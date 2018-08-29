Muốn làn da đen nhẻm trở nên trắng hồng sau vài ngày, hãy dùng mật ong theo 5 cách này

Chăm sóc da 29/08/2018 14:07

Bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng chỉ sau vài ngày nếu sử dụng mật ong để làm đẹp theo 5 cách sau đây.

Mật ong giàu chất kháng khuẩn, chống viêm mang lại hiệu quả cao trong việc điều trị mụn trứng cá, nhiễm trùng, mẩn ngứa. Lượng lớn chất chống oxy hóa trong loại mật này giúp ngăn ngừa các tổn thương xuất hiện bởi quá trình lão hóa.

Trong mật ong còn chứa các thành phần có khả năng dưỡng mềm da vì cấp ẩm đầy đủ. Đồng thời, đây còn là nguyên liệu tự nhiên làm trắng da cực kỳ hiệu quả, nhanh chóng. Điều này còn làm mờ các vết sẹo, hắc sắc tố giúp làn da đều màu, không khuyết điểm. 

Sau đây là 5 gợi ý sử dụng mật ong từ Stylecraze giúp bạn dưỡng trắng da mặt tại nhà hiệu quả, an toàn hơn. 

1. Cà chua và mật ong

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- ½ quả cà chua chín

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện: 

Sau khi rửa sạch, thái cà chua thành các lát nhỏ cho vào máy xay hoặc tự nghiền nhuyễn bằng muỗng. Thêm mật ong vào, trộn đều là có thể sử dụng. 

Rửa mặt bằng chất tẩy rửa nhẹ và lau khô. Thoa hỗn hợp đã thực hiện lên khắp da mặt, tránh làn da mỏng manh xung quanh mắt. Giữ mặt nạ này trong khoảng 15 phút thì rửa sạch bằng nước mát, lau khô nhẹ nhàng.

Muốn làn da đen nhẻm trở nên trắng hồng sau vài ngày, hãy dùng mật ong theo 5 cách này - Ảnh 1

Cà chua chứa lycopene, chất chống oxy hóa mạnh giúp trì hoãn lão hóa da và tạo thành hàng rào bảo vệ ngăn chặn các tác nhân xấu từ tia UV - Ảnh: Internet

Cả hai thành phần này chứa các đặc tính tẩy trắng giúp loại bỏ nám và đốm đen. Đồng thời, làm mờ các vết sẹo, phục hồi làn da trắng hồng tự nhiên.

2. Sữa chua, giấm táo và mật ong

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

- 1 muỗng canh sữa chua

- 2 muỗng cà phê giấm táo

- ½ muỗng cà phê mật ong

Cách thực hiện:

Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau. Rửa sạch da mặt rồi thoa hỗn hợp vừa làm lên, mát xa nhẹ nhàng. Vệ sinh lại bằng nước lạnh sau khoảng 10 - 15 phút. 

Muốn làn da đen nhẻm trở nên trắng hồng sau vài ngày, hãy dùng mật ong theo 5 cách này - Ảnh 2

Sữa chua chứa axit lactic giúp tẩy tế bào chết, đây còn là một thành phần tuyệt vời cho các loại da nhạy cảm, dễ bị mụn trứng cá. Giấm táo giúp siết chặt lỗ chân lông, cân bằng độ pH của da - Ảnh: Internet

3. Chuối chín và mật ong

Nguyên liệu cần có:

- Nửa quả chuối chín

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện: 

Cho nửa quả chuối chín vào bát, dùng muỗng nghiền đến khi nhuyễn mịn thì đổ mật ong vào, trộn đều lên. Sau khi da mặt đã được vệ sinh sạch, thoa đều hỗn hợp 2 thành phần vừa làm lên, thư giãn khoảng 10 - 20 phút thì rửa sạch. 

Muốn làn da đen nhẻm trở nên trắng hồng sau vài ngày, hãy dùng mật ong theo 5 cách này - Ảnh 3

Chuối có tác dụng giữ ẩm, nuôi dưỡng làn da trắng hồng, mềm mịn. Công thức mặt nạ từ mật ong và chuối này cũng giúp tăng độ đàn hồi cho làn da - Ảnh: Internet

4. Dầu ô liu và mật ong

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh dầu ô liu (dạng ép lạnh)

Cách thực hiện: 

Trộn đều dầu ô liu và mật ong, thoa đều chúng lên da mặt đã rửa sạch. Thư giãn khoảng 20 - 25 phút thì vệ sinh bằng nước ấm là hoàn thành. 

Muốn làn da đen nhẻm trở nên trắng hồng sau vài ngày, hãy dùng mật ong theo 5 cách này - Ảnh 4

Dầu ô liu là loại kem dưỡng ẩm tự nhiên tuyệt vời giúp loại bỏ dầu, bụi bẩn từ lỗ chân lông, làm dịu mụn trứng cá. Kết hợp loại dầu này với mật ong sẽ giúp làn da trông mềm mịn, ngậm nước - Ảnh: Internet

5. Nước hoa hồng và mật ong

Nguyên liệu cần có: 

- 2 muỗng cà phê nước hoa hồng

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Tương tự các công thức trên, bạn cần trộn lẫn nước hoa hồng và mật ong vào nhau. Vệ sinh thật sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp có được lên, mát xa, thư giãn khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước mát.

Muốn làn da đen nhẻm trở nên trắng hồng sau vài ngày, hãy dùng mật ong theo 5 cách này - Ảnh 5

Nước hoa hồng có đặc tính chống viêm giúp giảm các nốt mụn sưng đỏ, làm dịu da bị viêm. Điều này giúp giải quyết các vấn đề như viêm da, eczema và mụn trứng cá. Loại dung dịch này cũng giúp thắt chặt lỗ chân lông, săn chắc làn da - Ảnh: Internet

Trước khi áp dụng một trong những công thức mặt nạ dưỡng trắng bằng mật ong trên, bạn nên kiểm định tính kích ứng lên da non ở tay để đảm bảo tính an toàn. 

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