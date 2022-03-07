Dầu Jojoba và tác dụng trị mụn: Liệu có thực sự hiệu quả?

Với các thành phần làm đẹp hữu ích như vậy, khoa học cũng đồng thời chỉ ra các đặc tính của dầu jojoba đối với cơ thể như sau:

Những đặc tính này không chỉ giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Dầu jojoba cũng có thể giúp bạn giải quyết mụn trứng cá và các vấn đề về da khác. Hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động của dầu jojoba đối với mụn trứng cá và cách kết hợp nó vào thói quen chăm sóc da của bạn.

Nghiên cứu ủng hộ rằng dầu jojoba có lợi trong việc điều trị mụn trứng cá. Một nghiên cứu năm 2012 của Đức cho thấy mặt nạ đất sét dầu jojoba có hiệu quả trong việc chữa lành các tổn thương trên da và mụn trứng cá ở mức độ nhẹ. Những người tham gia đắp mặt nạ dầu jojoba 2-3 lần mỗi tuần đã thấy giảm đáng kể tình trạng viêm nhiễm, tổn thương và mụn trứng cá. Một nghiên cứu điển hình cho thấy rằng dầu jojoba hoạt động như một loại thuốc thảo dược để giảm các triệu chứng mụn trứng cá.

Một lý thuyết đằng sau dầu jojoba như một phương pháp điều trị mụn trứng cá hiệu quả là dầu jojoba giúp làn da của bạn tự cân bằng. Dầu jojoba giống với bã nhờn trên da mặt, nếu da sản xuất bã nhờn quá mức hoặc bã nhờn bị tắc nghẽn có thể gây ra mụn trứng cá. Vì vậy, khi bạn thoa dầu jojoba, làn da của bạn sẽ nhận được thông báo rằng nó không cần tiết thêm bã nhờn vì đã có dầu jojoba cung cấp "bã nhờn có lợi" cho làn da.

Cách sử dụng dầu jojoba trị mụn

Bạn có thể tìm kiếm các sản phẩm trong các hiệu thuốc có quảng cáo dầu jojoba trong thành phần sản phẩm hoặc tự tạo hỗn hợp tại nhà. Cách sử dụng dầu jojoba như sau:

Sử dụng dầu để tẩy trang

Đổ một lượng nhỏ dầu jojoba lên miếng bọt biển hoặc khăn ăn, lau sạch lớp trang điểm của bạn một cách nhẹ nhàng và kỹ lưỡng. Để lại lớp trang điểm trên mặt khi đi ngủ có thể dẫn đến nổi mụn, vì vậy, điều quan trọng là bạn phải làm sạch lớp trang điểm trước khi đi ngủ.

Sử dụng để mát xa

Thoa một lượng nhỏ dầu jojoba vào lòng bàn tay. Xoa bóp dầu lên da theo chuyển động tròn trong một đến hai phút. Dùng khăn ấm lau sạch dầu thừa. Dưỡng ẩm nếu cần.

Làm mặt nạ đất sét

Trộn đều đất sét bentonitvà dầu jojoba. Khi bạn đã có một hỗn hợp mịn, đẹp, hãy thoa hỗn hợp này lên mặt và cổ của bạn hai đến ba lần một tuần, trong 10 đến 15 phút. Da của bạn có thể ửng đỏ sau khi bạn rửa sạch, vì vậy tốt nhất nên sử dụng hỗn hợp vào buổi tối để tránh mất thẩm mỹ.

Sử dụng làm kem dưỡng ẩm

Trộn dầu jojoba và gel lô hội với tỉ lệ bằng nhau vào một chai bơm rỗng và lắc đều. Xịt chất lỏng vừa đủ trong tay và xoa hai bàn tay vào nhau. Sau đó, áp nhẹ hỗn hợp lên da và để nó hấp thụ trong 15 giây. Lau sạch phần thừa và thoa lại nếu cần. Dầu jojoba có thể giúp da giữ ẩm đến 24 giờ.

Sử dụng khi tắm

Xịt ra tay lượng kem dưỡng ẩm jojoba lên tay và thoa đều hỗn hợp. Áp nhẹ lên vùng da bị mụn rồi thoa lên các vùng da còn lại. Để hỗn hợp thấm trong vài giây, sau đó rửa sạch dưới vòi hoa sen. Dùng khăn nhẹ nhàng lau khô.

Các lợi ích và rủi ro khác của dầu jojoba

Dầu jojoba có nhiều lợi ích khác ngoài việc điều trị mụn trứng cá. Nó có một lượng lớn vitamin E, silicon, đồng, kẽm, và rất nhiều thành phần tốt cho làn da và có thể sử dụng như một loại dầu mát-xa hàng ngày. Dầu jojoba cũng có thời hạn sử dụng lâu dài, vì vậy bạn có thể duy trì các liệu pháp điều trị tại nhà trong thời gian dài.

Dầu jojoba cũng được dùng để:

Chữa lành vết thương

Làm dịu nếp nhăn

iảm bớt các triệu chứng bệnh vẩy nến

Giảm viêm

Tránh nhiễm trùng

Ngăn ngừa bỏng dao cạo khi cạo râu

Dưỡng ẩm cho tóc và da đầu

Một nghiên cứu cũng cho thấy rằng dầu jojoba có thể hoạt động như một chất dưỡng để làm thẳng các lọn tóc của người dân tộc Afro. Dầu jojoba bảo vệ tóc và giảm mất protein.

Rủi ro và cảnh báo

Các nghiên cứu về tác dụng phụ của dầu jojoba là rất ít vì hầu như sản phẩm này được coi là an toàn để sử dụng như một phương pháp điều trị tại nhà. Tuy nhiên, trước khi sử dụng dầu jojoba, bạn nên thử đắp dầu trên một vùng da để đề phòng trường hợp di ứng và nên cẩn thận khi sử dụng dầu jojoba lâu dài. Một số người cũng đã báo cáo kích ứng da sau khi sử dụng dầu trong một khoảng thời gian nhất định.

Bạn không nên thoa dầu jojoba nguyên chất trực tiếp lên da. Thay vào đó, bạn nên trộn dầu jojoba với một chất khác như gel lô hội hoặc dầu dừa và tuyệt đối không dùng dầu jojoba bằng đường uống.