Bia có độ pH thấp, vì vậy nó sẽ giúp làm se khít các nang lông, cũng như loại bỏ bụi bẩn và dầu cặn trên mặt và da. Bọt bia cực tốt cho việc điều trị mụn vì nó giúp làm chậm quá trình tạo ra sebum, một thành phần chính gây ra mụn nhọt. Men bia cũng là một nguồn cung cấp vitamin B, protein, selenium, kali, sắt, kẽm và magiê. Và để biết cách làm trắng da mặt bằng bia, hãy tham khảo những cách sau nhé.

Việc sử dụng bia như một sản phẩm chăm sóc sắc đẹp có vẻ khá kì lạ. Nhưng nếu biết cách sử dụng đúng, bia sẽ là một sản phẩm làm trắng da mặt thần kì. Đừng chần chừ nữa, hãy nhanh tay bỏ túi các cách làm trắng da mặt bia dưới đây ngay thôi các chị em, vừa an toàn, không hề dùng kem, thuốc gì cả, làn da lại trắng bóc, mịn màng lắm nhé.

Thành phần:

1/2 muỗng cà phê bia

1 lòng trứng trắng

1 ít nước chiết hạnh nhân tinh khiết

Hướng dẫn: Trộn thật đều hỗn hợp cho đến khi thật tơi bông (trên mặt hỗn hợp xuất hiện lớp bọt dày là được). Rửa sạch mặt và để khô một chút (Cần giữ lại một lượng nước vừa đủ trên mặt). Thoa đều hỗn hợp lên mặt (nhớ có cả bọt) rồi massage mặt một cách nhẹ nhàng. Để mặt nạ trong ít nhất 15 – 20phút. Sau đó rửa mặt lại bằng nước ấm. Bạn sẽ thấy làn da không những trắng sáng hơn mà còn giảm hẳn mụn đi nhé. Nhớ áp dụng cách làm trắng da mặt bằng bia cực hiệu quả này 2 lần/tuần để chăm sóc da tốt nhất nhé.

Tuyệt chiêu vừa làm sạch kết hợp dưỡng trắng da mặt bằng bia nhanh chóng

Thành phần:

Sữa rửa mặt, loại dịu nhẹ hoặc được chiết xuất từ dầu ôliu

Một chai bia

Hướng dẫn: Trộn một ít sữa rửa mặt với loại bia yêu thích của bạn và dùng trên da mặt khi nào bạn muốn, vừa rửa mặt bằng hỗn hợp vừa kết hợp mát xa nhẹ nhàng để làm sạch sâu và dưỡng chất thấm sâu vào nuôi dưỡng da. Sau khi rửa lại bằng nước sạch bạn sẽ thấy da mặt có cảm giác thật mềm mại, mịn màng thích ý vô cùng. Áp dụng cách làm trắng da mặt bằng bia này thường xuyên, làn da không bị khô sau rửa mặt mà còn được dưỡng ẩm, trắng hồng rực rỡ vô cùng nhanh chóng đấy.

Bí quyết cách làm trắng da mặt bằng bia và dâu tây

Thành phần:

2-3 quả dâu tây

Vài giọt bia để làm nhão

mướng dẫn: Cho dâu tây vào bát và thêm bia, trộn đều cho đến khi dâu tây nhão ra. Thoa hỗn hợp lên mặt và cổ, massage khuôn mặt thật nhẹ nhàng, và để cho nó trong khoảng 15-20 phút. Rửa sạch hỗn hợp khỏi mặt, và thêm một chút kem dưỡng ẩm để tăng hiệu quả. Bia dưỡng ẩm, giảm mụn, làm sạch da mặt, cùng làm trắng da kết hợp với tính chất tẩy sáng, làm trắng da mặt cực kỳ tuyệt vời của dâu tây giúp các bạn có được công thức làm trắng da mặt bằng bia và dây tây tại nhà rất đơn giản lại tác dụng không thua kém bất kỳ loại mỹ phẩm đắt tiền nào.

Dùng bia để làm kem dưỡng da ban đêm

Thành phần:

2 thìa mật ong

3 thìa nước cốt chanh

3 thìa dầu ô liu (loại nguyên chất)

Bia tươi

Tinh bột nghệ nguyên chất

Hướng dẫn: Trộn thật đều hỗn hợp gồm 4 thành phần đầu. Thêm tinh bột nghệ sau đó. Trộn đều tiếp. Thêm bia nếu hỗn hợp hơi khô quá. Cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh, nút chặt và cất trong ngăn mát tủ lạnh để bảo quản dùng được nhiều lần sau. Trước khi sử dụng, bạn nên rửa sạch mặt trước (nhớ bỏ cả lớp tẩy trang). Để da mặt vừa đủ ẩm, thoa đều kem dưỡng da mặt từ bia lên mặt. Có thể thêm nhiều kem ở các vùng da bị sẫm màu. Để hỗn hợp trên mặt trong ít nhất 20 phút. Sau đó rửa sạch mặt và đi ngủ. Làm hàng ngày trước khi đi ngủ. Chỉ sau 2 tuần bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt với cách làm trắng da mặt từ bia này đấy.