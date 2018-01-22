Mụn thâm đen mọc chi chít khắp mặt cũng mờ dần sau 5 ngày nhờ 'tuyệt chiêu' này

Chỉ với những mẹo vô cùng đơn giản dưới đây, những đốm mụn thâm đen chi chít khắp mặt sẽ “một đi không trở lại” trong vòng 5 ngày.

Mụn, đặc biệt là mụn thâm đen khiến da mặt trở nên sần sùi, kém sắc vô cùng. Để trị dứt đám mụn “cứng đầu” và xấu xí này, bạn cần áp dụng 5 bí quyết dưới đây. Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng Tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời là một trong những tác nhân gây ảnh hưởng nặng nề đến da mặt. Đặc biệt, tia tử ngoại cộng với nhiệt độ của ánh nắng khiến các đốm mụn thêm đậm màu và lâu lành. Chính vì vậy, nếu đang bị thâm mụn, bạn tuyệt đối phải bảo vệ da thật tốt trước ánh nắng mặt trời sau 8 giờ.

Thoa kem chống nắng là cách đơn giản và hiệu quả để điều trị các nốt mụn thâm đen - Ảnh: Internet Ngoài ra, tia cực tím trong ánh nắng còn là tác nhân sản sinh hắc sắc tố melanin gây nên nám, tàn nhang và đồi mồi. Bổ sung Vitamin C Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo collagen, sản sinh nội tiết tố nữ estrogen, tăng cường tái sinh tế bào mới giúp xóa mờ các vết mụn thâm đen nhanh chóng. Chính vì thế, muốn đánh bay đám mụn cứng đầu, bạn phải tăng cường bổ sung loại vitamin này bằng cách ăn nhiều trái cây như cam, quýt, bưởi, ổi…

Vitamin C giúp các nốt mụn thâm đen mờ dần sau 5 ngày - Ảnh: Internet Không thức khuya Ngoài ánh nắng, thói quen thức khuya cũng là một nguyên nhân lớn khiến hắc sắc tố melanin hình thành bất thường trên da, làm các nốt mụn ngày càng trở nên thâm đen. Để các vết mụn thâm đen cũng như một số vấn đề về da khác được loại bỏ một cách tự nhiên, bạn nên tập cho mình thói quen ngủ trước 11 giờ và ngủ đủ 7 – 8 tiếng mỗi ngày. Ngủ đúng giờ và đủ giấc là cách xóa mờ các nốt mụn thâm đen hiệu quả - Ảnh: Internet Không nặn mụn thâm đen Theo nghiên cứu của các bác sĩ da liễu tại Mỹ, một trong những nguyên nhân lớn khiến mụn ngày càng thâm đen chính là viêm nhiễm sau mụn. Do đó, hạn chế tối đa việc nặn, cào nốt mụn khiến chúng sưng tấy, mưng mủ. Tuyệt đối không nặn mụn vì thói quen này khiến da dễ viêm nhiễm, mưng mủ - Ảnh: Internet Thư giãn Căng thẳng kéo dài khiến quá trình sản sinh nội tiết tố nữ estrogen bị rối loạn và thiếu hụt, đây là nguyên nhân lớn khiến các vấn đề như nám, tàn nhang, mụn, đặc biệt là mụn thâm đen xuất hiện. Thư giãn tinh thần là cách tác động từ bên trong giúp các vết mụn thâm đen nhanh chóng bị xóa mờ, tái tạo làn da trắng mịn, không tì vết. Thư giãn giúp đánh bay các khuyết điểm trên da hiệu quả và nhanh chóng - Ảnh: Internet Chỉ với những bí quyết siêu đơn giản trên, bạn sẽ đánh bay đám mụn thâm đen xấu xí, "cứng đầu" trên da mặt trong thời gian nhanh nhất.

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