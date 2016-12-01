Nghiền nhuyễn rau này đắp, mụn thịt li ti quanh mắt biến mất sạch không còn dấu vết

Mụn thịt quanh mắt là tình trạng rất nhiều người gặp phải. Nó không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của đôi mắt rất nhiều.

Mụn thịt - mụn gạo (hay còn gọi là u tuyến mồ hôi) có tên khoa học là siringoma. Đây là loại mụn rất hay xuất hiện ở quanh mắt, cả vùng đuôi mắt, mí mắt cũng như dưới bầu mắt. Ban đầu, mụn chỉ ở kích thước li ti như đầu tăm, nhưng ở một số người, nó có xu hướng phát triển to và dày hơn, kéo theo quầng mắt sần sùi, thâm đen làm bạn già đi nhiều tuổi.

Trước đây, nhiều người nghĩ rằng mụn thịt là do vệ sinh không sạch sẽ. Tuy nhiên nguyên nhân thực tế của mụn thịt là rối loạn chuyển hóa các tuyến bã nhờn dưới da, gây nên u viêm.

Để trị bay các đốm mụn thịt đáng ghét này, người ta có thể dùng laser đốt. Tuy nhiên có 1 phương pháp tự nhiên ít đau đớn và tốn kém hơn, đó là sử dụng lá tía tô kết hợp xông hơi da mặt.

Nguyên liệu:

- Sả 2 cây

- Lá kinh giới 1 bó

- Lá tía tô 1 bó

- Chanh 2 quả

- 1 thìa mật ong

Cách làm:

B1:Kinh giới tía tô mua về rửa sạch, nhặt lấy lá. Sả rửa sạch cắt khúc đập dập

B2: Đun 1 nồi nước sôi, cho toàn bộ sả, toàn bộ kinh giới, 1/2 số tía tô vào nồi, khi nước sôi lại tắt bếp, vắt chanh.

B3: Dùng nồi nước vừa làm xông mặt cho lỗ chân lông nở ra khoảng 20 phút.

B4: 1/2 số tía tô còn lại bạn giã nát, thêm 1 chút mật ong. trộn đều

B5: Rửa mặt sau khi xông, đắp phần tía tô mật ong giã nát lên vùng da mụn thịt quanh mắt.

B6: Nằm nghỉ 30 phút, rửa sạch mặt và thấm khô da

Làm liên tục mỗi ngày trong 1 tuần bạn sẽ thấy các mụn thịt quanh mắt giảm hẳn và dần biến mất.

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