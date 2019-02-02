Muốn trẻ lâu và xinh đẹp rạng ngời, hãy làm theo 5 lời khuyên này để đôi mắt luôn tươi sáng, tinh anh

Chăm sóc da 02/02/2019 09:20

Để đôi mắt và vùng da xung quanh chúng luôn tươi trẻ, mịn màng, bạn nên chăm sóc theo 5 lời khuyên bổ ích của Theklog.

Dưới đây là 5 lời khuyên chăm sóc giúp đôi mắt sáng và tươi trẻ hơn mà bạn không nên bỏ qua.

Lời khuyên chăm sóc vùng da quanh mắt

1. Không bao giờ kéo, dụi mắt

Thói quen này sẽ làm căng da, dẫn đến hình thành các nếp nhăn, vết chân chim nơi đuôi mắt. Ngoài ra, trong quá trình thoa kem dưỡng, bạn cũng không nên kéo hoặc dùng lực quá mạnh lên vùng da mỏng manh, nhạy cảm này. Thay vào đó, hãy sử dụng vài động tác vỗ nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay.

Muốn trẻ lâu và xinh đẹp rạng ngời, hãy làm theo 5 lời khuyên này để đôi mắt luôn tươi sáng, tinh anh - Ảnh 1
Dụi mắt là thói quen vô cùng xấu có thể hình thành nếp nhăn mà bạn nên tránh càng xa càng tốt - Ảnh: Internet

Để giúp sản phẩm hấp thụ vào da, hãy mát xa thật nhẹ nhàng. Để điều trị các vấn đề như quầng thâm, da xỉn mà, hãy sử dụng mặt nạ đặc biệt cho vùng mắt.

2. Đừng giữ lớp trang điểm quá lâu

Nếu là người có thói quen trang điểm đậm mỗi ngày, bạn nên tẩy trang ngay sau khi về đến nhà để giữ cho khu vực quanh mắt thông thoáng và sạch sẽ. Một điều mà bạn nên lưu ý chính là luôn luôn tẩy trang mắt trước khi đi ngủ để tránh lão hóa, bọng mắt, quầng thâm và mệt mỏi. 

3. Chăm sóc sức khỏe tổng thể

Quầng thâm và bọng mắt là dấu hiệu của việc không ngủ đủ giấc hoặc cơ thể trữ nước. Do đó, hãy điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt mỗi ngày, ngủ từ 7 đến 8 tiếng đồng hồ, không sử dụng điện thoại quá khuya, ăn uống lành mạnh... 

Đặt ra cho bản thân những quy tắc sinh hoạt khoa học là cách bảo vệ sức khỏe, duy trì làn da tươi trẻ, mịn màng.

Muốn trẻ lâu và xinh đẹp rạng ngời, hãy làm theo 5 lời khuyên này để đôi mắt luôn tươi sáng, tinh anh - Ảnh 2
Ngủ đủ giấc, duy trì thói quen sinh hoạt, ăn uống khoa học và lành mạnh là cách bảo vệ sức khỏe, cũng như duy trì vùng da quanh mắt luôn tươi trẻ hiệu quả - Ảnh: Internet

4. Giữ cho làn da ngậm nước

Cách tốt nhất để giữ cho làn da luôn mềm mịn, ngậm nước là sử dụng các thành phần như trà xanh. Đây là nguyên liệu có thể giảm thâm quầng mắt. 

Ngoài ra, natri hyaluronate có trong trà xanh hoạt động như một chất giữ ẩm giúp da ngậm nước, mướt mịn suốt ngày dài. Hơn nữa, loại thảo mộc này còn là "thần dược" ngăn ngừa lão hóa, nếp nhăn nhờ nguồn chất chống oxy hóa dồi dào. 

5. Khi tất cả các phương pháp không hiệu quả, hãy trang điểm mỗi ngày

Lão hóa là quy luật tất yếu của tự nhiên và bạn không thể đảo ngược hay trì hoãn mãi mãi. Do đó, ở một thời điểm nào đó, những nếp nhăn quanh mắt, bọng nước hay quầng thâm không thể nào bị xóa mờ. Cách tốt nhất để giấu đi chúng là trang điểm và sử dụng các dạng mỹ phẩm che khuyết điểm.

Muốn trẻ lâu và xinh đẹp rạng ngời, hãy làm theo 5 lời khuyên này để đôi mắt luôn tươi sáng, tinh anh - Ảnh 3
Đôi mắt mịn màng, tinh anh sẽ giúp bạn trở nên tươi trẻ, rạng ngời hơn - Ảnh: Internet

Áp dụng 5 lời khuyên trên vào quá trình chăm sóc da mỗi ngày, bạn sẽ trì hoãn được quá trình lão hóa, duy trì đôi mắt sáng, tươi trẻ.

Đừng bao giờ đi ngủ nếu chưa tẩy trang mắt kĩ, bằng không bạn sẽ rơi vào thảm cảnh này

Đừng bao giờ đi ngủ nếu chưa tẩy trang mắt kĩ, bằng không bạn sẽ rơi vào thảm cảnh này

Hơn cả việc makeup, công đoạn tẩy trang mắt, làm sạch bụi phấn còn quan trọng hơn nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc vùng da quanh mắt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 56 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 9 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két