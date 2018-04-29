Nước vo gạo: 'Thần dược' làm trắng, trị mụn, xóa mờ nám da mà bạn đang vứt đi mỗi ngày

Lượng cám gạo được lấy đi bởi nước vô cùng tốt cho việc làm sạch lỗ chân lông, hạn chế khả năng nổi mụn, viêm da. Bên cạnh đó, nguồn dưỡng chất dồi dào trong nước vo gạo thẩm thấu vào bên trong làm tăng tốc độ quá trình tái tạo tế bào mới giúp làn da trắng mịn nhanh chóng.

Nước vo gạo chứa lượng cám cực kỳ tốt đối với làn da. Nếu sử dụng đúng cách loại nước này, bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng, đồng thời đẩy lùi lão hóa.

Dưỡng chất trong cám gạo có khả năng ngăn ngừa sản sinh hắc sắc tố melanin - nguyên nhân gây nám, tàn nhang, từ đó điều trị các vấn đề này hiệu nghiệm.

Trong khi đó, lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong loại nước này hỗ trợ xóa bỏ các gốc tự do, ngăn ngừa quá trình lão hóa tế bào, ngăn ngừa nếp nhăn giúp làn da tươi trẻ, mịn màng.

Được biết, nước vo gạo là "thần dược" giúp phụ nữ Nhật Bản lưu giữ tuổi xuân, làn da tươi trẻ, không tì vết.

Cách dưỡng da bằng nước vo gạo

Rửa mặt bằng nước vo gạo

Mỗi buổi sáng, sau khi ngủ dậy bạn nên rửa mặt bằng nước vo gạo. Thói quen này hỗ trợ đào thải độc tố, cặn bã tiết ra trong lỗ chân lông một cách triệt để. Hơn nữa, nguồn dưỡng chất trong nước vo gạo sẽ bảo vệ da trước các tác nhân của ánh nắng mặt trời.

Cách thực hiện cực kỳ đơn giản, bạn nên vo lượng nước gạo lớn rồi bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng khoảng 4 - 5 ngày. Nên nhớ, hãy rửa lại với nước mát sau đó.

Đắp mặt nạ nước vo gạo

Vì nước vo gạo cực kỳ lành tính nên bạn có thể kết hợp cùng với nhiều loại nguyên liệu tự nhiên khác nhau để mang đến hiệu quả dưỡng da tốt hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 3 muỗng canh gạo

- 1 viên Vitamin E

- 1 mặt nạ giấy

Cách thực hiện:

Vo gạo với nước rồi cho vào nồi đun sôi cùng 100ml nước. Giữ hỗn hợp sôi khoảng 3 phút thì tắt bếp, đổ nước ra chiếc bát lớn đợi đến khi nguội hẳn thì thêm Vitamin E vào. Khuấy đều, cho mặt nạ giấy vào, nhúng ướt sau đó đắp lên mặt. Nằm thư giãn khoảng 10 phút thì rửa lại với nước mát.

Kết hợp cùng Vitamin E là cách làm đẹp bằng nước vo gạo mang đến hiệu quả vượt trội - Ảnh: Internet

Dùng nước vo gạo làm xịt khoáng

Cách dùng nước vo gạo làm xịt khoáng này sẽ giúp cung cấp độ ẩm, cân bằng da vào mùa hè oi bức, nắng nóng.

Nguyên liệu cần có:

- 3 muỗng canh gạo

- Vài nhánh hoa hồng

- 1 lát chanh tươi

Cách thực hiện:

Cho gạo và 100ml nước vào nồi, đun sôi khoảng 3 phút thì cho cánh hoa hồng vào, đậy kín nắp. Khi hỗn hợp đã nguội, đổ chúng vào bình xịt, thêm lát chanh tươi, đậy là có thể sử dụng. Bạn có thể bảo quản nước xịt khoáng này trong tủ lạnh để làm tăng hiệu quả hạ nhiệt cho làn da.

Dùng nước vo gạo để xịt khoáng là cách làm đẹp mang đến hiệu quả tức thì - Ảnh: Internet

Với những cách dùng nước vo gạo trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn, sạch mụn, không thâm nám mà ai ai cũng mơ ước.