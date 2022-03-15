Học theo các phương pháp trị mụn trên mạng liệu có hiệu quả? Chuyên gia nói gì?

Các phương pháp trị mụn từ thiên nhiên có thực sự mang lại hiệu quả hay chỉ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm. Cùng xem các bác sĩ da liễu nói gì?

Hiện nay, các công thức trị mụn tại nhà được báo chí, người dân và các trang tư vấn trực tuyến phổ biến ở khắp mọi nơi. Mặc dù các phương pháp này thường dễ thực hiện và tiện lợi nhưng các bác sĩ chuyên khoa cho rằng đây là biện pháp không an toàn và có hại đối với làn da. Ảnh minh họa Ngoài ra, chưa có nghiên cứu nào đảm bảo tính an toàn cho các phương pháp trị mụn tại nhà. Trong bài viết này, hãy khám phá sản phẩm nào nên và không nên sử dụng để trị mụn trứng cá an toàn và hiệu quả.

Những sản phẩm trị mụn tại nhà nào có thể gây nguy hiểm cho da? Bác sĩ da liễu Jannell Obregón nhấn mạnh rằng không nên bôi các sản phẩm như chanh, baking soda và kem đánh răng lên các nốt mụn vì chúng gây “viêm nhiễm” nặng hơn cho các nốt mụn. Cùng với đó, theo ban thư ký học thuật của Hiệp hội Da liễu Peru, các sản phẩm này có thể gây kích ứng và làm các nốt mụn trở nên trầm trọng hơn cũng như xuất hiện các vết mẫn đỏ.

Vì lý do này, chuyên gia cho rằng bạn nên tránh sử dụng bất kỳ các sản phẩm trị mụn tại nhà nào. Ảnh minh họa Mụn trứng cá có nguồn gốc như thế nào? Trang web chuyên về nội dung sức khỏe Healthline giải thích rằng mụn trứng cá bắt đầu khi các lỗ chân lông trên da bị tắc nghẽn bởi các tế bào chết và dầu. Khi các tế bào bạch cầu tấn công các nhân tố gây tắc lỗ chân lông kể trên, ngoài việc gây viêm da, nó còn biểu hiện qua mụn nhọt, mụn bọc, mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Thanh thiếu niên: khoảng từ 12 tuổi thường xuất hiện mụn trứng cá do sự thay đổi nội tiết tố đặc trưng của lứa tuổi. Sự thay đổi này của da có thể xuất hiện trong vòng 25 năm tiếp theo.

Phụ nữ lớn tuổi: ở họ, mụn trứng cá phát triển cho thấy những thay đổi của nội tiết tố khi có một số bệnh tiềm ẩn. Ví dụ như hội chứng buồng trứng đa nang. Những vật dụng cần thiết để chống lại mụn trứng cá? Ảnh minh họa Bác sĩ da liễu Jannell Obregón cho rằng, mặc dù có những loại sản phẩm có tác dụng chống viêm có lợi cho da, có thể giúp cải thiện tình trạng mụn trứng cá nhưng cần phải tìm đến bác sĩ chuyên khoa. Theo chuyên gia này, vì các công ty dược chiết xuất một số thành phần từ thực vật, không an toàn cho việc điều trị mụn nên việc sử dụng các sản phẩm sai mục đích tại nhà có thể khiến cho tình trạng mụn viêm trở nên trầm trọng hơn. Bác sĩ da liễu khuyến cáo rằng không nên đánh giá thấp tình trạng mụn trên da. Bệnh nhân cần đến gặp bác sĩ da liễu để điều trị, tránh các biến chứng về sau hoặc khiến tình trạng mụn viêm trở nên trầm trọng hơn và nên tìm hiểu kĩ trước khi học theo bất kì một mẹo chữa mụn viêm nào trên mạnh internet.

Dầu Jojoba và tác dụng trị mụn: Liệu có thực sự hiệu quả? Dầu jojoba là một thành phần phổ biến có trong các loại sữa rửa mặt và kem dưỡng da khác nhau. Nó có chứa các vitamin, khoáng chất và các hoạt tính bổ sung giúp cải thiện các tình trạng da và bổ sung thêm dưỡng chất cho da mặt thêm mịn màng.

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