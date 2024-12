Mặt nạ rau má ngừa mụn làm trắng da hiệu quả cho phái đẹp

Hiện nay, các công thức mặt nạ rau má rất đa dạng, an toàn và phù hợp với nhiều loại da. Vì vậy, bạn không cần phải tốn thời gian cũng như tiền bạc để đi Spa hay “truy tìm” những dòng kem dưỡng đắt tiền. Thay vào đó, hãy kiên trì sử dụng mặt nạ rau má đều đặn để sớm khắc phục được các nhược điểm trên da.

Trị thâm với mặt nạ rau má nguyên chất

Mặt nạ rau má chứa các hoạt chất lành tính, an toàn cho làn da của bạn, đặc biệt là da nhạy cảm. Bởi trong 100 gam dịch chiết rau má có chứa vitamin C, 0.15 mg, nhẹ nhàng tẩy tế bào chết khiến sẹo thâm mờ dần. Hơn thế nữa, vitamin C trong rau má còn có tác dụng chống oxy hóa rất tốt. Nhờ đó, da sẽ được kích thích tái tạo và được bảo vệ khỏi các yếu tố có hại từ môi trường.