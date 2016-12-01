Nghiền nhuyễn rau này đắp, mụn thịt li ti quanh mắt biến mất sạch không còn dấu vết

Chăm sóc da 01/12/2016 15:58

Mụn thịt quanh mắt là tình trạng rất nhiều người gặp phải. Nó không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của đôi mắt rất nhiều.

Mụn thịt - mụn gạo (hay còn gọi là u tuyến mồ hôi) có tên khoa học là siringoma. Đây là loại mụn rất hay xuất hiện ở quanh mắt, cả vùng đuôi mắt, mí mắt cũng như dưới bầu mắt. Ban đầu, mụn chỉ ở kích thước li ti như đầu tăm, nhưng ở một số người, nó có xu hướng phát triển to và dày hơn, kéo theo quầng mắt sần sùi, thâm đen làm bạn già đi nhiều tuổi.

Trước đây, nhiều người nghĩ rằng mụn thịt là do vệ sinh không sạch sẽ. Tuy nhiên nguyên nhân thực tế của mụn thịt là rối loạn chuyển hóa các tuyến bã nhờn dưới da, gây nên u viêm.

Để trị bay các đốm mụn thịt đáng ghét này, người ta có thể dùng laser đốt. Tuy nhiên có 1 phương pháp tự nhiên ít đau đớn và tốn kém hơn, đó là sử dụng lá tía tô kết hợp xông hơi da mặt.

Nguyên liệu:

- Sả 2 cây

- Lá kinh giới 1 bó

- Lá tía tô 1 bó

- Chanh 2 quả

- 1 thìa mật ong

Cách làm:

B1:Kinh giới tía tô mua về rửa sạch, nhặt lấy lá. Sả rửa sạch cắt khúc đập dập

B2: Đun 1 nồi nước sôi, cho toàn bộ sả, toàn bộ kinh giới, 1/2 số tía tô vào nồi, khi nước sôi lại tắt bếp, vắt chanh.

B3: Dùng nồi nước vừa làm xông mặt cho lỗ chân lông nở ra khoảng 20 phút.

B4: 1/2 số tía tô còn lại bạn giã nát, thêm 1 chút mật ong. trộn đều

B5: Rửa mặt sau khi xông, đắp phần tía tô mật ong giã nát lên vùng da mụn thịt quanh mắt.

B6: Nằm nghỉ 30 phút, rửa sạch mặt và thấm khô da

Làm liên tục mỗi ngày trong 1 tuần bạn sẽ thấy các mụn thịt quanh mắt giảm hẳn và dần biến mất.

 

Xem thêm: cách làm món sườn chua ngọt, cách làm món thịt kho tiêu

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:  

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 10 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 20 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 34 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 50 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn