Ngày nào cũng thực hiện 5 bước chăm sóc đơn giản này, da mềm mịn, trắng hồng hoàn hảo như dưỡng tại spa

Tích tụ tế bào chết là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều vấn đề về da như mụn, lão hóa, viêm, kích ứng... Để khắc phục các vấn đề này, cách đơn giản nhất là tẩy, loại bỏ chúng.

Ngoài việc sử dụng mỹ phẩm thường xuyên, đến các spa làm đẹp định kỳ, để sở hữu làn da khỏe đẹp hoàn hảo, chăm sóc theo từng bước kỹ càng là điều bắt buộc. Sau đây là 5 bước dưỡng da cơ bản mà bạn cần thực hiện mỗi ngày.

Tuy nhiên, điều bạn cần lưu ý là việc thường xuyên thực hiện công đoạn này sẽ làm da bị mài mòn. Ngoài ra, thói quen này còn gây ra tình trạng thừa dầu, trữ nước trong da. Do đó, chỉ nên thực hiện bước này 1 tuần nhiều nhất là 2 lần.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã tẩy tế bào chết ít nhất một lần mỗi tuần với các dụng cụ, sản phẩm chuyên dụng.

Đặc biệt, sử dụng các công thức có thành phần nhẹ nhàng, tự nhiên cũng là một lựa chọn hoàn hảo thay thế các sản phẩm đóng gói.

Tẩy tế bào chết giúp tăng cường sản sinh tế bào mới, cải thiện tông da - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ

Các chuyên gia thường khuyên phụ nữ dùng mặt nạ có chứa axit glycolic. Đây là một cách cấp tính vừa nuôi dưỡng vừa tẩy tế bào chết cho làn da.

Ngoài ra, loại axit này còn có thể chữa lành vùng da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời. Đồng thời, thúc đẩy tái tạo collagen cơ bản nhằm giảm nếp nhăn, cải thiện cấu trúc da, từ đó ngăn ngừa lão hóa sớm.

Axit glycolic vừa có tác dụng loại bỏ tế bào chết vừa nuôi dưỡng làn da - Ảnh: Internet

Sử dụng tinh dầu cho vùng da gặp vấn đề

Các sản phẩm chiết xuất từ tinh dầu tự nhiên có tác dụng điều tiết sản xuất bã nhờn, ngăn ngừa tình trạng thô ráp, mụn đầu đen xuất hiện dày đặc trên da mặt. Tinh dầu thực vật còn hoạt động hiệu quả trên vùng chữ T, đồng thời lành mạnh đối với mọi loại da.

Tinh dầu tự nhiên là phương pháp làm đẹp mang đến hiệu quả cao - Ảnh: Internet

Dùng vitamin C

Bổ sung vitamin C vào thói quen chăm sóc da hàng ngày sẽ cải thiện kết cấu tế bào bằng cách cung cấp lượng lớn chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Điều này giúp chữa lành, bảo vệ da khỏi tổn thương do môi trường. Đồng thời, phục hồi sự mềm mại, xóa mờ hắc sắc tố, sẹo thâm và các đốm đồi mồi.

Thêm vitamin C vào quy trình chăm sóc hàng ngày sẽ giúp da khỏe đẹp, ngăn ngừa tác nhân xấu từ môi trường - Ảnh: Internet

Chống nắng là điều bắt buộc

Vì lý do bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời luôn là ưu tiên hàng đầu. Như bạn đã biết, phơi nắng thường xuyên sẽ khiến làn da xỉn màu, đem sạm. Nặng hơn, các tia UV từ ánh nắng sẽ xâm nhập vào lớp biểu bì, gia tăng sản sinh hắc sắc tố malenin gây nên tình trạng nám, tàn nhang, đốm nâu... Thậm chí, tiếp xúc với tia tử ngoại thường xuyên sẽ làm tăng khả năng mắc ung thư da.

Do đó, điều quan trọng nhất mỗi khi ra ngoài chính là thoa kem chống nắng, che chắn cho da thật tốt.

Chống nắng là bước bắt buộc trong quy trình dưỡng da hàng ngày - Ảnh: Internet

Tuân thủ thực hiện theo 5 bước chăm sóc hàng ngày này, chắc chắn làn da sẽ khỏe mạnh, hoàn hảo vô cùng.