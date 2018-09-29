Mắc phải 5 sai lầm này trong quy trình chăm sóc hàng ngày, bỏ công dưỡng cả đời, làn da vẫn không thể khá lên

Trên thực tế, mỗi ngày, phụ nữ thường mắc rất nhiều sai lầm về chăm sóc da dẫn đến nhiều tổn thương như mụn, viêm, mẩn ngứa...

Mọi phụ nữ đều thích sở hữu làn da không tì vết, vì vậy đây là yếu tố quan trọng nhất trong việc chăm sóc cơ thể hàng ngày.

Lợi ích mà kem chống nắng mang đến là không thể bàn cãi, do đó, nhiều người vẫn có thói quen sử dụng món mỹ phẩm này hàng ngày. Nhưng có bao giờ bạn thắc mắc rằng, bản thân đã dùng kem chống nắng đúng cách.

Dưới đây chính là 5 cách dưỡng da phản khoa học mà đa số phụ nữ vẫn đang áp dụng, nếu có mắc phải, bạn nên loại bỏ ngay lập tức.

Nhiều người mắc phải sai lầm trong việc xác định chỉ số SPF thích hợp cho làn da. Trong khi SPF là điều quan trọng nhất, chỉ số tối thiểu cần thiết cho kem chống nắng mặt là 20 và UVA yêu cầu là 4 sao. Các chỉ số này sẽ tăng cao hơn tùy thuộc vào số giờ hoạt động ngoài trời.

Kem chống nắng không chỉ bảo vệ da khỏi các tia UV mà còn hạn chế khả năng gây ung thư và bỏng da.

Tốt nhất là bạn nên thoa loại mỹ phẩm này vào bước sau cùng của quy trình chăm sóc da mỗi buổi sáng. Ngoài ra, nên áp dụng ít nhất 2 giờ trước khi bạn ra ngoài.

Kem chống nắng chỉ phát huy tối đa tác dụng khi bạn dùng đúng cách - Ảnh: Internet

Nặn mụn

Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với mụn, viêm và các nốt sưng đỏ trên da. Nếu đang mắc phải vấn đề này, hãy sử dụng thuốc đặc trị thay vì cố gắng nặn, phá vỡ chúng. Thói quen tai hại này làm mụn bé bắt đầu phát triển lớn hơn, trở nên vô cùng đau đớn và có thể để lại sẹo thâm. Các lỗ được tạo ra sau khi nặn dễ bị tổn thương, đồng thời là nơi lý tưởng để vi khuẩn tích tụ và sinh sôi. Điều này làm tăng nguy cơ nổi mụn.

Mát xa da quá mạnh

Chúng ta thường có xu hướng kỳ cọ làn da, đặc biệt là vùng quanh mắt khi có cảm giác ngứa. Điều này có thể làm bạn thoải mái trong vài giây, và ngay sau đó, làn da sẽ đỏ, đau rát lên. Đồng thời, điều này còn khiến làn da xù xì, dễ xuất hiện nếp nhăn sớm.

Ngoài ra, việc cọ xát mạnh mẽ trong quá trình tẩy tế bào chết cũng dẫn đến các dấu hiệu lão hóa sớm và nếp nhăn ngày càng hiện rõ. Khi bạn tẩy tế bào chết trên da, các lỗ chân lông sẽ mở ra, nếu dùng lực quá mạnh, vùng da sẽ bị trầy xước.

Tẩy tế bào chết hay kỳ cọ quá mạnh là thói quen tai hại bạn không nên làm đối với làn da - Ảnh: Internet

Sử dụng một sản phẩm cho suốt đời

Chúng ta quen dùng một loại serum, lotion, kem dưỡng ẩm… Tuy nhiên, bạn quên rằng các hoóc môn trên da thay đổi một cách liên tục, tùy thuộc vào thói quen ăn uống, không khí, nước, năng lượng, khí hậu... Ngoài ra, ở mỗi độ tuổi khác nhau, làn da lại có kết cấu và nhu cầu dưỡng chất khác nhau. Do đó, cứ 6 tháng một lần, hãy đánh giá lại làn da bằng cách tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để biết chúng cần gì.

Thời tiết cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định các yếu tố cần thiết trong quá trình chăm sóc da hàng ngày. Tất nhiên, trong mùa đông da cần một loại kem lạnh, có khả năng dưỡng ẩm tốt.

Làn da ở mỗi độ tuổi khác nhau sẽ cần những nhóm dưỡng chất khác nhau, do đó, phải thay đổi mỹ phẩm cũng như phương pháp làm đẹp phù hợp với từng giai đoạn - Ảnh: Internet

Bỏ qua da cổ và đôi mắt

Thực tế, mắt và cổ là những khu vực thường bị bỏ qua nhất mỗi khi chăm sóc hàng ngày. Chúng ta thường quên rằng da cổ tích tụ bụi bẩn, bã nhờn còn nhiều hơn vùng mặt. Vùng dưới mắt cũng là phần quan trọng trong thói quen chăm sóc da hàng ngày. Bởi vì bhững dấu hiệu lão hóa đầu tiên luôn luôn có thể nhìn thấy trên cổ và mắt, sau đó mới đến khuôn mặt. Do đó, hãy bắt đầu chú tâm đến chiếc cổ và đôi mắt của mình mỗi ngày.

Vùng quanh mắt và cổ chịu nhiều tổn thương và dễ lão hóa nhất. Do đó, hãy quan tâm đến chúng - Ảnh: Internet

Để làn da khỏe đẹp, tươi trẻ và rạng rỡ, chăm chỉ nuôi dưỡng thôi chưa đủ, điều bạn cần là thực hiện đúng cách, khoa học và phù hợp với tính chất da, thời tiết, độ tuổi.