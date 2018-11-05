Nếu không muốn tự ti vì làn da nhăn nheo, sần sùi sau 30 tuổi, hãy bỏ ngay 14 bí quyết làm đẹp quen thuộc nhưng phản khoa học này

Mỗi loại da sẽ kích ứng với từng thành phần khác nhau, thậm chí bạn không thể biết hết được bản thân mẩn cảm với loại chất nào. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải tìm hiểu kỹ thành phần, ngay cả những sản phẩm lành mạnh nhất trước dùng. Điều cần lưu ý nữa là mỹ phẩm dù có thành phần tự nhiên cũng không dành cho tất cả mọi loại da - Ảnh: Internet