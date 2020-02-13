Học phụ nữ Hàn Quốc thoa dung dịch này 7 lần mỗi ngày, làn da mịn màng, căng bóng như thủy tinh

Chăm sóc da 13/02/2020 10:35

Mới đây, Vogue đã chia sẻ phương pháp chăm sóc da hàng ngày bằng dung dịch cấp ẩm giúp phụ nữ Hàn Quốc sở hữu làn da trắng hồng, căng mướt như thủy tinh.

Phụ nữ Hàn Quốc nổi tiếng với làn da tuyệt hảo được mệnh danh là "Làn da thủy tinh". Để sở hữu được điều này, họ đã tuân thủ theo phương pháp chăm sóc da hàng ngày với nước dưỡng ẩm sau đây. 

Phương pháp chăm sóc da hàng ngày từ Hàn Quốc

Làm thế nào để sở hữu làn da hoàn hảo như phụ nữ Hàn là điều mà hầu hết phái đẹp đều ao ước. Lý giải về điều này, Chuyên gia da liễu, người đồng sáng lập thương hiệu Glow Recipe - Christine Chang chia sẻ, chuẩn mực làn da đẹp ở Hàn phải khỏe mạnh, săn chắc, đầy đặn và căng bóng.

Bên cạnh đó, da mặt phải được dưỡng ẩm hoàn hảo đến độ căng mướt và mịn màng như bề mặt thủy tinh. Có thể thấy, dưỡng ẩm là bước chăm sóc da được nữ giới Hàn Quốc xem trọng nhất. 

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Dưỡng ẩm kỹ càng là phương pháp chăm sóc da từ phụ nữ Hàn Quốc mang đến hiệu quả bất ngờ - Ảnh: Internet

Cụ thể, để cung cấp độ ẩm đầy đủ cho làn da mỗi ngày, sau khi làm sạch 2 lần, chuyên gia Christine Chang hướng dẫn bạn nên thoa liên tục 7 lớp toner (dung dịch cấp ẩm) nhẹ nhàng lên da mặt, mỗi lần cách nhau khoảng 1 phút. 

Sau đó, cô ấy khuyên phụ nữ nên sử dụng một loại kem dưỡng ẩm sâu kết hợp cùng vài động tác mát xa để kích thích dưỡng chất thẩm thấu vào da nhanh hơn.

Cung cấp độ ẩm đầy đủ, quá trình hydrat hóa trên da sẽ được thực hiện trơn tru và hiệu quả hơn. Nhờ đó, làn da luôn ở trong trạng thái căng mịn, tuyến bã nhờn hoạt động bình thường, hạn chế mụn trứng cá xuất hiện.

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Thoa toner hay còn gọi là nước dưỡng ẩm, dung dịch cấp ẩm 7 lớp là bí quyết giúp bạn sở hữu làn da căng bóng - Ảnh: Internet

Mịn màng và săn chắc là những tiêu chí cần thiết để sở hữu làn da thủy tinh chuẩn Hàn Quốc. Do đó, bạn cần phải thường xuyên tẩy da chết để tạo điều kiện cho tế bào mới sản sinh làm tăng độ đàn hồi cho da mặt. 

Bên cạnh đó, định kỳ 3 lần mỗi tuần, bạn nên đắp mặt nạ để cung cấp dưỡng chất nhằm nuôi dưỡng làn da. Tốt nhất, hãy chọn các sản phẩm dùng ban đêm chứa AHA, axit amin và axit hyaluronic.

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Dưỡng ẩm đúng cách và đầy đủ mỗi ngày giúp da khỏe đẹp, mịn màng không tì vết - Ảnh: Internet

Nhờ phương pháp chăm sóc da hàng ngày khoa học, dưỡng ẩm đầy đủ và hợp lý, phụ nữ Hàn Quốc đã sở hữu làn da khỏe đẹp hoàn hảo mà ai cũng ao ước.

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