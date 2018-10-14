Hướng dẫn tường tận cách xông hơi đào thải độc tố, bụi bẩn tại nhà hiệu quả nhất, muốn da khỏe đẹp nên học ngay

Chăm sóc da 14/10/2018 09:03

Xông hơi sẽ làm thông thoáng lỗ chân lông, đào thải hoàn toàn độc tố giúp làn da khỏe đẹp và ngăn ngừa tối đa nguy cơ xuất hiện các nhược điểm.

Xông hơi không còn quá xa lạ đối với phụ nữ, đặc biệt là tại các quốc gia châu Á như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản... Phương pháp này nổi tiếng với tác dụng đào thải độc tố, thư giãn cơ thể. Ít ai biết rằng, đây còn là liệu pháp chăm sóc da mặt tuyệt vời tại nhà. Hãy cùng Stylecraze khám phá những lợi ích cụ thể mà việc xông hơi mang đến.

Lợi ích của xông hơi da mặt

1. Làm sạch làn da một cách kỹ lưỡng

Sử dụng hơi nước giúp mở các lỗ chân lông, làm sạch bụi bẩn và loại bỏ vi khuẩn gây mụn. Đồng thời, phương pháp này cũng làm mềm các nốt mụn đầu đen, mụn đầu trắng từ đó giúp bạn loại bỏ chúng dễ dàng hơn.

2. Tăng lưu thông máu

Hơi nước nóng làm tuyến mồ hôi hoạt động mạnh mẽ hơn. Điều này, lần lượt làm giãn mạch máu, tăng lưu lượng máu đến khuôn mặt. Trong khi đó, máu cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng tế bào, cuối cùng mang đến làn da khỏe đẹp, tươi tắn.

Hướng dẫn tường tận cách xông hơi đào thải độc tố, bụi bẩn tại nhà hiệu quả nhất, muốn da khỏe đẹp nên học ngay - Ảnh 1
Xông hơi mặt mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet

3. Hydrat da

Xông hơi mặt giúp dưỡng ẩm làn da. Khi lỗ chân lông mở ra, chúng sẽ giải phóng bã nhờn, nạp hơi nước vào giúp giữ ẩm da, chống lại tình trạng khô nứt.

4. Cải thiện độ hấp thụ dưỡng chất

Hơi nước sẽ cải thiện khả năng thẩm thấu của làn da, làm chúng hấp thụ dưỡng chất từ mỹ phẩm một cách hiệu quả. 

5. Tăng cường phát triển collagen

Nhờ tăng lưu thông máu sau quá trình xông hơi, các chất dinh dưỡng và oxy mà tế bào nhận được tăng lên cao. Điều này thúc đẩy sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi của da, làm giảm nếp nhăn và lão hóa.

6. Thư giãn

Xông hơi mang đến cảm giác thoải mái, thư giãn. Khi thêm tinh dầu vào nước, điều này sẽ làm cho làn da trở nên hoàn hảo hơn, đồng thời làm bạn quên đi những ưu phiền, căng thẳng.

Phương pháp xông hơi da mặt tại nhà

Bước 1: Đặt chiếc bát lớn trên bàn. Kéo chiếc ghế, điều chỉnh độ cao sao cho phù hợp và an toàn nhất. 

Bước 2: Dùng dây hoặc túi để cố định mái tóc thật gọn gàng. Sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ hoặc hỗn hợp tẩy tế bào chết để làm sạch, làm mềm làn da.

Bước 3: Đun sôi nước, lượng nước phụ thuộc vào kích thước của chiếc bát bạn sử dụng.

Bước 4: Bạn có thể thêm một vài loại thảo mộc như bạc hà, bạch đàn, hương thảo, hoa oải hương và hoa cúc vào nước. Ngoài ra, bạn cũng được phép thêm bất kỳ loại tinh dầu nào. 

Nếu sử dụng thảo mộc, thêm chúng khi nước bắt đầu nổi bọt khí. Trong trường hợp sử dụng tinh dầu, thêm chúng sau khi đã cho nước sôi ra bát.

Hướng dẫn tường tận cách xông hơi đào thải độc tố, bụi bẩn tại nhà hiệu quả nhất, muốn da khỏe đẹp nên học ngay - Ảnh 2
Không chỉ trị mụn trứng cá, xông hơi còn ngăn ngừa lão hóa bằng cách tăng cường sản sinh collagen - Ảnh: Internet

Bước 5: Một khi bạn đã đổ nước ra bát và thêm các loại tinh dầu, lấy khăn bông phủ lên đầu, đặt khuôn mặt lên trên bát để đón hơi nước.

Bước 6: Điều chỉnh khoảng cách phù hợp, giữ ở vị trí nhiệt lượng mà bạn có thể chịu được. Bạn có thể mở một góc nhỏ của chiếc khăn mỗi khi cần hơi mát.

Bước 7: Thực hiện xông hơi không quá 10 phút.

Chỉ cần xông hơi 10 phút mỗi lần theo các hướng dẫn trên, áp dụng 3 lần mỗi tuần, bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn, sạch mụn sau 7 đến 10 ngày.

Công thức xông hơi từ sả và chanh giúp chị em đánh bay mụn, nhanh chóng lấy lại làn da trắng mịn, hồng hào

Công thức xông hơi từ sả và chanh giúp chị em đánh bay mụn, nhanh chóng lấy lại làn da trắng mịn, hồng hào

Các chị em hãy làm theo cách dưới đây để có thể hoàn toàn đánh bay các vấn đề về mụn cũng như nhanh chóng lấy lại được làn da trắng mịn, hồng hào vốn có.

Xem thêm
Từ khóa:   phương pháp làm đẹp chăm sóc da

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 25 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 30 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 55 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay