Những cách tẩy nốt ruồi an toàn, hiệu quả có thật sự đáng tin?

Nốt ruồi có thể nói là một trong những đặc trưng của con người, giúp dễ dàng phân biệt giữa người này, người kia.

Có bao giờ bạn cảm thấy khó chịu và có ý định tìm cách tẩy nốt ruồi trên gương mặt hay các vị trí khác trên cơ thể vì muốn mình trở nên hoàn hảo hơn không? Nhưng bạn mãi phân vân, không biết có cách nào dễ thực hiện, giảm đau quan trọng là từ nguyên liệu dễ làm có thể thực hiện tại nhà. Đừng lo, bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn những bí quyết cực hay về mẹo tẩy nốt ruồi đơn giản.

Ở một số vị trí trên thân thể thì thường ít người chú ý, nhưng trên gương mặt, cánh tay nhiều người cảm thấy mất thẩm mỹ hoặc không hợp phong thuỷ nên thường tìm cách tẩy nốt ruồi .

Về vị trí, có người sở hữu nốt ruồi trên cánh tay, bả vai, chân nhưng cũng có người có nốt ruồi ở khoé mắt hay những vị trí trên gương mặt.

Tuy nhiên, trước khi tẩy, chúng ta cần hiểu rõ về nốt ruồi là gì và những phương pháp tẩy an toàn để bảo vệ sức khoẻ.

Có nên tẩy nốt ruồi hay không?

Cũng giống như tàn nhang, mụn thì nốt ruồi là dấu hiệu bình thường xuất hiện trên da. Theo các bác sĩ cho biết, hầu như chúng ta đều có sở hữu nốt ruồi với số lượng khoảng từ 10 – 40 nốt ở nhiều vị trí khác nhau trên toàn bộ cơ thể.

Đa phần trường hợp nốt ruồi đều là lành tính và không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ nên việc giữ lại nốt ruồi không ảnh hưởng gì.

Tuy nhiên, ở những vị trí đặc biệt khiến bạn cảm thấy khó chịu, mất thẩm mỹ thì xóa nốt ruồi là cách lấy lại tự tin cho bạn.

Cũng cần cân nhắc trong trường hợp nốt ruồi có kích thước quá lớn, thì không nên áp dụng phương pháp tẩy nốt ruồi tại nhà mà chưa thăm khám.

Bên cạnh đó, nếu nốt ruồi thay đổi sắc tố, kích thước, màu sắc hay hình dáng thì sẽ là vấn đề đáng lo ngại vì có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư da.

Ở những trường hợp này, bạn nên nhanh chóng tìm đến bác sĩ chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán chính xác nhất.

2. Cách tẩy nốt ruồi tại nhà

Dùng giấm táo tẩy nốt ruồi đen

Đối với phương pháp dùng giấm táo tẩy nốt ruồi đen, được xem là cách khá đơn giản được nhiều người chia sẻ. Nhưng bạn cũng cần lưu ý chỉ nên áp dụng ở những vị trí như tay chân để đảm bảo an toàn.

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị giấm táo nguyên chất. Đối với loại giấm táo này rất dễ tìm, có thể mua ở siêu thị, cửa hàng tạp hoá.

Tiếp theo, bạn cần rửa sạch vùng da có nốt ruồi, có thể dùng cồn để lau nhẹ. Sau đó, dùng một túi chườm hoặc khăn ấm chườm vào vị trí nốt ruồi trong thời gian 15 phút. Đây là bước quan trọng để tăng hiệu quả loại bỏ nốt ruồi.

Hướng dẫn cách tẩy nốt ruồi bằng giấm táo

Bạn dùng một cái tăm bông nhúng vào dung dịch giấm táo vào vị trí nốt ruồi cần tẩy. Bạn nên thao tác cẩn thận tránh dung dịch thấm ra quá nhiều ở các vùng da xung quanh.

Bạn cần để yên cho giấm táo thấm vào nốt ruồi khoảng 15 phút rồi rửa sạch vùng da này.

Đối với cách làm này nên kiên trì lặp lại 4 lần/ngày cho đến khi thấy nốt ruồi mờ dần và biến mất. Thời gian để đạt hiệu quả thường phải kéo dài từ 1 tháng trở lên.

Dùng dầu dừa tẩy nốt ruồi

Nhở các axit béo bão hoà có trong dầu dừa sẽ giúp kháng khuẩn và làm mềm vùng da có nốt ruồi.

Không những vậy, acid palmitic, acid lauric, acid myristic, acid capric... cùng các loại vitamin E, vitamin K kết hợp với những khoáng chất có trong dầu dừa sẽ giúp làm mềm, bào mòn và nhạt màu dần những nốt ruồi trên da.

Bên cạnh đó, dầu dừa còn là phương pháp làm đẹp da an toàn được nhiều người áp dụng, có thể dùng bôi lên da mặt khá an toàn.

Dầu dừa không chỉ giúp làm đẹp da mà còn có thể tẩy nốt ruồi

Về cách thực hiện, đầu tiên bạn cần vệ sinh da sạch sẽ, dùng một ít dầu dừa nguyên chất để bôi lên nốt ruồi để qua đêm. Vào sáng hôm sau mới rửa sạch lại.

