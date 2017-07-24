Những cách tắm trắng tại nhà từ thiên nhiên hiệu quả nhất

Thuốc bắc là tổng hợp nhiều vị thuốc quý như tánh linh, cam thảo, ưu truật... Đây đều là những thành phần có lợi cho sức khỏe giúp chữa được nhiều loại bệnh. Ngoài ra, dùng thuốc bắc tắm trắng là biện pháp mà nhiều chị em đã áp dụng cho công hiệu cực cao. Làn da sẽ trở nên trắng sáng, căng mịn, không còn mụn nhọt và vết thâm.

Công việc bận rộn, nhiều người không có thời gian để chăm chút cho cơ thể. Tuy vẫn muốn làm đẹp bản thân nhưng chị em đành ngậm ngùi chịu một làn da đen sạm, rám nắng vì không thể đến các viện chăm sóc da . Tuy nhiên, có một giải pháp tuyệt vời mà ngay cả những người bận rộn nhất cũng có thể áp dụng được. Chúng ta nên chọn các cách tắm trắng tại nhà từ thiên nhiên. Cách này vừa không tốn nhiều quỹ thời gian quý báu của bạn mà lại còn cho hiệu quả đến ngạc nhiên.

Chỉ cần đun sôi thuốc bắc với nước rồi lọc bỏ phần bã. Lấy nước này tắm mỗi ngày là được. Hoặc có thẻ dùng cách nghiền thuốc bắc thành bột, đem trộn với mật ong hoặc trứng gà thoa đều lên da sau khi tắm. Giữ khoảng 30 phút rồi tắm sạch lại với nước ấm.

Tắm trắng tại nhà từ bã cà phê

Sau khi pha cà phê, bạn đừng nên bỏ bã vì nó là sản phẩm tắm trắng từ thiên nhiên hiệu quả. Bã cà phê có chứa hàm lượng cafein giúp ngăn ngừa lão hóa, tẩy tế bào chết, trị mụn, làm mờ vết thâm nám... Sử dụng nó để dưỡng trắng đa là cách cực hay cho bạn làn da đẹp như ý.

Bã cà phê có thể kết hợp với nhiều sản phẩm khác như sữa tươi không đường, mật ong, tinh dầu thiên nhiên. Bạn có thể chọn một cách để áp dụng. Trộn nó thành hỗn hợp đặc sệt và thoa đều lên da sau khi tắm, massage nhẹ nhàng và giữ từ 20 – 30 phút rồi tắm sạch lại lần nữa.

Tắm trắng tại nhà với cám gạo

Trong cám gạo có chứa vitamin B, A, E các khoáng chất và axit phytic có tác dụng tẩy tế bào chế, loại bỏ hắc tố trên da, tái tạo da mới, bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời. Đồng thời thúc đẩy làm trắng da hiệu quả sau một thời gian sử dụng.

Dùng bột cám gạo trộn với mật ong và chút dầu oliu, khuấy đều để tạo thành hỗn hợp đặc sánh là được. Cũng giống như cách trên, bạn hãy thoa đều hỗn hợp này lên da và giữ khoảng 30 phút trước khi tắm sạch lại với nước ấm.

Tắm trắng tại nhà từ bột ngọc trai thiên nhiên

Bột ngọc trai là sản vât quý từ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, nhưng cách này khá tốn kém vì bột ngọc trai rất mắc tiền. Tuy nhiên, nếu bạn có điều kiện thì ngại gì mà không áp dụng cách tắm trắng tại nhà từ thiên nhiên này. Trong bột ngọc trai có chứa nhiều vitamin, canxi, protein, axit amin rất tốt cho da.

Bằng cách trộn bột ngọc trai với chút sữa tươi không đường và nước cốt chanh để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Thoa đều hỗn hợp lên da sau khi tắm sạch sẽ, massage nhẹ nhàng đển dưỡng chất phát huy tác dụng.

Vài lưu ý khi tắm trắng tại nhà từ thiên nhiên

Để có thể đạt hiệu quả dưỡng trắng da cao nhất, chị em cần lưu ý một vài điều sau:

- Cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng mặt trời.

- Cần tắm rửa sạch sẽ trước khi áp dụng tắm trắng bằng biện pháp thiên nhiên.

- Cần kiên trì áp dụng mỗi tuần 2 – 3 lần là tốt nhất.

- Không nên lạm dụng mỹ phẩm để tránh bị dị ứng da.

Với những cách tắm trắng tại nhà từ thiên nhiên trên đây, bạn hãy yên tâm vì một thời gian ngắn nữa làn da sẽ trở nên đẹp mịn màng và trắng hồng như ý.