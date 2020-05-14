Làm thế nào để nhận biết da nhiễm độc tố để điều trị kịp thời? Cùng xem mình có các biểu hiện nào sau đây để bảo vệ làn da của mình ngay khi còn có thể nhé!

Làn da chúng ta thường xuyên nhiễm độc tố do tiếp xúc với môi trường bên ngoài, hoá chất, mỹ phẩm, vì vậy thải độc da nhiễm corticoid là cần thiết, nhất là với chị em phụ nữ. Khi làn da mới có dấu hiệu nhẹ, bạn can thiệp sớm sẽ dễ dàng điều trị hơn. Đừng để làn da trở nên tổn thương nặng mới đi tìm giải pháp thì sẽ mất khá nhiều thời gian phục hồi hơn.

- Lỗ chân lông to : lỗ chân lông to là một trong các dấu hiệu nhận biết làn da cần được chăm sóc vì đã bị nhiễm corticoid. Khi bạn dùng mọi cách để tẩy tế bào chết như mỹ phẩm chuyên dụng, massage mà vẫn không cải thiện được tình hình thì đã đến lúc báo động làn da cần được cứu ngay tức thì.

- Da sạm đi : làn da lão hoá và yếu dần theo thời gian, tỉ lệ thuận với độ tuổi của mỗi chúng ta. Khi còn trẻ, làn da khoẻ mạnh và có sức đề kháng với ngoại cảnh tốt cho nên các bạn trẻ khó nhận ra các dấu hiệu tích tụ độc tố trên da khiến da sạm đi. Điều này lại rõ nét hơn ở người lớn tuổi hơn.

Dấu hiệu nhận biết làn da đang cầu cứu do đang nhiễm corticoid bạn đã biết chưa?

- Nám, tàn nhang: Làn da bí bách, nhiễm độc tố sẽ gây ra nám, tàn nhang. Vì vậy ngoài thoa kem chống nắng để bảo vệ, phòng ngừa thì thải độc da nhiễm corticoid là một cách giúp cải thiện làn da nhanh chóng.

- Da mất độ săn chắc: việc lạm dụng mỹ phẩm thường xuyên trong làm đẹp, trang điểm cũng là nguyên nhân dẫn đến làn da bị nhiễm độc từ lượng chì và thuỷ ngân, chúng vào sâu bên trong da phá hủy sợi collagen và elastin, làm khô đi chất keo gắn kết các mô khiến độ đàn hồi của da mất dần, các nếp nhăn bắt đầu xuất hiện ở những vùng nhạy cảm dễ nhìn thấy sự lão hoá như vùng mí mắt, quanh miệng.

- Mụn xuất hiện khi đã lớn tuổi: Khi bạn đã bước qua tuổi dậy thì nhưng mụn vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều trên da thì đó cũng là một biểu hiện của làn da bị nhiễm corticoid, đến nhiều từ các hoá chất trong mỹ phẩm rẻ tiền, không rõ xuất xứ như kem trộn…

Làm thế nào để thải độc cho da?

Khi đã biết được làn da của mình đã nhiễm độc tố qua dấu hiệu da mặt đang thải độc thì phải làm thế nào để cứu chữa đây? Mách bạn 4 giải pháp sau đây, cùng thực hiện để cứu cánh làn da ngay nhé!

- Tẩy tế bào chết: sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết từ thiên nhiên chứa AHA/BHA để dung dịch thẩm thấu sâu vào bên trong các bề mặt da, tiêu diệt vi khuẩn tận sâu bên trong và làm sạch các nang lông.

Các loại mặt nạ đất sét giúp thải độc da nhiễm corticoid rất tốt, có tác dụng thanh lọc và cải thiện da khoẻ mạnh

- Xông mặt thải độc da: liệu pháp xông hơi là an toàn nhất cho các chị em phụ nữ thải độc da nhiễm corticoid, xông hơi bằng các loại thảo dược tự nhiên vừa an toàn vừa giúp nở lỗ chân lông, đẩy bụi bẩn ra ngoài, cải thiện làn da hồng hào, khoẻ mạnh.

- Massage: massage là phương pháp giúp da thư giãn, bạn có thể massage cho da cùng với baking soda và chanh để tẩy các tế bào chết và đẩy các độc tố bên trong da ra ngoài.

- Đắp mặt nạ đất sét: có rất nhiều mặt nạ đất sét với nhiều công dụng khác nhau có tác dụng thanh lọc làn da, loại bỏ bụi bẩn cho da rất tốt.

Khi da bị nhiễm Corticoid là cảnh báo cho thấy các thành phần độc hại đã làm tổn thương làn da bạn, lấy lại vẻ đẹp tự nhiên, sáng khỏe cho làn da. Có nhiều phương pháp thải độc cho da mặt như massage, đắp mặt nạ đất sét nhưng xông hơi là liệu pháp được nhiều chị em ưa chuộng nhất.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay, chúng ta cùng tham khảo các cách xông mặt thải độc corticoid và uống, đắp mặt nạ bằng các nguyên liệu thiên nhiên như lá trà xanh, lá ngải cứu, tía tô, sả…để phục hồi làn da nhé! Khi kết hợp với các dược liệu này, bạn còn giúp làn da của mình đẹp hơn nhờ và khả năng chống oxy hoá, sát khuẩn, kháng viêm, trị mụn nữa đấy!

Xông hơi thải độc từ các nguyên liệu thiên nhiên như lá trà xanh là liệu pháp được nhiều chị em yêu thích

- Thực hiện xông hơi thải độc bằng lá trà xanh thì áp dụng tuần 1-2 lần với công thức như sau:

+ Rửa sạch 1 nắm lá trà xanh, vò nát, mang đun với một lượng nước vừa đủ, sau đó cho thêm 1 nhúm muối biển.

+ Sau khi nước sôi khoảng 3 – 5 phút thì tắt bếp, đổ ra tô sạch để nguội bớt. Cách xông là dùng khăn sạch trùm đầu hoặc đổ hỗn hợp nước xông vào máy xông mặt và tiến hành xông da mặt trong 10 phút, sau khi xông xong thì để da khô tự nhiên, không lau ngay khi vừa thực hiện xong.

- Thải độc cho da bằng cách uống nước lá diếp cá, bên cạnh thải độc hiệu quả cho da, lá diếp cá còn có tác dụng giảm thâm mụn và dưỡng da sáng mịn, thực hiện như sau:

Uống nước rau diếp cá giúp thải độc tố từ bên trong, đồng thời giúp giảm thâm mụn, giúp da sáng mịn hơn

+ Dùng một nắm lá diếp cá rửa sạch, xay nhuyễn, vắt lấy phần nước, bỏ bã và uống mỗi ngày như nước thông thường.

+ Có thể trộn với thịt nha đam để tạo vị ngon hơn và giảm bớt mùi tanh.

- Thải độc da bằng mướp đắng (khổ qua) bằng cách đắp mặt nạ thải độc da nhiễm Corticoid. Ngoài công dụng thải độc cho da, mướp đắng còn rất hiệu quả trong chống viêm nhiễm, tái tạo da, tăng sức đề kháng cho da. Các loại mặt nạ sử dụng cho da cũng nên tự tay chế biến từ các thành phần thiên nhiên thay vì mua loại có sẵn, tự chế biến sẽ an toàn và hiệu quả hơn, cách thức hiện như sau:

+ Trộn 2 thìa bột mướp đắng (khổ qua) vào 1 thìa mật ong nguyên chất, tiếp tục cho thêm 2 thìa nước ấm rồi khuấy đều lên thành hỗn hợp sền sệt.

+ Rửa mặt sạch bằng nước ấm, sau đó thoa đều hỗn hợp lên da và giữ trong thời gian 20 phút. Sau đó, rửa mặt sạch bằng nước mát rồi thấm khô. Áp dụng 2 lần/ tuần sẽ giúp làn da rút ngắn thời gian cải thiện.

Độc tố tích tụ lâu ngày sẽ khiến làn da bị tổn thương nặng nề, nếu không điều trị kịp thời có khả năng dẫn đến ung thư da. Vì vậy, việc phát hiện làn da đang có dấu hiệu và thực hiện thải độc da nhiễm corticoid càng sớm càng tốt. Có rất nhiều phương pháp để chăm sóc da của chúng ta, chị em có thể áp dụng thử cho mình.

Hầu như các liệu pháp bằng thiên nhiên được yêu thích hơn cả bởi sự an toàn và hiệu quả giúp da tươi trẻ và khỏe mạnh từ sâu bên trong và không kén chọn cơ địa, hạn chế được các trường hợp dị ứng với da.

Khổ qua hay còn gọi là mướp đắng trộn cùng mật ong đắp lên da sẽ đào thải độc tố hiệu quả, giúp da trắng hồng, săn chắc

Đồng thời khi áp dụng các cách thải độc da nhiễm corticoid sẽ giúp làn da trở nên rạng rỡ, mịn màng, săn chắc hơn nhờ và các hoạt chất từ các thành phần của dược liệu sẵn có. Tuy nhiên, khi bạn chọn cách làm đẹp từ thiên nhiên thì mất nhiều thời gian hơn để thực hiện thủ công, cần có sự kiên trì thì mới mau phục hồi da và xinh đẹp hơn, bạn nhé!