì - Ảnh: Internet

Với những cách dùng nước vo gạo trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn, sạch mụn, không thâm nám mà ai ai cũng mơ ước.

Lấy nước vo gạo trộn với thứ này làm mặt nạ đắp qua đêm, da trắng mịn như bông bưởi sau 10 ngày

Lấy nước vo gạo trộn với thứ này làm mặt nạ đắp qua đêm, da trắng mịn như bông bưởi sau 10 ngày

Biết cách dùng nước vo gạo để đắp mặt nạ qua đêm, bạn sẽ sở hữu làn da trắng mịn, sạch mụn, không thâm nám trong thời gian cực ngắn.

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