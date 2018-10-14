Xông hơi không còn quá xa lạ đối với phụ nữ, đặc biệt là tại các quốc gia châu Á như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản... Phương pháp này nổi tiếng với tác dụng đào thải độc tố, thư giãn cơ thể. Ít ai biết rằng, đây còn là liệu pháp chăm sóc da mặt tuyệt vời tại nhà. Hãy cùng Stylecraze khám phá những lợi ích cụ thể mà việc xông hơi mang đến.

Sử dụng hơi nước giúp mở các lỗ chân lông, làm sạch bụi bẩn và loại bỏ vi khuẩn gây mụn. Đồng thời, phương pháp này cũng làm mềm các nốt mụn đầu đen, mụn đầu trắng từ đó giúp bạn loại bỏ chúng dễ dàng hơn.

Hơi nước nóng làm tuyến mồ hôi hoạt động mạnh mẽ hơn. Điều này, lần lượt làm giãn mạch máu, tăng lưu lượng máu đến khuôn mặt. Trong khi đó, máu cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng tế bào, cuối cùng mang đến làn da khỏe đẹp, tươi tắn.

Xông hơi mặt mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet

3. Hydrat da

Xông hơi mặt giúp dưỡng ẩm làn da. Khi lỗ chân lông mở ra, chúng sẽ giải phóng bã nhờn, nạp hơi nước vào giúp giữ ẩm da, chống lại tình trạng khô nứt.

4. Cải thiện độ hấp thụ dưỡng chất

Hơi nước sẽ cải thiện khả năng thẩm thấu của làn da, làm chúng hấp thụ dưỡng chất từ mỹ phẩm một cách hiệu quả.

5. Tăng cường phát triển collagen

Nhờ tăng lưu thông máu sau quá trình xông hơi, các chất dinh dưỡng và oxy mà tế bào nhận được tăng lên cao. Điều này thúc đẩy sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi của da, làm giảm nếp nhăn và lão hóa.

6. Thư giãn

Xông hơi mang đến cảm giác thoải mái, thư giãn. Khi thêm tinh dầu vào nước, điều này sẽ làm cho làn da trở nên hoàn hảo hơn, đồng thời làm bạn quên đi những ưu phiền, căng thẳng.

Phương pháp xông hơi da mặt tại nhà

Bước 1: Đặt chiếc bát lớn trên bàn. Kéo chiếc ghế, điều chỉnh độ cao sao cho phù hợp và an toàn nhất.

Bước 2: Dùng dây hoặc túi để cố định mái tóc thật gọn gàng. Sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ hoặc hỗn hợp tẩy tế bào chết để làm sạch, làm mềm làn da.

Bước 3: Đun sôi nước, lượng nước phụ thuộc vào kích thước của chiếc bát bạn sử dụng.

Bước 4: Bạn có thể thêm một vài loại thảo mộc như bạc hà, bạch đàn, hương thảo, hoa oải hương và hoa cúc vào nước. Ngoài ra, bạn cũng được phép thêm bất kỳ loại tinh dầu nào.

Nếu sử dụng thảo mộc, thêm chúng khi nước bắt đầu nổi bọt khí. Trong trường hợp sử dụng tinh dầu, thêm chúng sau khi đã cho nước sôi ra bát.

Không chỉ trị mụn trứng cá, xông hơi còn ngăn ngừa lão hóa bằng cách tăng cường sản sinh collagen - Ảnh: Internet

Bước 5: Một khi bạn đã đổ nước ra bát và thêm các loại tinh dầu, lấy khăn bông phủ lên đầu, đặt khuôn mặt lên trên bát để đón hơi nước.

Bước 6: Điều chỉnh khoảng cách phù hợp, giữ ở vị trí nhiệt lượng mà bạn có thể chịu được. Bạn có thể mở một góc nhỏ của chiếc khăn mỗi khi cần hơi mát.

Bước 7: Thực hiện xông hơi không quá 10 phút.

Chỉ cần xông hơi 10 phút mỗi lần theo các hướng dẫn trên, áp dụng 3 lần mỗi tuần, bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn, sạch mụn sau 7 đến 10 ngày.