Tuy nhiên chỉ nên bôi vào vị trí nốt ruồi, tránh việc bôi hết vùng da mặt qua đêm sẽ gây bít tắc lỗ chân lông.

Đối với cách làm này, bạn nên thực hiện đều đặn mỗi buổi tối trước khi đi ngủ để đạt được hiệu quả cao.

Tẩy nốt ruồi bằng tỏi

Một trong những nguyên liệu quen thuộc dùng tẩy nốt ruồi mà hầu như căn bếp nhà nào cũng có chính là tỏi.

Thành phần của tỏi có chứa allicin sẽ có tác dụng khử khuẩn, tăng sức đề kháng, tránh sự tấn công và phát triển của vi khuẩn và tăng sức đề kháng.

Đặc biệt nhất, phải kể đến sulphur hoạt tính trong tỏi được đánh giá cao nhờ có tính kháng sinh, giúp hỗ trợ trị mụn rất hiệu quả, kể cả mụn thịt, nốt ruồi, vết đốm nâu.

Không những vậy, enzyme trong tỏi còn có khả năng phá vỡ sắc tố là nguyên nhân gây ra mụn ruồi.

Khi kết hợp với vitamin B, E và tính tăng bài tiết hormon, tái tạo da của thành phần củ tỏi sẽ ngừa những đốm đen quay trở lại.

Tỏi có nhiều thành phần có lợi giúp tẩy nốt ruồi hiệu quả

Về cách thực hiện, bạn sử dụng vài tép tỏi rửa sạch, giả nhỏ rồi đắp vào phần mụn ruồi để qua đêm.

Tuy nhiên, chỉ nên dùng với lượng vừa đủ và bảo vệ vùng da xung quanh bằng dầu dừa để tránh tình trạng gây bỏng rát vùng da này.

Dùng tỏi tẩy nốt ruồi là phương pháp tự nhiên, cần thực hiện kiên trì từ 5 ngày trở nên cho đến khi nốt ruồi mờ đi. Nhưng trong trường hợp da kích ứng, bỏng đỏ bất thường thì bạn không nên tiếp tục.

Dùng I-ốt tẩy nốt ruồi

Một cách tẩy nốt ruồi tự nhiên có thể áp dụng tại nhà là dùng i-ốt. Trước tiên, bạn cần làm sạch nốt ruồi rồi làm xước nhẹ trên bề mặt nốt ruồi.

Tiếp đến, dùng một lượng nhỏ muối i-ốt để rắc lên vùng da này, dùng băng cá nhân băng lại, tốt nhất nên để qua đêm.

Bất ngờ với cách tẩy nốt ruồi bằng muối i-ốt

Đối với cách làm này, bạn nên thực hiện 3 lần/ngày và thực hiện từ 1 tuần trở lên. Nhờ vào thành phần có lợi trong muối i-ốt sẽ giúp ngăn ngừa quá trình hình thành những sắc tố trên nốt ruồi. Nếu áp dụng cách này thường xuyên sẽ giúp nốt ruồi mờ dần rồi biến mất.

Tẩy nốt ruồi bằng chuối

Chuối là một loại quả đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ, không những vậy, vỏ của loại quả này còn có công dụng bất ngờ chính là tẩy nốt ruồi khá hiệu quả.

Do quả chuối chứa nhiều vi chất tự nhiên có tác dụng kháng khuẩn, tẩy trắng và giúp làm mờ các vết thâm hiệu quả và được đánh giá khá an toàn cho làn da nếu thực hiện đúng cách.

Cạo lớp vỏ chuối dùng tẩy nốt ruồi an toàn

Bạn cần chuẩn bị một quả chuối rồi cạo lớp vỏ bên trong rồi đắp lên vị trí có nốt ruồi, dùng băng gạc dán lại để qua đêm.

Đối với cách làm này, bạn nên thực hiện kiên trì trong khoảng một tháng để nốt ruồi dần mờ đi. Do vỏ chuối có nhiều enzyme nên có tác dụng tốt giúp nốt ruồi khô và rụng khỏi bề mặt da.

Ngoài ra, có một số loại kem có tác dụng tẩy nốt ruồi được bán ở các tiệm thuốc tây. Bạn nên nhờ dược sĩ tư vấn cách sử dụng hiệu quả, thường là phải cạo bớt phần da mỏng trên bề mặt nốt ruồi rồi mới bôi kem lên.

Thông thường, những sản phẩm này có tác dụng nhanh, làm nóng và khiến nốt ruồi bong ra rồi kết vảy.

Tuy nhiên, để phòng trừ những nguy cơ do thực hiện sai cách hoặc đối với nốt ruồi có kích thước lớn, mới phát sinh bị thay đổi màu sắc... bạn nên nhờ bác sĩ tư vấn sau khi chẩn đoán để loại trừ nguy cơ ung thư và đảm bảo an toàn.

Hy vọng, với những cách tẩy nốt ruồi đơn giản, có thể thực hiện được tại nhà từ nguyên liệu dễ tìm được chia sẻ tại bài viết này sẽ giúp bạn nhanh chóng loại bỏ được những nốt ruồi “đáng ghét” và lấy lại sự tự tin của bản thân.