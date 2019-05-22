Hướng dẫn cách làm xịt khoáng dưỡng ẩm cho da tại nhà

Hướng dẫn chị em cách làm xịt khoáng thiên nhiên tại nhà đơn giản đến khó tin

Dùng xịt khoáng là cách đơn giản và hiệu quả để bổ sung độ ẩm cho khuôn mặt mà không gây nhờn, không ảnh hưởng đến lớp trang điểm , giúp cải thiện sức sống cho da tức thời, nhất là với các chị em gặp tình trạng da khô. Và cách làm xịt khoáng dưỡng ẩm cho da lại không hề khó chút nào, bạn có thể dễ dàng tự chế xịt khoáng lành tính, tiết kiệm và hữu dụng cho bản thân.

Các loại thảo mộc : Thêm thảo mộc là một cách tuyệt vời để thêm dưỡng chất chăm sóc da mặt như bạc hà giúp phục hồi làn da, hoa cúc và hoa oải hương có tác dụng làm dịu da, trong khi hoa trà rất có ích trong trị mụn trứng cá.

Nước : Thành phần chính trong xịt khoáng chính là nước. Bạn có thể sử dụng nước cất, nước lọc, thậm chí là nước mưa. Điều quan trọng là nước không ô nhiễm. Đảm bảo chất lượng nước là việc đầu tiên các bạn cần làm.

Tinh dầu: Thêm tinh dầu là bước cuối hoàn chỉnh giúp hoàn thiện xịt khoáng cấp ẩm tự làm tại nhà. Có đa dạng các loại tinh dầu có thể sử dụng được cho hầu hết mọi tình trạng da.

Các thành phần khác có thể sử dụng là sữa yến mạch, muối, nha đam hoặc dưa chuột. Một số loại sẽ cần được lưu trữ trong tủ lạnh, tùy thuộc vào thành phần.

2. Cách làm xịt khoáng thiên nhiên dưỡng ẩm cho da

Chuẩn bị:

- Một chai xịt phun sương (chọn loại thủy tinh hoặc nhựa sạch, có giấy bao ngoài để tránh ánh sáng. Ánh sáng có thể có tác động không tốt đối với nhiều hoạt chất, khiến nước xịt khoáng biến chất. Nhất là khi bạn không chắc chắn xịt khoáng của bạn có nhạy cảm với ánh sáng hay không)

- Nước cất hoặc nước lọc sạch.

- Các loại thảo mộc và tinh dầu.

Cách làm:

Đầu tiên, lấy một loại thảo mộc duy nhất hoặc kết hợp nhiều loại đồng thời với nhau. Đun sôi nước, ngâm các loại thảo mộc đó trong nước sôi ít nhất 10 phút. Gạn lấy nước sạch, để nguội và cho nước vào bình phun sương.



Ngâm các thảo mộc như vỏ cam, vỏ chanh, hoa cúc, cánh hoa hồng trong nước nóng



Ngâm ít nhất trong 10 phút rồi chắt lấy nước, cho vào bình phun sương

Thêm một lượng tinh dầu loại tùy chọn vừa đủ vào chai phun sương, lắc đều, đóng nắp lại và thế là các bạn đã làm xong chai xịt khoáng thiên nhiên tại nhà đơn giản.



Thêm một vài giọt tinh dầu như tinh dầu tràm trà giảm viêm mụn vào nước xịt khoáng

Một số loại thảo mộc và tinh dầu phổ biến các bạn có thể tham khảo như:

Hoa hồng: Tác dụng làm mềm da giúp tăng độ đàn hồi cho da.

Cúc kim tiền giúp chữa lành các vết trầy da và giảm mẩn đỏ.

Bạc hà chanh (Tía tô đất) có tác dụng làm dịu và giúp trị mụn trứng cá.

Lá thông có tính kháng khuẩn và chứa Vitamin C, giúp giảm mụn, sạch và trắng da.

Bạc hà giúp phục hồi và nhanh tái tạo mới làn da.

