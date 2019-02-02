Muốn trẻ lâu và xinh đẹp rạng ngời, hãy làm theo 5 lời khuyên này để đôi mắt luôn tươi sáng, tinh anh

Dưới đây là 5 lời khuyên chăm sóc giúp đôi mắt sáng và tươi trẻ hơn mà bạn không nên bỏ qua.

Để giúp sản phẩm hấp thụ vào da, hãy mát xa thật nhẹ nhàng. Để điều trị các vấn đề như quầng thâm, da xỉn mà, hãy sử dụng mặt nạ đặc biệt cho vùng mắt.

Thói quen này sẽ làm căng da, dẫn đến hình thành các nếp nhăn, vết chân chim nơi đuôi mắt. Ngoài ra, trong quá trình thoa kem dưỡng, bạn cũng không nên kéo hoặc dùng lực quá mạnh lên vùng da mỏng manh, nhạy cảm này. Thay vào đó, hãy sử dụng vài động tác vỗ nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay.

2. Đừng giữ lớp trang điểm quá lâu

Nếu là người có thói quen trang điểm đậm mỗi ngày, bạn nên tẩy trang ngay sau khi về đến nhà để giữ cho khu vực quanh mắt thông thoáng và sạch sẽ. Một điều mà bạn nên lưu ý chính là luôn luôn tẩy trang mắt trước khi đi ngủ để tránh lão hóa, bọng mắt, quầng thâm và mệt mỏi.

3. Chăm sóc sức khỏe tổng thể

Quầng thâm và bọng mắt là dấu hiệu của việc không ngủ đủ giấc hoặc cơ thể trữ nước. Do đó, hãy điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt mỗi ngày, ngủ từ 7 đến 8 tiếng đồng hồ, không sử dụng điện thoại quá khuya, ăn uống lành mạnh...

Đặt ra cho bản thân những quy tắc sinh hoạt khoa học là cách bảo vệ sức khỏe, duy trì làn da tươi trẻ, mịn màng.

Ngủ đủ giấc, duy trì thói quen sinh hoạt, ăn uống khoa học và lành mạnh là cách bảo vệ sức khỏe, cũng như duy trì vùng da quanh mắt luôn tươi trẻ hiệu quả - Ảnh: Internet

4. Giữ cho làn da ngậm nước

Cách tốt nhất để giữ cho làn da luôn mềm mịn, ngậm nước là sử dụng các thành phần như trà xanh. Đây là nguyên liệu có thể giảm thâm quầng mắt.

Ngoài ra, natri hyaluronate có trong trà xanh hoạt động như một chất giữ ẩm giúp da ngậm nước, mướt mịn suốt ngày dài. Hơn nữa, loại thảo mộc này còn là "thần dược" ngăn ngừa lão hóa, nếp nhăn nhờ nguồn chất chống oxy hóa dồi dào.

5. Khi tất cả các phương pháp không hiệu quả, hãy trang điểm mỗi ngày

Lão hóa là quy luật tất yếu của tự nhiên và bạn không thể đảo ngược hay trì hoãn mãi mãi. Do đó, ở một thời điểm nào đó, những nếp nhăn quanh mắt, bọng nước hay quầng thâm không thể nào bị xóa mờ. Cách tốt nhất để giấu đi chúng là trang điểm và sử dụng các dạng mỹ phẩm che khuyết điểm.



Đôi mắt mịn màng, tinh anh sẽ giúp bạn trở nên tươi trẻ, rạng ngời hơn - Ảnh: Internet

Áp dụng 5 lời khuyên trên vào quá trình chăm sóc da mỗi ngày, bạn sẽ trì hoãn được quá trình lão hóa, duy trì đôi mắt sáng, tươi trẻ.