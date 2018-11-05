Nếu không muốn tự ti vì làn da nhăn nheo, sần sùi sau 30 tuổi, hãy bỏ ngay 14 bí quyết làm đẹp quen thuộc nhưng phản khoa học này

Nhiều người trong số chúng ta đang lãng phí thời gian và tiền bạc vì lầm tin tưởng vào 14 bí quyết
làm đẹp sau đây. Bây giờ, hãy kiểm tra xem bản thân có mắc phải những sai lầm này không, nếu có, hãy loại bỏ ngay. Trang điểm hàng ngày làm hỏng da
Trong thực tế, trang điểm không hề gây hại cho da. Mà thói quen quên tẩy trang mới làm hại làn da. Vì ban đêm, da cần không gian để hít thở và oxy hóa. Trong khi đó, vào ban ngày, mỹ phẩm có chứa các bộ lọc tia cực tím, các đặc tính giữ ẩm sẽ bảo vệ da khỏi tác động của môi trường - Ảnh: Brightside
Nên thay đổi mỹ phẩm dưỡng da theo thời gian
Đây là điều hoàn toàn sai lầm. Vì đôi khi đổi sang một loại kem mới có thể gây căng thẳng cho da. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các quy tắc chăm sóc da cho các mùa sẽ khác nhau. Kem có tác dụng duy trì độ pH tối ưu là đủ cho mùa hè, trong mùa đông ngoài việc bảo vệ khỏi tia nắng, gió và bụi, kem nên có các tính chất dưỡng ẩm và nuôi dưỡng - Ảnh: Internet
Thoa kem dưỡng da mặt theo hướng từ dưới lên trên
Nhiều người nghĩ thoa kem theo quy tắc chuyển động tròn từ dưới lên trên sẽ làm tăng tác dụng. Trong thực tế, chuyển động tay này không mang đến nhiều hữu ích - Ảnh: Brightside
Nên uống nhiều nước để ngăn ngừa nếp nhăn
Nhiều người tin rằng uống nhiều nước sẽ làm chậm quá trình lão hóa. Nhưng, thật không may, điều này không có bất kỳ minh chứng nào. Như một quy luật, các tế bào của lớp biểu bì đã chết, do đó, chúng không hấp thụ độ ẩm từ bên trong - Ảnh: Brightside
Nếu thường xuyên tập luyện cho khuôn mặt, bạn có thể loại bỏ nếp nhăn
Khuôn mặt là phần duy nhất của cơ thể, nơi các cơ được gắn trực tiếp vào da. Liên tục mát xa và tập luyện không góp phần làm mịn các nếp nhăn đã hiện diện - Ảnh: Internet
Tận dụng ánh nắng mặt trời để làm khô mụn trứng cá
Mặt trời thực sự làm khô da, sau đó da sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra nhiều dầu làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Hơn nữa, tiếp xúc quá lâu với ánh nắng mà không bảo vệ có thể thúc đẩy dị ứng gây xuất hiện các nhược điểm - Ảnh: Brightside
Làn da rám nắng chính là làn da khỏe mạnh
Da sạm màu là phản ứng bảo vệ cơ thể nhằm chống lại các tác hại từ môi trường. Tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời chỉ làm làn da nhanh lão hóa hơn - Ảnh: Brightside
Loại bỏ nốt ruồi có thể gây hại cho sức khỏe
Nốt ruồi là vấn đề về da hình thành bởi sắc tố. Các nốt ruồi có thể có màu sắc và hình dạng khác nhau, nhưng hầu hết chúng đều vô hại. Tuy nhiên, có một số trường hợp, nốt ruồi có thể biến thành u ác tính dưới ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài. Đây là lý do tại sao bạn cần loại bỏ những khuyết điểm này - Ảnh: Brightside
Mát xa mặt bằng đá lạnh rất hữu ích cho da
Đá lạnh không tốt cho mọi người vì nhiệt độ thấp có thể gây hại da vì chúng có thể làm lưu lượng máu gián đoạn. Ngoài ra, các tĩnh mạch có thể xuất hiện. Hơn nữa, sự suy giảm chức năng của các tuyến bã nhờn dẫn đến mất độ đàn hồi trên da. Những người có làn da khô không nên lạm dụng thủ thuật chăm sóc da này - Ảnh: Brightside
Nếu thường xuyên cắt, tóc sẽ phát triển nhanh hơn
Tóc mọc ở cùng tốc độ, khoảng 0,40 inch mỗi tháng, bất kể chúng có bị cắt thường xuyên hay không - Ảnh: Brightside
Cần đánh răng sau mỗi bữa ăn
Theo nghiên cứu, đánh răng ngay sau bữa ăn không chỉ vô ích mà còn có hại cho men răng - Ảnh: Internet
Màu sơn làm hại móng tay
Móng tay là tế bào chết. Nếu móng tay vẫn đang thở, sơn sẽ không bám trên chúng. Bạn nên hiểu rằng, móng tay không cần oxy và chất dinh dưỡng - Ảnh: Brightside
Hãy loại bỏ ngay 14 quan niệm sai lầm trong quá trình làm đẹp trên để bảo vệ sức khỏe và vẻ đẹp của làn da.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/neu-khong-muon-tu-ti-vi-lan-da-nhan-nheo-san-sui-sau-30-tuoi-hay-bo-ngay-14-bi-quyet-lam-dep-quen-thuoc-nhung-phan-khoa-hoc-nay-302889.html