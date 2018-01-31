Loại bỏ vết chai tay nhanh chóng chỉ đơn giản theo cách này

Chai tay là hiện tượng vùng da bị hóa sừng do hiện tượng lớp da bị quá sản, bị tổn thương do sự cọ xát nhiều và liên tục vào vật cứng. Lâu dần khiến cho da bị hóa sừng, đây là lớp tế bào chết dày mà chưa được loại bỏ khỏi bề mặt da. Bạn không cần áp dụng những biện pháp đặc trị khó khăn mà chỉ cần sử dụng phương pháp này tại nhà là có thể loại bỏ vết chai hiệu quả và nhanh chóng.

Thường xuyên cầm nắm vật nặng khiến đôi bàn tay của bạn xuất hiện những vết chai sần, khô cứng. Vậy làm sao để loại bỏ vết chai tay hiệu quả và nhanh chóng? Đừng lo lắng vì chỉ cần bạn áp dụng những biện pháp dưới đây thì đảm bảo sẽ trả lại cho bạn đôi bàn tay mềm mại, mịn màng.

Cách thực hiện cũng vô cùng đơn giản. Trước khi đi ngủ, bạn hãy pha giấm trắng với nước với tỷ lệ tương ứng là 1:3. Sau đó lấy bông gòn thấm hỗn hợp rồi chấm đều lên bàn tay, lấy băng keo cố định bông gòn ở lòng bàn tay. Cứ để như vậy qua đêm, sáng hôm sau gỡ bông ra tẩy da chết. Cuối cùng là thoa một lớp tinh dầu dưỡng ẩm lên tay để giúp da trở nên mềm mại hơn.

Giấm là loại thực phẩm có tác dụng kháng khuẩn, tẩy tế bào chết công dụng giúp cho làn da trở nên mịn màng, mềm mại một cách tự nhiên. Giấm có tính axit nên giúp điều trị vết chai tay.

Chanh tươi giúp loại bỏ vết chai tay

Cũng gần tương tự như với giấm, chanh có tính axit, kháng khuẩn, chống viên cũng là nguyên liệu rẻ tiền nhưng giúp bạn cải thiện được tình trạng da bị chai sạn. Chanh thường có sẵn trong mọi gia đình nên việc tận dụng thực phẩm này.

Loại bỏ vết chai tay nhanh chóng chỉ từ một trái chanh (Ảnh: Internet)

Chỉ cần cắt đôi trái chanh rồi chà xát lên vùng da tay bị chai liên tục khoảng 2 – 3 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Áp dụng thường xuyên mỗi ngày thì lớp sừng sẽ được loại bỏ nhanh chóng, trả lại cho bạn làn da mềm mại như ý.

Loại bỏ vết chai tay bằng dầu oliu

Khi nhắc tới dầu oliu thì chúng ta không cần phải bàn cãi nhiều bởi nó là sản phẩm hoàn hảo được chị em tin dùng trong nhiều công thức làm đẹp. Dầu oliu chứa nhiều tinh dầu, vitamin E, khoáng chất có khả năng dưỡng ẩm, làm mịn da. Do đó, nếu tay bạn bị chai sạn thì hãy thử dùng dầu oliu thử xem nhé. Sau một thời gian ngắn áp dụng làn da sẽ mềm mại hơn nhiều đấy.

Dầu oliu giúp dưỡng và điều trị chai da tay hiệu quả (Ảnh: Internet)

Nhỏ vài giọt tinh dầu oliu vào lòng bàn tay rồi thoa đều khắp hai mặt bàn tay. Giữ như vậy khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước là được. Dầu oliu tự nhiên nên đảm bảo an toàn cho da mà bạn có thể sử dụng thường xuyên. Sau khoảng 1 tuần là bạn sẽ thấy kết quả như ý.

Dùng baking soda giúp điều trị vùng da tay bị chai sạn

Baking soda không chỉ dùng để làm bánh mà nó còn có nhiều lợi ích trong việc làm đẹp như tẩy trắng, tẩy tế bào chết, dưỡng da sáng mịn hơn. Đồng thời đây cũng là cách loại bỏ vết chai sạn công hiệu mà bạn nên áp dụng thử.

Vết chai trên tay được loại bỏ dễ dàng với baking soda (Ảnh: Internet)

Pha bột baking soda với nước ấm rồi ngâm bàn tay khoảng 15 phút, sau đó bạn có thể dùng bàn chải chà xát vào bàn tay để giúp vết chai mềm ra và bong. Áp dụng như vậy đều đặn nhiều lần là bạn sẽ sớm sở hữu làn da mềm mại rồi.

Trên đây là một vài cách đơn giản giúp loại bỏ vết chai tay hiệu quả mà bạn nên áp dụng. Không mất nhiều thời gian cũng như chi phí, bạn hoàn toàn có thể cải thiện đôi bàn tay của mình cũng như các vùng da bị chai sạn khác. Hy vọng kết quả sẽ như bạn mong đợi. Thử áp dụng liền nhé.