Trà xanh và trà đen chứa chất chống oxy hóa có thể giúp giảm các dấu hiệu lão hóa.

Hoa oải hương làm dịu và tăng tốc độ chữa lành cho da.

Cúc La Mã (Cam cúc) giúp làm dịu cho da và thư giãn tinh thần.

Liên Mộc cũng được biết khả năng dưỡng và nhanh lành vết thương trên da.

Vỏ cam quýt, nước hoa hồng hay hoa dâm bụt có chứa Vitamin C và có tính kháng khuẩn.

Hương thảo có tính kháng khuẩn.

Với các loại tinh dầu được liệt kê ở trên khi dùng trong xịt khoáng chúng vẫn có những lợi ích tương tự như dùng thảo mộc, thậm chí chúng thấm vào da mặt sẽ tốt hơn so với việc chưng cất thảo mộc.

Ngoài ra, có một số thành phần khác có thể thêm vào hỗ trợ chăm sóc da, có một làn da khỏe mạnh hơn, nhưng khi cho thêm các thành phần này thì phải bảo quản xịt khoáng trong ngăn mát tủ lạnh như là:

Gel nha đam giúp tăng tốc độ chữa lành và cũng là một chất giữ ẩm, có nghĩa là nó hút độ ẩm từ không khí và giữ chúng trên da. Khi làm xịt khoáng nha đam thì các bạn xay nhuyễn gel nha đam với nước sạch, lọc lấy nước và cất nước đó trong ngăn mát tủ lạnh sử dụng dần.

Nước ép dưa chuột là làm mát và làm dịu cho da.

Giấm táo có lợi cho nhiều tình trạng da như da dầu, mụn, khô hay da không đều màu,...

Nước cân bằng da có thể giúp làm sạch và se khít lỗ chân lông, nên chọn loại nước cân bằng không cồn.

Đá muối hồng Himalaya bổ sung khoáng chất cho da. Sử dụng một lượng rất nhỏ, khoảng ⅛ muỗng cà phê hòa tan trong nước. Nếu dùng xịt khoáng thấy khó chịu, hãy giảm lượng muối.

Sữa dừa chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho da. Sử dụng một vài muỗng trộn trong nước, lắc đều, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Mật ong có thể kháng khuẩn. Thêm một muỗng cà phê mật ong vào trộn đều sẽ được chai xịt khoáng cấp ẩm, kháng khuẩn giảm mụn rất tốt.

Một số loại xịt khoáng thiên nhiên dưỡng ẩm da được mọi người yêu thích hay tự làm tại nhà như là xịt khoáng hoa hồng, xịt khoáng trà xanh hay xịt khoáng nha đam đều có cách làm tương tự được giới thiệu ở trên.

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3. Những điều cần lưu ý khi làm xịt khoáng tại nhà

- Nếu không chọn được chai xịt khoáng tối màu thì nên lấy giấy bọc xung quanh chai, bảo quản chúng trong ngăn mát tủ lạnh hoặc nơi khô thoáng.

- Cách làm xịt khoáng đơn giản nhất chính là thêm nước vào chai xịt phun sương, sử dụng xịt cho da trước khi đi ngủ và trang điểm.

- Các loại thảo mộc tươi, các thành phần như nước ép dưa chuột, nha đam,... hầu hết sẽ giữ một vài ngày khi để nơi khô thoáng nhưng để tránh nấm mốc hoặc vi khuẩn phát triển, hãy bảo quản trong tủ lạnh.

- Với thảo mộc khô thì các bạn nên chọn hàng uy tín chất lượng cao và tinh dầu nguyên chất từ ​​nguồn đáng tin cậy.

- Khi thêm tinh dầu, sẽ cần lắc chai trước mỗi lần sử dụng.

Như vậy, bạn đã nắm được cách làm xịt khoáng dưỡng ẩm da đơn giản và lành tính, chất lượng chẳng thua kém các chai xịt khoáng của các hãng. Chúc các bạn áp dụng thành công và chăm sóc da đẹp mịn màng, căng mọng như ý.